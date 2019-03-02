Mehmet Akif Alakurt: Çıkarlarını elde edene kadar mükemmeli oynayan kadına 'Türk kadını' denir

Sıla ve Adanalı dizileriyle tanınan Mehmet Akif Alakurt, kişisel Instagram hesabında Türk kadını için 'çıkarcı' ve 'iki yüzlü' tanımlaması yapılan bir paylaşımda bulundu.

Kısa bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Alakurt, 'Türk kadını' için şu paylaşımı yaptı:

"Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)"

HESABINI 'GİZLİ'YE ALDI

Alakurt'un söz konusu mesajı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Alakurt'un hesabını daha sonra 'gizli'ye aldığı görüldü.