Vatandaştan, Alper Taş'a: MHP delegesiyim ama oyumu size vereceğim

Taş, "Meslek odalar ve demokratik kitle örgütleriyle planlarımızı hazırladık. Yurttaşların söz sahibi olduğu hakkı olanların şartsız tapularını alacakları bir programa sahibiz. AKP'li belediyenin burada sadece zenginlere rant alanı açtığını halkı canından bezdirdi" ifadelerini kullandı.
Taş'a bir yurttaş, "MHP delegesiyim ancak bu yönetimin artık gitmesini istiyorum. Oyumu size vereceğim" dedi.
'BELEDİYENİN KAYNAKLARI İŞSİZLERE VE YOKSULLARA DAHA ÇOK AKACAK'
Ekonomik krize dair açıklamalarda bulunan Taş, "Niye krizi yarattılar? Çünkü kendi ceplerini, akrabalarının ceplerini, kendi yandaşlarının ceplerini doldurdular. Biz ayrımcılık yapmayacağız. Beyoğlu Belediyesi'nin kaynakları daha çok yoksula, daha çok işsize akacak. Biz mal, mülk edinmek için gelmiyoruz, toplumun çıkarı için geliyoruz" diye konuştu.
Taş, konuşmasında "Sizinle bir sözleşme yapıyoruz. Sözümüz şudur; halkın çıkarını gözeteceğiz, halkın evet demediği hiçbir şeyi yapmayacağız" ifadelerini kullandı. Taş, seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşma sonrası yurttaşlarla horon oynadı.
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