Vatandaştan, Alper Taş'a: MHP delegesiyim ama oyumu size vereceğim

CHP Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş’ın seçim çalışmaları kapsamında görüştüğü bir vatandaş , “MHP delegesiyim ancak bu yönetimin artık gitmesini istiyorum. Oyumu size vereceğim” dedi.

Taş, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu Piyalepaşa ve Fetihtepe mahallelerini gezdi. Taş'ın seçim ziyaretlerinde en çok dile getirilen sorun kentsel dönüşüm oldu. Esnaf ve yurttaşın taleplerini dinleyen Taş, kentsel dönüşüm sorununu çözeceklerini, bununla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Taş, "Meslek odalar ve demokratik kitle örgütleriyle planlarımızı hazırladık. Yurttaşların söz sahibi olduğu hakkı olanların şartsız tapularını alacakları bir programa sahibiz. AKP'li belediyenin burada sadece zenginlere rant alanı açtığını halkı canından bezdirdi" ifadelerini kullandı.

Taş'a bir yurttaş, "MHP delegesiyim ancak bu yönetimin artık gitmesini istiyorum. Oyumu size vereceğim" dedi.

'BELEDİYENİN KAYNAKLARI İŞSİZLERE VE YOKSULLARA DAHA ÇOK AKACAK'

Alper Taş, Piyalepaşa ve Fetihtepe mahallelerini gezdikten sonra Piyalepaşa-Fetihtepe seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Yoğun katılımın olduğu açılışta bir konuşma yapan Taş, "‘İnsan insanın kurdudur' anlayışına karşı ‘insan insanın sığınağıdır' anlayışıyla hareket edeceğiz. Beyoğlunu bir dayanışma kenti haline getireceğiz" dedi.

Ekonomik krize dair açıklamalarda bulunan Taş, "Niye krizi yarattılar? Çünkü kendi ceplerini, akrabalarının ceplerini, kendi yandaşlarının ceplerini doldurdular. Biz ayrımcılık yapmayacağız. Beyoğlu Belediyesi'nin kaynakları daha çok yoksula, daha çok işsize akacak. Biz mal, mülk edinmek için gelmiyoruz, toplumun çıkarı için geliyoruz" diye konuştu.

Taş, konuşmasında "Sizinle bir sözleşme yapıyoruz. Sözümüz şudur; halkın çıkarını gözeteceğiz, halkın evet demediği hiçbir şeyi yapmayacağız" ifadelerini kullandı. Taş, seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşma sonrası yurttaşlarla horon oynadı.