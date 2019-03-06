Danıştay'dan MEB'in Ensar Vakfı itirazına ret: Okullara giremez

MEB'in çocuk istismarları haberleriyle gündeme gelen Ensar Vakfı ile 2017'de imzaladığı işbirliği protokolünün yürütmeyi durdurma kararına karşı itirazı, Danıştay'da reddedildi. Böylece vakfın okullarda etkinlikler düzenlemesine ilişkin protokol üst düzeyde engellenmiş oldu.
Manisa'da bir öğrenci velisi, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan "Çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair işbirliği protokolü"nün Milli Eğitim Temel Yasası'na aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'da iptal davası açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, geçen yıl ortasında, protokolün bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın buyurucu hükmüne, Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu kararına varmıştı.
Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararında "anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınmasının devletin devredemeyeceği görevler arasında olduğu" vurgulanmıştı.
Cumhuriyet'ten Işık Kansu'nun haberine göre, MEB, Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararına itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bakanlığın itirazını yerinde bulmadı ve Danıştay 8. Dairesi'nce verilen yürütmeyi durdurma kararını örgün eğitim kurumları açısından kabul etti. Böylece, Ensar Vakfı ile yapılan protokolün, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumlarında uygulanmasının durdurulması gerektiği bir kez daha yargı tarafından karara bağlanmış oldu.
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