BTS: Gebze-Halkalı hattı hazır değil, telafisi imkansız kazalara neden olur

Yapımına 2004 yılında başlanan Gebze-Halkalı arasındaki toplam 76 kilometrelik yolun 5 istasyondan oluşan 13.6 km'lik boğaz tüp geçişi 29 Ekim 2013 yılında açıldı, hattın diğer kısmındaki çalışma ise her iki yakada devam ediyor.
Evrensel'in haberine göre, Haydarpaşa Garı'nda bulunan BTS İstanbul 1 No'lu Şube binasında yapılan açıklamada konuşan BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş şunları söyledi:
"31 Aralık 2018 tarihine yetiştirilemeyen Marmaray projesinin yüzeysel hatları henüz test ve sertifikasyon süreci tamamlanmadan 31 Mart 2019 yerel seçimlere yönelik bir şov açılış yapılacaktır. Gebze-Halkalı hattının açılması telafisi imkansız kazalara neden olacağından başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü ve sertifikasyon teşkilatını uyarmayı görev olarak kabul ediyoruz."
AYRILIK ÇEŞMESİ KAPATILMIŞTI
Gebze-Halkalı Marmaray hattının tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla bir süredir sistem ve tren testleri yapılıyor. Bu sebeple de Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arasındaki mesafe için geçici olarak tahsis edilen ücretsiz otobüs seferleri kullanılıyor.
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