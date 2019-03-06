CHP'li 8 'popüler' belediyede anket: Beylikdüzü kaybedilebilir

Ankethane, İstanbul'da Beylikdüzü, Kartal ve Maltepe, Ankara Yenimahalle, İzmir Konak, Antalya Muratpaşa, Mersin Mezitli ve Adana Çukurova'nın bulunduğu CHP'li belediye başkanlarınca yönetilen ilçelerde araştırma yaptı.
Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığı araştırma sonucuna göre, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği Beylikdüzü'nde kararsızlar dağıtıldığında başa baş bir sonuç çıktı. Beylikdüzü'nde CHP'nin oy oranı yüzde 48.4, AK Parti ise 47.6 oldu.
3 İLÇEDE BAŞA BAŞ YARIŞ
CHP'nin açık ara önde olduğu diğer ilçelerdeki oranlar ise şöyle:
Konak'ta CHP 58.2, AK Parti 40.1; Muratpaşa'da CHP 55.7, AK Parti 41.1; Mezitli'de CHP 44.8, AK Parti 34.3, Çukurova'da CHP 67.3, AK Parti 30.6 oy aldı.
BEYLİKDÜZÜ, KARTAL VE YENİMAHALLE'DE RİSK VAR
Maltepe belediye başkanı için CHP içerisinde ortaya çıkan muhalefetin sandığa yansıması durumunda burası da CHP'nin elinden gidebilir.
Yine Mezitli'de (Mersin) CHP önde görünmekle beraber kendi ortağı İYİ Parti'nin ve HDP'nin Mersin'deki 'ayrı' tavırları nedeniyle burada da bir 'sürpriz' yaşanabilir.
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