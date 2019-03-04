MHP'li Akçay: Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin bakalım

Manisa'da konuşan MHP Grup Başkanvekili Akçay muhalefet partilerini eleştirerek "CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak oluşturmuşlar ama birlikte resim vermekten bile imtina ediyorlar. Buna dahi cesaretleri yok. Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin bakalım" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak oluşturmuşlar ama birlikte resim vermekten bile imtina ediyorlar. Buna dahi cesaretleri yok. Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin bakalım" dedi.

Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesince Turgutlu ilçesinde yapılan Alparslan Türkeş Kavşağı'nın açılışında, Cumhur İttifakı'nın seçim için kurulan bir ittifak olmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın özünün ve ruhunun tamamen ülkenin bekası, istiklali, istikbali için yapılan bir ittifak olduğunu vurgulayan Akçay, şöyle konuştu:

'İTTİFAK YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYORLAR'

"Liderler ülkelerinin kaderini temsil ederler. Bugün Türkiye'nin kaderini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli birlikte temsil etmektedirler. Cumhur İttifakı işte budur. Kendilerine 24 Haziran'da Millet İttifakı diyenler, 31 Mart'ta bu ittifakın ismini açık açık deklare etmiyorlar. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak oluşturmuşlar ama birlikte resim vermekten bile imtina ediyorlar. Buna dahi cesaretleri yok. Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü fotoğrafı verin bakalım. İttifak yokmuş gibi davranıyorlar. Bu zillet ittifakı milletimize karşı dürüst davranmıyor, yalan söylüyorlar."

Akçay, 31 Mart'ın, Cumhur İttifakı'nın zaferiyle neticeleneceğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil mezara kadar süreceğini dile getiren Akçay, "2023'te lider ülke Türkiye yolunda çok daha güçlü adımlar atılacaktır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hiç olmadığı kadar, tıpkı Atatürk'ün dönemindeki gibi tam bağımsız bir ülkedir. O yüzden bizi çekemiyorlar. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın en önde gelen güçlü, müreffeh bir ülkesi haline gelecektir. Bunu da Cumhur İttifakı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.^

'MERAL AKŞENER DEMAGOJİ YAPIYOR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in demagoji yaptığını öne süren Akçay, "Meral Akşener, demagoji yapıyor. Iğdır'da biz aday çıkarmayacağız diyor. İyi de kardeşim, Iğdır'da abdest alıp, İstanbul, İzmir, Ankara ve Manisa'da günah işlenmez. Birlikte hareket ediyorsunuz. Niye saklıyorsunuz? Çünkü bu bir zillet ittifakıdır. Aynı zamanda beka mücadelesi verdiğimiz bir dönemde maalesef, ABD'nin, Avrupa'nın, PKK'nın ve FETÖ'nün politikaları doğrultusunda hareket etmektedirler. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın zaferiyle neticelenecektir. Bu yeni sistemle, yeni ittifakta, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi pazara kadar değil mezara kadar sürecek. 2023'te lider ülke Türkiye yolunda çok daha güçlü adımlar atılacaktır" dedi.

'TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKEDİR'

Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olduğunun altını çizen Akçay, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti, hiç olmadığı kadar tıpkı Atatürk'ün dönemindeki gibi, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki, cumhuriyeti kurduğumuz yıllar gibi, tam bağımsız bir ülkedir. O yüzden bizi çekemiyorlar. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın en başta gelen güçlü, müreffeh bir ülkesi haline gelecektir. Bunu da Cumhur İttifakı sağlayacaktır. Türkiye'nin beka meselesini göz ardı ederek işi domates, biber ve patlıcanla gündemi meşgul edip kendi hain, sinsi ve zillet emellerini milletin gözünden saklamak istiyorlar."