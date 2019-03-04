Yıldırım: Torunlar 'Dede caps'leri gördün mü?' diyorlar, kıkır kıkır gülüyorlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Binali Yıldırım’ın kampanyasından farklı izlenimler" başlığıyla yayımlanan yazısında bu hafta sonu AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile bir araya geldiğini aktardı.
"Binali Yıldırım'a seçmenlerin yaklaşımı nasıl oluyor? "'Sen böyle görevleri yaptın, şimdi İstanbul Belediye Başkanlığı adayısın' diye söyleyen birine rastlamadım' diye söze başlıyor. Hiçbir komplekse kapılmadan anlatıyor. 'Ankara'dayken ne yaparsanız yapın halka çok yakın olamıyorsunuz. Ya ben Topal Dursun'un oğluyum. Anadolu'nun ta kendisiyim. İstanbul'a gelip belediye başkan adayı olunca daha bir insanların içine karışabilme fırsatım oldu. Çok güzel diyaloglar yaşıyoruz gittiğimiz her yerde. Ben çok keyif alıyorum' diyor.
‘CAPS'LERİ TORUNLARI BEĞENMİŞ
Bu seçimde Binali Yıldırım'ın en çok dikkatini çeken ne olmuş? Tek cümle ile cevap veriyor. 'Sosyal medyanın gücü' diyor. 'Gençlerin oradaki yaratıcılığı… Bir söz söylüyorsunuz, üzerine sayfalarca espri üretebiliyorlar' diye ekliyor. Bunun üzerine sözü hemen o ünlü videoya getiriyorum. 'Onu da ben yaptım' dediği videoyu soruyorum. Binali Bey, 'Estağfurullah. ‘Ben yaptım' demedim. ‘Onu da yaptık' diyorum' diye bir düzeltme yapıyor: 'Daha sonra tekrar izledim. Çok güldüm. Sosyal medya yorumlarını izliyorum. Gençler çok güzel ‘caps'ler yapmışlar o video için. Onlara da çok güldüm.' Tabii bu aşamada torunları sormasam olmaz. Torunlar deyince gözlerinde sevimli bir gülümseme beliriyor. 'Torunlar izlemiş mi' diye soruyorum. 'İzlemişler. Çok beğenmişler. ‘Dede caps'leri gördün mü' diyorlar. Kıkır kıkır gülüyorlar' diyor."
Binali Yıldırım: Torunlar 'Dede caps'leri gördün mü?' diyorlar, kıkır kıkır gülüyorlarhttps://t.co/WI0hxKMIg9 pic.twitter.com/RnuhRbtW9c— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 4, 2019
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