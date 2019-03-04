FETÖ itirafçısı ASELSAN mühendisi: TARP projesinin detaylarını mahrem imama teslim ettim

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre, FETÖ'den dava açılan ASELSAN mühendisi Bahaeddin E., F-16'lar için geliştirilen ve "anında keşif, haritalandırma ve imha" imkanı sağlayan TARP projesinin gizli bilgilerini mahrem imama verdiğini itiraf etti.
Yürütülen ankesörlü telefon soruşturmalarıyla deşifre edilen Bahattin E., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, itirafçı olduğu gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava açılan Bahaeddin E, 2007 yılında çalışmaya başladığı ASELSAN'ın en kritik birimlerinden birisi olan mikroelektronik güdüm ve elektro-optik isimli birimde görevli olduğu dönemde FETÖ ile irtibatını anlattı.
E., işe başladıktan sonra kendisiyle ilgilenen ve SOCAR'da çalışan Gökhan isimli mahrem imamın, "Namazınızı ima yoluyla kılın veya evde kaza yapın, Ramazan ayında oruç tutmayın, kendinizi deşifre etmeyin" dediğini söyledi. Bahaeddin E., Gökhan'dan sonra kendisiyle sırasıyla Kerim ve Muhammet isimli mahrem imamların ilgilendiğini, bu iki şahsın da Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda çalıştığını ifade etti. Şüpheli E., mahrem imamların kendisiyle ankesörlü kontörlü hatlardan irtibat kurduğunu da kabul etti.
AYDA 2-3 MAHREM TOPLANTI
TARP PROJESİYLE İLGİLİ BİLGİ İSTEDİ
Toplantılarda, ASELSAN'daki diğer kişilerle ilgili fişleme yaptıklarını da itiraf eden şüpheli E., mahrem imamın kendisinden görevli olduğu projeyle ilgili sorular sorduğunu anlattı. E., şunları kaydetti:
"Benim ASELSAN'daki projem, TARP denilen F-16 uçaklarına uzaktan görüntü alabilmesini sağlamak amaçlı kamera entegrasyon sistemini içeriyordu. Muhammet bu projenin ne durumda olduğu ve nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi vermemi istedi. Ben de genel hatlarıyla anlattım. Gruptaki diğer arkadaşlar da projelerini anlatırdı."
'GİZLİ BİLGİLERİ EXCEL'LE VERDİM'
'15 TEMMUZ'DA MAHREM İMAM SAKLADI'
Şüpheli E., 15 Temmuz darbe girişiminden iki-üç gün sonra mahrem imamın evine geldiğini ve "Darbe ile ilgimiz yok, görüşmelerin devam etmesini istiyoruz" dediğini belirterek, "Ben de kendisine küfür ederek kapıdan kovdum, bir daha da görüşmemiz olmadı" dedi. FETÖ'nün ASELSAN yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında, 2018 Aralık'ta 13'ü mahrem imam, 35 mühendis olmak üzere 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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