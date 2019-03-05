'Bahçeli yeni seçim isteyecek'

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, "Bahçeli seçim gecesi yeni seçim isteyecek" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçimin sonuçlarına dair yürüttüğü tahminlerini aktardı.

Ataklı, "Gözlediğim kadarıyla işte o zaman Bahçeli tekrar sahne alacak ve 'İttifakımızın güvenoyuna ihtiyacı vardır, Türkiye bu seçim sonuçlarını siyasi olarak taşıyamaz, Cumhurbaşkanı, Meclis'i feshetsin ve yeniden seçime gidelim' diyecek" ifadesini kullandı.

Can Ataklı'nın bugün yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İktidar cephesinden garip sesler yükseliyor.

Bir kere nefret söylemi artık had safhada.

Erdoğan neredeyse günün 24 saati konuşuyor ve bütün konuşmalarını beş altı cümlede özetlemek mümkün artık.

Bunlar; Zillet İttifakı

CHP eşittir PKK.

Bunlar Kandil'den talimat alıyor.

Zillet İttifakı'nı Pensilvanya yönetiyor.

Bunlar hain.

© Fotoğraf : Twitter AK Partili Gülpınar: Allah bize oy verdiğiniz için mahşerde size hesap sormayacak

Bunlar terörist.

Bunlar şerefsiz.

Sayın sayabildiğiniz kadar artık.

Erdoğan çevresi ve emrindekiler de aynı yolda yürüyorlar.

Din istismarı sabırları taşıracak seviyede.

Artık iyice şaşırdılar; 'AKP'ye oy verenlerin cennete gideceğini' bile söylemekten çekinmiyorlar.

Anlayın artık gözleri nasıl kararmış.

Bütün bunlar ne uğruna?

© AA / Metin Aktas Özhaseki: Eve su parası getiren tahsildarın militan olduğunu, başımıza gelecek felaketleri bir düşünün

İktidarı korumak için.

Yani ciddi bir 'beka sorunu' yaşanıyor belli ki.

İktidarın bir de MHP kanadı var.

Orası daha sakin.

Zaten pek çok yerde seçime hiç girmiyorlar.

Bazı yerlerde ise AKP yerine MHP sürülüyor sahaya.

MHP'nin Başkanı son günlerde biraz telaşlı.

'Meşruiyet' lafını söyledi 10 gün kadar önce ama kamuoyunda etkisi fazla olmadı.

Ancak biraz dikkatli olanlar anlıyor ki, 31 Mart seçimlerinden sonra eğer bir şeyler yapılması gerekiyorsa görev yine Bahçeli'ye verilecek.

Bahçeli, meşruiyet tartışması açılmaması için AKP- MHP ittifakının yüzde 50'yi geçmesi gerektiğini söylüyor.

Peki oran bunun altında kalırsa ne olacak?

Gözlediğim kadarıyla işte o zaman Bahçeli tekrar sahne alacak ve 'İttifakımızın güvenoyuna ihtiyacı vardır, Türkiye bu seçim sonuçlarını siyasi olarak taşıyamaz, Cumhurbaşkanı, Meclis'i feshetsin ve yeniden seçime gidelim' diyecek.

Bu kadar kesin mi?

Elbette değil.

Bu benim gözlemim.

Şunu söyleyebilirim maddeler halinde:

— Birincisi; Erdoğan seçimi kaybetmeyi göze alamaz. Bunun için her türlü düzenlemeyi seçimden önce yapacaktır.

- İkincisi; Eğer kazanamayacağını kesin görürse seçimi yapmama ihtimali hâlâ güçlü bir alternatif olarak durmaktadır.

— Üçüncüsü; MHP ile ittifak oyları yüzde 50'nin biraz altında kalırsa (yüzde 45-49 arası), yerel seçimlerde bu kadar düşmenin mümkün olduğunu söyleyecektir.

— Dördüncüsü; Oylar bütün hazırlıklara rağmen yüzde 45'in altına düşerse meşruiyet tartışması kaçınılmaz olacaktır. Erdoğan, Bahçeli'nin sözünü dinleyerek hemen bir seçime gidebilir. Tıpkı 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım'a giden yoldaki yöntemleri uygulayarak bu kez daha güçlenmiş olarak seçimi kazanmayı planlayabilir.

— Beşincisi; İlk dört ihtimal halinde, toplumdaki gerginlik bir parça azalmış olacaktır. Tehlikeli olan kazansa da kaybetse de yola daha sertleşerek, doludizgin devam etmesidir."