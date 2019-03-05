Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun ülkücü harekete özür borcu olduğu ortada

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün akşam Habertürk Televizyonu'nda Didem Arslan Yılmaz'ın sorularına cevap verirken 'baltayı taşa vurduğunu, müfteriliği tescillenmiş, şahsıyla müsemma hale gelen yeni bir yalan rüzgarı estirdiğini' belirtti.
"ABD Başkanı Trump'ın, 14 Ocak 2019'da Twitter mesajı olarak paylaştığı; 'Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz.' sözlerine, 'Bahçeli tepki verdi mi? Hayır.' diyerek yüzü kızarmadan, vicdanı sızlamadan büyük bir yalana imza atmıştır. Ayrıca ufkumuzun olmadığını, beka sorunu bulunmadığını, halkı suçladığımızı, hukuk ve demokrasiyi bilmediğimizi yalana bin yalan katarak iddia ve ifade etmiştir. Söz konusu televizyon programında adeta mayına basan, gerçek yüzünü ifşa eden bu şahsın, YPG/PKK'yı kast ederek 'Onlar bize mi saldıracaklar?' sorusunu alaycı bir şekilde ve terör örgütünün emellerini örtbas edercesine sorması tam bir suçüstü halidir. Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır."
‘TEHLİKELİ BİR AKIL TUTULMASININ PENÇESİNE DÜŞMÜŞTÜR'
Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu vahim bir savrulmanın, çok tehlikeli bir akıl tutulmasının pençesine düşmüştür. CHP Genel Başkanı'nın yalan ve kandırma sicili külliyatlı hale gelmiş, korkunç boyutlara ulaşmıştır. Bu itibarla Türk milletine ve milliyetçi ülkücü harekete özür borcu olduğu ortadadır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun telaş ve tereddütle yalana sarılması zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.
‘ZİLLET HURAFE, CUMHUR HAKİKATTİR'
Trump'ın ‘mezkur' twitter mesajından bir gün sonra 15 Ocak 2019'da, TBMM Grup Toplantısı'nda konuya ilişkin yaptığı konuşmayı anımsatan Bahçeli, şunları dile getirdi:
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