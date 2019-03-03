Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Samsun'da düzenlenen mitingde "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir" dedi.

Yaklaşan yerel seçimler kapsamında Samsun'da düzenlenen mitingde konuşan cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir. Bu yolculuk aynı zamanda Kuvayi Milliye yolculuğudur" ifadelerini kullandı.

​Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Samsun'un 31 Mart'ta yine tavrını demokrasiden yana koyacağına inanıyorum.

— 27 gün sonra sandıklara gideceğiz. Muhalefet liste kavgasını daha yeni bitirdi.

— Muhalefetin amacı birkaç mitingle bu dönemi savuşturmak. Millletin derdini dinlemek onlar için büyük bir yük.

— Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Buyursunlar Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Oraya yürüsünler.

— Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi maalesef bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline dönüşmüştür.

— CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor.