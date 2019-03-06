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21:56 06 Mart 2019
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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci: İzmir için 150'şer bin nüfuslu 3 tane yeni şehir planımız var

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeybekci, "Önümüzdeki 20 yılda bizim İzmir'de projelerimizde olan kuzeyde, doğuda ve güneyde 150'şer bin nüfuslu 3 tane yeni şehir planımız var, her şeyi ile planlanmış yeni şehirler planımız var." dedi.

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
    İHA
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    Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

    Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

    — Bizim İzmir olarak yeni bir hikaye yazmamız lazım, bunu da İzmirlilerin yazması lazım. Geniş kapsamlı çalışmalar yaptık. Vatandaştan duyduğumuzda "Biz artık mazeretlerden bıktık". İzmir'de genç işsizlik oranı çok yüksek. İzmir'de genç beyinler İstanbul'a gidiyor. İzmir'in geleceğini kaybetme gibi bir durumu var. İzmir çektiğimiz resimde zemin kaybediyor. İzmir bir zamanlar lojistik merkeziydi. Katı atıkla ilgili sorunları çözeceğiz.

    — Şehir içinde ulaşım sorunu var. 2 yılda 28 köprülü kavşak yapacağız. 6 ay içinde yol kalitesinde bir tane bile çukur bırakmayacağız. 9. ayın sonunda bu projelerin ihaleleri tamamlanmış olacak.

    — Otoparkla ilgili 80 bin hedefimiz var. 5 yıl içerisinde 80 bin otopark yapacağız.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : Twitter
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    - İzmir'de iş imkanını büyütmedik, mutluluğu büyütmedik refahı büyütmedik. Organize sanayi bölgeleri kurmadık, kuramadık. İzmir'de bunu yapması gereken yerel yönetim. Organize sanayi bölgesi ilan ederseniz kamu arazilerini toplarsınız. Yeni serbest bölgeler ilan etmemiz lazım. Bunların hepsi iş demek, istihdam demek. İzmir'de yetişen beyinlerin gitmemesi demek..

    — İzmir'de merkezde Karabağlar ilçesi var. 500 bin nüfuslu bir ilçede bir tek bile kapalı spor salonu yok, bir tek tiyatro salonu yok, bir tek sinema salonu yok. İnsanların gideceği 1-2 bin metrekarelik park alanı yok. Trafik problemi var, hava kirliliği problemi var, altyapı problemi var. Çarpık kentleşmeyle ilgili problem var. Bunları çözmek kolay sadece dertli olmak lazım, sevdalı olacak, inanacak. Biz son 20 yılda şehir olarak mevzi kaybettik.

    — Önümüzdeki 20 yılda bizim İzmir'de projelerimizde olan kuzeyde, doğuda ve güneyde 150'şer bin nüfuslu 3 tane yeni şehirler planımız var, her şeyi ile planlanmış yeni şehirler planımız var. Ve kent merkezimizde de olduğu gibi yerinde vatandaşımızın razı olacağı kentsel dönüşüm planımız var. Vatandaşımızın itiraz edeceği hiçbir şeyi yapmayacağız.

    Etiketler:
    açıklama, otopark, şehir, proje, yerel seçimler, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, Nihat Zeybekci, İzmir
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