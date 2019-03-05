Programı yayından kaldırılan Cilara'dan açıklama: TV5 macerası da bitti

Taş'ın söz konusu ifadelerinin ardından sosyal medyada başlayan tartışma sonucunda ise, TV5 tarafından yapılan açıklamada Cilara'nın programının yayından kaldırıldığı duyuruldu.
TV5'den açıklama… pic.twitter.com/EfzxhEOJTd— TV5 (@tv5televizyonu) 5 Mart 2019
Kanalın söz konusu duyurusunun ardından Twitter hesabından açıklama yapan Çağlar Cilara da, "TV5 macerası da bitti. Türkiye'de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin üzerinde programlarımdan haber çıktı. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin" dedi ve kanaldan ayrıldığını duyurdu.
TV5 macerası da bitti.— Çağlar Cilara (@caglarcilara) 5 Mart 2019
Türkiye'de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor.
Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin üzerinde programlarımdan haber çıktı.
Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin. https://t.co/rFEKAyETXc
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