Demirel ailesinde miras kavgası

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi işadamı Şevket Demirel, ölmeden önce oğlu Yahya Murat Demirel'i mirasından men etti. Diğer aile fertleri yeni mirasçılık belgesi için dava açtı.

Türkiye'nin eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in kardeşi işadamı Şevket Demirel'in eşi ve 3 kızı, Yahya Murat Demirel'in miras hakkının kendilerine verilmesi için dava açtı.

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre , 9 Mayıs 2016'daki vefatından bir yıl önce Şevket Demirel'in hazırladığı ikinci vasiyetname Isparta 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açılıp okundu.

Demirel vasiyetnamesine, "Ailemizi yanlış işler yaparak karalayan Yahya Murat Demirel'i mirasımdan çıkarıyorum. Daha önce ona verdiğim mahfuz payın diğer kanuni mirasçılarımın tamamına hisseleri oranında taksim edilmesini istiyorum" yazdı.

Demirel'in eşi ve 3 kızı da bunun üzerine dava açarak, "Yahya Murat Demirel'e ait miras paylarının ailesi olarak bizlere verilmesi için paylarının tespitiyle mirasçılık belgesi verilmesini talep ediyoruz" dedi.

EGEBANK'I BATIRAN DEMİREL HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI



Yahya Murat Demirel'in sahibi olduğu batık Egebank 21 Aralık 1999'da TMSF'ye devredildi. Bankanın zararının 1.1 milyar dolar olduğu bildirildi. Demirel'e çok sayıda ceza ve ticari dava açıldı. Demirel'e en son İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘hileli iflas' davası açıldı. Demirel bugüne kadar savunma yapmak için hiçbir duruşmaya katılmadı. Mahkemede iki yıl önce Demirel hakkında yakalama kararı çıkardı.