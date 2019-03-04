Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG Mobile için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) uyarı yazısı yayınladığı bildirdi. Yazıda, 'PKK/YPG’li teröristlerin oyun üzerinden istihbarat çalışmaları yaptığı' ifadesi yer aldı.

Piyasaya çıktığı günden beri dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri haline gelen PUBG Mobile oyunu üzerinden diğer oyuncularla sesli ve yazılı olarak iletişim kurulabiliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre bu durum nedeniyle TSK, askerlere önemli bir uyarıda bulundu.

TSK’nın yayınladığı uyarı yazısında PKK'lıların PUBG Mobile ile askerlerden istihbarat elde etmeye çalıştığı belirtildi. 'Teröristlerin PUBG Mobile oyunuyla askerleri arkadaş olarak ekleyebileceği' de özellikle vurgulandı. TSK, askerleri oyun içi iletişim konusunda daha dikkatli olmaları için uyardı.

TSK'dan askerlere PUBG uyarısı: PKK/YPG'li teröristler oyun üzerinden istihbarat çalışması yapıyorhttps://t.co/FJzrKR5LUC — Yeni Şafak (@yenisafak) March 3, 2019

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