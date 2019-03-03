Yaklaşan yerel seçimler kapsamında Samsun'da düzenlenen mitingde konuşan cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir. Bu yolculuk aynı zamanda Kuvayi Milliye yolculuğudur" ifadelerini kullandı.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, #Samsun’da vatandaşlara hitap ediyor https://t.co/HqrD2CR1pG— AA Canlı (@AACanli) 3 Mart 2019
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
— 27 gün sonra sandıklara gideceğiz. Muhalefet liste kavgasını daha yeni bitirdi.
— Muhalefetin amacı birkaç mitingle bu dönemi savuşturmak. Millletin derdini dinlemek onlar için büyük bir yük.
— Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Buyursunlar Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Oraya yürüsünler.
— Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi maalesef bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline dönüşmüştür.
— CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor.
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