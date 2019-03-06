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12:30 06 Mart 2019
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    CHP, seçmen, muharrem ince mitingi

    CHP'li 8 'popüler' belediyede anket: Beylikdüzü kaybedilebilir

    © AA / Serhat Zafer
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (478)
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    Ankethane Araştırma Şirketi, CHP'li belediye başkanlarınca yönetilen 8 'popüler' ilçede araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre CHP, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşıyan Beylikdüzü'nü kaybedebilir. Ankete göre, Kartal ve Yenimahalle'de de durum kritik.

    Ankethane, İstanbul'da Beylikdüzü, Kartal ve Maltepe, Ankara Yenimahalle, İzmir Konak, Antalya Muratpaşa, Mersin Mezitli ve Adana Çukurova'nın bulunduğu CHP'li belediye başkanlarınca yönetilen ilçelerde araştırma yaptı.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında, 12 bin kişiyle yüz yüze yapılan ankette sadece hangi partiye oy verileceğini içeren tek bir soru yöneltildi.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığı araştırma sonucuna göre, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği Beylikdüzü'nde kararsızlar dağıtıldığında başa baş bir sonuç çıktı. Beylikdüzü'nde CHP'nin oy oranı yüzde 48.4, AK Parti ise 47.6 oldu.

    3 İLÇEDE BAŞA BAŞ YARIŞ

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
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    Araştırma şirketinin anketine göre Kartal'da oy dağılımı CHP 50.6, AK Parti 47.7; Maltepe'de CHP 52.8, AK Parti 44.5 ve Yenimahalle'de CHP 50.7, AK Parti 48.1 oldu.

    CHP'nin açık ara önde olduğu diğer ilçelerdeki oranlar ise şöyle:

    Konak'ta CHP 58.2, AK Parti 40.1; Muratpaşa'da CHP 55.7, AK Parti 41.1; Mezitli'de CHP 44.8, AK Parti 34.3, Çukurova'da CHP 67.3, AK Parti 30.6 oy aldı.

    BEYLİKDÜZÜ, KARTAL VE YENİMAHALLE'DE RİSK VAR

    kalabalık
    © REUTERS /
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    Ankethane'nin analizine göre Beylikdüzü, Kartal ve Yenimahalle belediye başkanlıklarını CHP'nin 'kaybetme' olasılığı bulunuyor.

    Maltepe belediye başkanı için CHP içerisinde ortaya çıkan muhalefetin sandığa yansıması durumunda burası da CHP'nin elinden gidebilir.

    Yine Mezitli'de (Mersin) CHP önde görünmekle beraber kendi ortağı İYİ Parti'nin ve HDP'nin Mersin'deki 'ayrı' tavırları nedeniyle burada da bir 'sürpriz' yaşanabilir.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (478)

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    Etiketler:
    Ankethane, İYİ Parti, Gazete Duvar, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Nergis Demirkaya, Çukurova, Adana, Mezitli, Mersin, Maltepe, Konak, İzmir, Ankara, Kartal, Yenimahalle, Beylikdüzü, İstanbul
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