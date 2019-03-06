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10:55 06 Mart 2019
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    polis - olay yeri girilmez

    Ankara'da binlerce polisin katıldığı operasyondan detaylar: Mafya lideri, dizi çekiyormuş

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 145 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

    Sabahın ilk saatlerinde il merkezi ve 18 ilçede organize suç örgütüne üye 241 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 237 ikamet, 7 iş yeri ve 1 depo olmak üzere toplam 145 adrese 500 ekip ve 3 bin 500 polisle eş zamanlı baskın düzenlendi.

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    Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yönettiği helikopter destekli operasyonda özel harekat polisleri ile narkotik köpekler de görev aldı. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

    OPERASYONUN MERKEZİ TARİHİ KALE MAHALLESİ OLDU

    Ankara Emniyet Müdürlüğünden hareket eden polis ekiplerinin ilk merkezi Altındağ'da Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi Kale Mahallesi oldu.

    Kale Mahallesi'nin etrafını saran polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Hava destekli operasyonda bir polis helikopteri de bölgedeki şüpheli araç ve kişilere karşı ekipleri uyardı.

    Operasyonda çok sayıda şüpheli araç ve kişi durdurularak aranırken, belirlenen adreslere giren ekipler çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün cezaevinde bulunan lideri Kadir İ'nin iki kardeşinin de bulunduğu öğrenildi.

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    Bu arada eski Ankara evleri, sur duvarları ile çevrili dar sokakları ve çok sayıda gecekondunun bulunduğu Kale Mahallesi'ne giriş ve çıkışların bundan sonra polis kontrolüyle olacağı bildirildi.

    ÖRGÜTÜ CEZAEVİNDEN YÖNETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaklaşık bir yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bir bölümünü yöneten, yağma, tehdit, fuhşa aracılık etme ve yaralama gibi bir çok suça karışan örgütün liderliğini, cezaevinde bulunan Kadir İ'nin yaptığı belirlendi.

    Teknik ve fiziki takip neticesinde Kadir İ'nin çeşitli yollarla verdiği talimatlarla örgütü cezaevinden yönettiği, FETÖ'ye benzer olarak küçük hücreler şeklinde örgütlendiği, bu hücrelerin uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama, yağma ve tehdit ile legal ekonomik faaliyetlerle para aklama görevlerini hiyerarşik yapısı içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi.

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    ÖRGÜT LİDERİNİN FETÖ MENSUBU POLİSLERLE İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan araştırmalarda örgüt lideri Kadir İ. hakkında 2014 yılı içerisinde aktif olarak görev yapıp daha sonra FETÖ ile iltisakları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan emniyet görevlileri ile birlikte rüşvet, nitelikli hırsızlık ve göreve ilişkin sırrın açıklanması suçlarından adli işlem yapıldığı belirlendi.

    2018'de iki büyük operasyonla çökertilen 'Ötleşler' ve 'Arkaçlar' isimli suç örgütlerinden boşalan yeri doldurmaya çalışan örgütün uyuşturucu madde ticaretinde gizliliğe büyük önem verdiği, sokak satıcıları ve torbacı olarak görevlendirdiği örgüt üyelerinin araç giriş ve çıkışının zor olduğu gecekondu semtlerini tercih ettiği, uyuşturucu satışının yapıldığı bölgelerde gözcüler görevlendirdikleri bilgisine ulaşıldı.

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    SABIKASI OLMAYAN HASTA VE YAŞLI KADINLAR KULLANILIYOR

    Örgütün uyuşturucu maddelerin saklanması için sabıkası olmayan hasta, yaşlı veya yalnız yaşayan kadınların evlerini para karşılığı kullandığı, uyuşturucu tezgahlarının bulunduğu gecekondu semtlerinde halka para yardımı yapmak suretiyle "mahalle dayanışması" havası yaratarak olası ihbarların önüne geçmeye çalıştığı ve anlaştıkları ticari taksi şoförleri aracılığıyla dikkat çekmeden uyuşturucu maddeleri kullanıcılara ulaştırdıkları belirlendi.

    UYUŞTURUCU GELİRİYLE 4 GECE KULÜBÜ İŞLETİLİYOR

    Örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirle 4 gece kulübü işlettiği ve yeni eğlence mekanları satın almaya çalışarak bu sayede suç gelirinin aklanmasının yanı sıra sektörde söz sahibi olmaya çalıştıkları tespitinde bulunulurken, çalıştırdıkları kadınlar aracılığıyla müşterilerini uyuşturucu kullanımına teşvik ettikleri ve bu mekanlarda fuhşa aracılık ettikleri yapılan çalışmalarda ortaya çıkarıldı.

    Aylık geliri 2 milyon lirayı bulan örgütün uyuşturucu satışından elde ettiği gelirin aklanması amacıyla düğün salonu ve otopark gibi ticari işletmeler açıldığı tespit edildi.

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    DOKTOR, SAĞLIK MEMURU VE ECZACIYLA İŞ BİRLİĞİ

    Sentetik ve skunk adı verilen yeni nesil uyuşturucuları batı illerinden, esrar ve eroini ise doğu illerinden temin eden örgütün ayrıca reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip ilaçları iş birliği içinde oldukları bir doktor, bir sağlık memuru ve iki eczacı vasıtasıyla düzenlenen sahte reçetelerle temin ederek fahiş fiyatlarla madde bağımlısı şahıslara sattıkları belirlendi.

    DİZİ İŞİNE DE EL ATTILAR 'FRAGMAN' YAYINLADILAR

    Polisin yaptığı soruşturmada örgütün faaliyetlerine ilişkin sıra dışı bilgilere de ulaşıldı. Örgüt üyelerinin suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren 'Mahalle' adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı ve fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları öğrenildi.

    Toplumdaki adalet duygusunu zedelemeye yönelik ifadelerin yer aldığı fragmana yönelik yasal yaptırımların uygulanması için ilgili birimler aracılığıyla girişimlerde bulunulacağı bildirildi.

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    ÖRGÜT İÇİNDE HİYERARŞİK DÜZEN VE CEZALANDIRMA

    Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hiyerarşik düzen içerisinde hareket ettiği, kendi içerisinde bir cezalandırma sisteminin olduğu öğrenilirken, bu kapsamda 27 Ağustos 2018'de örgüt liderinin kız arkadaşının azmettirmesi ile örgüt mensubu bir şahsın silahla yaralandığı tespit edildi.

    Ayrıca örgüt mensuplarının husumetleri bulunan diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmaya girdikleri, 2 Ocak 2018'de 'Ötleşler' olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada bir örgüt mensubunun öldüğü, buna karşılık söz konusu gruba ait Altındağ'daki bir kahvehanenin kundaklandığı belirlendi.

    Etiketler:
    tespit, operasyon, cezaevi, örgüt, uyuşturucu, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Servet Yılmaz, Türkiye
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