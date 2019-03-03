Vatan Partisi İstanbul Adayı Yücel: CHP 'açılıma' heveslenmesin

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, 'AK Parti açılım yaparken karşıydık da başka bir parti açılıma meyledince niye karşı çıkmıyoruz? CHP hiç açılıma heveslenmesin. AK Parti'ye açılımı yaptırmadık, CHP'ye de yaptırmayız' dedi.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı Naki Demir'in tanıtım toplantısına katıldı.

Yücel, burada yaptığı konuşmada "AK Parti açılım yaparken karşıydık da başka bir parti açılıma meyledince niye karşı çıkmıyoruz? CHP hiç açılıma heveslenmesin. AK Parti'ye açılımı yaptırmadık, CHP'ye de yaptırmayız. Türkiye'yi bölmek isteyen, ABD'den 5 bin tır alan PKK bizim üstümüze gelecek. Ama Şişli'de Kürdistan belediyelerini kurtaracağız diye aynı mikrofondan konuşulacak. Bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.