BTS: Gebze-Halkalı hattı hazır değil, telafisi imkansız kazalara neden olur

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), 31 Mart'taki yerel seçimden önce hizmete girmesi planlan Gebze ile Halkalı arasındaki yeni banliyö hattının henüz açılmaya uygun olmadığını belirtti. BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, hattın açılmasının telafisi imkansız kazalara neden olacağını söyledi.

Yapımına 2004 yılında başlanan Gebze-Halkalı arasındaki toplam 76 kilometrelik yolun 5 istasyondan oluşan 13.6 km'lik boğaz tüp geçişi 29 Ekim 2013 yılında açıldı, hattın diğer kısmındaki çalışma ise her iki yakada devam ediyor.

© AA / İbrahim Halil Aktürk Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında 2 demiryolu yenileme aracı çarpıştı: 3 kişi yaralı

Henüz hazır olmayan bu kısmın 31 Mart yerel seçimlerinden önce açılmaya çalışıldığına dikkat çeken Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), "Gerek teknik olarak gerekse personel açısında hayati derecede eksikliler var" dedi.

Evrensel'in haberine göre, Haydarpaşa Garı'nda bulunan BTS İstanbul 1 No'lu Şube binasında yapılan açıklamada konuşan BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş şunları söyledi:

"31 Aralık 2018 tarihine yetiştirilemeyen Marmaray projesinin yüzeysel hatları henüz test ve sertifikasyon süreci tamamlanmadan 31 Mart 2019 yerel seçimlere yönelik bir şov açılış yapılacaktır. Gebze-Halkalı hattının açılması telafisi imkansız kazalara neden olacağından başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü ve sertifikasyon teşkilatını uyarmayı görev olarak kabul ediyoruz."

AYRILIK ÇEŞMESİ KAPATILMIŞTI

İmar planları büyükşehir meclisinde onaylanan İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı projelerinin de Gebze-Halkalı-Marmaray hattıyla entegre olması planlanıyor.

Gebze-Halkalı Marmaray hattının tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla bir süredir sistem ve tren testleri yapılıyor. Bu sebeple de Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arasındaki mesafe için geçici olarak tahsis edilen ücretsiz otobüs seferleri kullanılıyor.