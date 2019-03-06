Adalet Bakanı Gül: Yargı reformu belgemizi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı reformu belgemizi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Burada da temel yaklaşımımız güven veren adalet. Hem yargının hızlanması, adil ve makul sürede yargılamanın bitirilmesi hem de yargıya güvenin artırılması temel hedefimiz" dedi.

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Gül, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Vali Hulusi Şahin ile görüşmesinin ardından Adalet Sarayı'na geçen ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede ile görüşen Gül, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) bugün görüşülen Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ne ilişkin soru üzerine, 2016 yılından itibaren bu konuda devam eden çalışmalara son 6-7 ayda hız verdiklerini söyledi.

"Yargı etiği ilkelerini belirlemek ve bunu kamuoyuyla paylaşmak adına nihai noktaya geldik. Türk yargı sisteminde bir ilk olarak, tüm hakim ve savcılarımızın uyacağı etik ilkeleri belirledik. Böylece Türk milleti adına karar veren ve adaletin temeli olan yargıda, tüm yargı mensuplarımıza güveni daha da artırıcı, meslek ve etik kurallara daha uygun şekilde davranacakları mesleğin çıtasını yükseltici ilkelerimizi belirledik." diyen Gül, insanların yargıya güvenlerinin her zaman artması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda son noktaya geldiklerini ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık tüm hakim ve savcılar bağlayıcı şekilde belirlenen etik kurallara uyacaklar. Ve böylece güven veren adalet duygusunun daha da artması ve pekişmesi adına çok önemli bir dönüm noktası ve önemli bir gelişme olacaktır. Her hakim ve savcı arkadaşımızın bu etik ilkelere, meslek kurallarına elbette azami şekilde zaten uyduklarına inanıyoruz ama etik kuralları daha da ete, kemiğe büründürerek, bağlayıcı ve yazılı hale getirmek, Türk yargısına, yargı mensuplarımıza güveni daha da artıracak bir gelişme olacaktır."

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Bakan Gül, gazetecilerin yargı reformuna ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Yargı reformu belgemizi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Burada da temel yaklaşımımız güven veren adalet. Hem yargının hızlanması, adil ve makul sürede yargılamanın bitirilmesi hem de yargıya güvenin artırılması temel hedefimiz. Adliyenin kapısından giren vatandaşımızın, adalet ve hakkaniyet dolu duyguyla çıkması temel yaklaşımımız. Özellikle yargı içerisine örgütlenmiş terör şebekeleri ayıklandıkça, yargı daha da itibarına elbette kavuşmaktadır. Daha önce yargı içerisine nüfuz olmuş şebekeler, cübbeleri içerisine gizledikleri örgüt mensubiyetinin hesabını 15 Temmuz sonrasında vermektedir. Yargıdan bunlar temizlendikçe, yargı Türk milletine hizmet eder hale her geçen gün daha hızlı şekilde gelmektedir. Bu yüzden reformlarımıza hız verdik."

'YARGI, ELEKTRONİK TEBLİGATLA HIZ KAZANMIŞ OLDU'

1 Ocak'ta başlattıkları elektronik tebligat uygulamasına değinen Gül, bunun da yargının hızlanmasını sağlayan önemli çalışmalardan biri olduğunu aktardı.

Gül, "Elektronik tebligat ile ocak ve şubat ayında 1 milyon 450 bin tebligat, memur eliyle değil, elektronik tebligat yoluyla muhataplarına ulaşmış oldu. Yani yargı, elektronik tebligatla hız kazanmış oldu." ifadesini kullandı.

Soruşturmalarda ve kovuşturmalarda tebligat yapılamamasının davayı çok uzattığını dile getiren Gül, artık tebligatın anında ulaşacağını kaydetti.

Bunun hem yargıyı hızlandıracağını hem de yargılamayı daha erken sonuçlandıracağını belirten Gül, "Vatandaşımızın kendisinin haberdar olmadığı, bir şekilde evde yokken muhtara yapılan usulsüz tebligatlar ile haberdar olmadığı konularda ceza alması, hüküm verilmesi gibi yargıya güveni zedeleyen davranışlardan ve sonuçlardan da kurtulmuş olacağız." diye konuştu.

Uygulamanın önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Gül, önümüzdeki dönemde bunun meyvelerinin daha hızlı görüleceğine işaret etti.

Avukat ve vatandaşlara, elektronik tebligata geçmeleri tavsiyesinde bulunan Gül, vatandaşların da geçmek istemesi halinde mahkemeden elektronik olarak tebligat ulaşacağını, bunun da hak kayıplarının önlenmesi bakımından önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Bakan Gül, bu konuda iki ayda önemli gelişmeler sağlandığını kaydederek, uygulamanın önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaştırılacağını sözlerine ekledi.