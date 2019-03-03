Vatan Partisi İstanbul Adayı Yücel: CHP 'açılıma' heveslenmesin

Yücel, burada yaptığı konuşmada "AK Parti açılım yaparken karşıydık da başka bir parti açılıma meyledince niye karşı çıkmıyoruz? CHP hiç açılıma heveslenmesin. AK Parti'ye açılımı yaptırmadık, CHP'ye de yaptırmayız. Türkiye'yi bölmek isteyen, ABD'den 5 bin tır alan PKK bizim üstümüze gelecek. Ama Şişli'de Kürdistan belediyelerini kurtaracağız diye aynı mikrofondan konuşulacak. Bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Oyunuzu Vatan Partisi'ne verin, tiyatronun parçası olmayın! pic.twitter.com/B0sdV4GRqi— Mustafa İlker Yücel (@milkeryucel) 2 Mart 2019
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