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10:09 04 Mart 2019
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

    Yıldırım: Torunlar 'Dede caps'leri gördün mü?' diyorlar, kıkır kıkır gülüyorlar

    © AA / İslam Yakut
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (429)
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    AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, torunlarının kendisi hakkında hazırlanan caps'lere 'kıkır kıkır güldüklerini' söyledi.

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Binali Yıldırım’ın kampanyasından farklı izlenimler" başlığıyla yayımlanan yazısında bu hafta sonu AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile bir araya geldiğini aktardı.

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    "Binali Yıldırım, 'devlet' gibi korunuyor, ama seçim kampanyasını 'millet' olarak yapıyor. İlk olarak, 'Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı gibi görevlerden sonra sahaya çıkmakta zorlandınız mı?' diye sordum. Esprili bir şekilde 'Sahadan hiç çıkmadık ki inelim' diye karşılık verdi. 'Meclis Başkanlığı'nı saymazsanız 1994'ten beri hep sahadayım. Benim için yadırganacak veya zorlanacak bir durum söz konusu değil' dedi" ifadesini kullanan Selvi,  devamında görüşmeye dair detayları okurlarına şöyle aktardı:

    "Binali Yıldırım'a seçmenlerin yaklaşımı nasıl oluyor? "'Sen böyle görevleri yaptın, şimdi İstanbul Belediye Başkanlığı adayısın' diye söyleyen birine rastlamadım' diye söze başlıyor. Hiçbir komplekse kapılmadan anlatıyor. 'Ankara'dayken ne yaparsanız yapın halka çok yakın olamıyorsunuz. Ya ben Topal Dursun'un oğluyum. Anadolu'nun ta kendisiyim. İstanbul'a gelip belediye başkan adayı olunca daha bir insanların içine karışabilme fırsatım oldu. Çok güzel diyaloglar yaşıyoruz gittiğimiz her yerde. Ben çok keyif alıyorum' diyor.

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
    © AA / İslam Yakut
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    Bu kez tersine çevirip, 'Bu kadar önemli görevlerden sonra ‘İstanbul'a aday olmanız iyi oldu' diyen var mı?' diye soruyorum. 'İnsanların konuşmalarında böyle bir güven duygusu içinde olduklarını görüyorum. Kimsenin kafasında ‘Yapabilir mi, yapamaz mı? Söyledikleri acaba gerçek olur mu, olmaz mı?' diye bir tereddüt yok. ‘Binali Yıldırım ne söylerse yapar' diyorlar' diye karşılık veriyor.

    ‘CAPS'LERİ TORUNLARI BEĞENMİŞ

    Bu seçimde Binali Yıldırım'ın en çok dikkatini çeken ne olmuş? Tek cümle ile cevap veriyor. 'Sosyal medyanın gücü' diyor. 'Gençlerin oradaki yaratıcılığı… Bir söz söylüyorsunuz, üzerine sayfalarca espri üretebiliyorlar' diye ekliyor. Bunun üzerine sözü hemen o ünlü videoya getiriyorum. 'Onu da ben yaptım' dediği videoyu soruyorum. Binali Bey, 'Estağfurullah. ‘Ben yaptım' demedim. ‘Onu da yaptık' diyorum' diye bir düzeltme yapıyor: 'Daha sonra tekrar izledim. Çok güldüm. Sosyal medya yorumlarını izliyorum. Gençler çok güzel ‘caps'ler yapmışlar o video için. Onlara da çok güldüm.' Tabii bu aşamada torunları sormasam olmaz. Torunlar deyince gözlerinde sevimli bir gülümseme beliriyor. 'Torunlar izlemiş mi' diye soruyorum. 'İzlemişler. Çok beğenmişler. ‘Dede caps'leri gördün mü' diyorlar. Kıkır kıkır gülüyorlar' diyor."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (429)
    Etiketler:
    yerel seçim, caps, aday, belediye, anket, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Binali Yıldırım, Türkiye
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