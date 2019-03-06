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18:48 06 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener

    Kılıçdaroğlu ile Akşener Denizli'de ortak mitingde: 'Yetti gari' diyeceksiniz

    © AA / Sebahatdin Zeyrek
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (490)
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de düzenlenen ortak mitingde "Bu ülkede tek başına iktidar olarak istediklerini yaptılar, nasıl oldu da bu milleti 17 yılın sonunda soğan kuyruğuna mahkum ettiler? 'yetti gari' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı. İyi Parti Genel Başkanı Akşener de, "Erdoğan şımardı, kibirlendi" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    CHP ile İYİ Parti'den 50 ilde ortak aday
    "Denizli bizim tarihimizin en önemli kentlerinden birisidir, Denizli'nin kaderini değiştirmeye talibiz, göreceksiniz nasıl Denizli bölgenin en güçlü markası olacak.

    Denizli'de hangi sorunu çözdüler? Adayımız ben sorunları çözeceğim dedi, Üreten Denizli'den bahsetti. Denizli'nin bir üretme gücü var. Bu güç iyi kullanıldığı zaman Denizli'nin sorunlarını çözmek mümkündür. Bize destek verin, yetki, güç verin Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Sorunları çözmek için, huzura, mutluluğa, üretime, birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya söz veriyoruz size!

    Mazota, gübreye, ilaca, suya zam yaptılar… Çiftçi nasıl eski fiyattan nasıl satacak? Çiftçiye "sen zam yapmayacaksın" diyor, e çiftçi nasıl geçinecek? Hal esnafını terörist ilan ettiler, manavı, vatandaşı terörist ilan ettiler. EYT'lere "türedi" dediler. Kendi vatandaşına "türedi" diyen bir cumhurbaşkanı örnek gösterin bana.

    Çiftçinin yasalardan kaynaklanan bir hakkı var. Milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye yardım edilir, 2018 rakamı 26 milyar lira. 14 milyar lira eksik verdiler. Çiftçi kardeşime soruyorum, oyunu kullanırken elini vicdanına koy. "Benim 14 milyarımı kime verdin?" diye sor. Suriyelilere para var, çiftçiye neden para yok.

    Domates, biber kuyruğu varlık kuyruğu oldu. En büyük varlık kuyruğumuz işsizlik kuyruğu oldu. 1000 kişilik işe 40 bin kişi başvuruyor. Bundan büyük varlık kuyruğu var mı? Sizinle alay eden kişiye sandıkta ders verin. O kuyruk varlık kuyruğu olsa gece sarayında yatamaz, sabah gelir kuyruğa girer.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
    © AA / Emin Sansar
    CHP'li Özel: İYİ Parti'ye oy vereceğim
    Çiftçiye, emekliye, EYT'lilere, işçiye, asgari ücretliye para yok… Ama şu rakamı unutmayın: Londra'daki bir avuç tefeciye 16 yılda ödedikleri faiz 149 milyar lira. Bunlara göre faiz haram değil. Sarayda oturur, kilosu 4 bin TL'lik çay yudumlarsın, vatandaşa gelince 'gül gibi geçineceksin' dersin.

    Kürkte vergiyi sıfırladılar, erkekler giderken eşinize mutlaka bir kürk götürün. Aklınız alır mı ya? Musluğu açarken 5 çeşit vergi, elektriği açarken 4 çeşit vergi ödüyorsun. Çocuğa mama alırken, dolmuşa binerken vergi ödüyorsun. Kürk alırken vergi yok. Niçin? Saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var.

    17 yıldır tek başlarına ülkeyi yönetiyorlar, istedikleri kanunu çıkardılar, istedikleri kişiyi tayin ettiler… Nasıl oldu da 17 yılın sonunda bu milleti soğan kuyruğuna mahkum ettiler? AKP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Oy verdiniz, tek başına iktidar yaptınız, her türlü imkanı sağladınız, kendi vicdanlarınıza sorun. Nasıl oldu da bu ülkenin insanı 17 yıl sonra gelir de soğan kuyruğuna girer? Bu soruyu kendinize sorun.

    Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşıyoruz. Bu memleket bunu hak ediyor mu? Sandığa giderken çocuklarımız, vatanımız için gideceğiz. Vicdanımıza soracağız. Türkiye'yi bu hale düşürenlere bir ders vereceğiz.

    İYİ PARTİ İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI

    İYİ Parti'yle işbirliğimiz özel bir çıkara dayalı bir işbirliği değil. Bizim işbirliği demokrasi işbirliği, vatanımızın işbirliği. Biz bu ülkenin huzuru, güzelliği, çıkarı için mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz millet mücadelesidir, güzel görkemli Türkiye mücadelesidir! Herkesin işi, herkesin aşı olsun mücadelesidir, her evde tencere kaynasın mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş Türkiye mücadelesidir. Hepiniz için mücadele ettiğimizi asla unutmayın.

     

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, konuşmasında şu başlıklara değindi:

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA /
    DSP bir yerde daha CHP-İYİ Parti ittifakının karşısına çıktı
    "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer, nasılsınız? Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan 'teröristler', iyi misiniz? Şakası bile ne kadar acı.

    Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıktı CHP ve İYİ Parti seçmenine 'terörist' dedi. 18 milyona yakın seçmene terörist diyen bir cumhurbaşkanı. Bunun ne kadar acı, ne kadar çirkin, ne kadar kötü bir tanımlama olduğunu biliyorsunuz.

    Bu arkadaş kutuplaştırarak, birbirimizle dövüştürerek, düşman eden politikayı 17 yıldır sürdürüyor. Ben seçmenlere sesleniyorum: Sizler bu ülkenin vatansever kardeşlerisiniz, sakın ola ki bu arkadaşın sözlerine aldanıp bir kalp kırmayın.

    Bu bir yerel seçim, siz muhtar, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceksiniz, Türkiye'yi yerel seçimlere mehter marşı eşliğinde savaşa götürüyormuş gibi olan dili cezalandıracaksınız.

    Şımardılar, şımardı, kibirlendi, sizin içinizden çıktığını iddia etmişti ama 300 korumayla geziyor, helikopterle geziyor."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (490)
    Etiketler:
    açıklama, miting, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli
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