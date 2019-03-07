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07:23 07 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    Yavaş: Özhaseki bize 'PKK'lıları işe alacaklar' diyor, ardından kendi konuştuğu videoyu yasaklatıyor

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (496)
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    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'yi eleştirdi. Yavaş, "Attıkları çamur kendi ellerine bulaşıyor. Allah kimseye kendi videosunu yasaklatmayı nasip etmesin. Özhaseki, bize 'PKK'lıları işe alacaklar' diyor, ardından kendi konuştuğu videoyu yasaklatıyor" dedi.

    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın sorularını yanıtladı.

    AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'nin seçim çalışmaları sırasında kullandığı söylemi eleştiren Yavaş, "Kötü söz sahibinindir. Biz onların üslubunu kullanmayacağız. Bir belediye başkanı hizmet verirken gözünü kör eder. Vatandaşlarının siyasi kimliğine bakmaz" dedi.

    24 Haziran, seçim, sandık, oy
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
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    "Biz de kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden bir seçim projesi yürütüyoruz. Ancak çeşitli iftiralar atıyorlar" ifadesini kullanan Yavaş, sözlerine şöyle açıklık getirdi:

    "Yok 20 bin PKK'lıyı işe alacakmışız, yok 25 bin belediye çalışanını işten çıkartacakmışız. Attıkları çamur bizim üstümüzde durmuyor. Benim geleneğim belli, geçmişim belli. Attıkları çamur kendi ellerine bulaşıyor. Allah kimseye kendi videosunu yasaklatmayı nasip etmesin. Sayın Özhaseki, bize 'PKK'lıları işe alacaklar' diyor, ardından kendi konuştuğu videoyu yasaklatıyor. Takdir halkındır. Ben onların üslubunu asla kullanmayacağım. Onları da kirli siyaseti bırakmaya davet ediyorum. Hizmetlerimiz, projelerimiz yarışsın. Ben rakibimle projelerimizi tartışmak isterim ancak onlar kirli siyasete devam ediyor."

    Lıcalı'nın yönelttiği sorular ve Yavaş'ın yanıtları şöyle:

    - Bize bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi kısaca anlatır mısınız? 

    Seçim çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sabah çok erken saatlerde alanlara çıkıyoruz. Hemen hemen her şekilde sahada esnafımızla, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların sorunlarını ve çözüm önerilerini dinliyoruz. Salon toplantılarını çok yapmıyoruz. Şu anda sabah erken saatlerde başlayıp, akşam geç saatlere kadar süren bir tempo var.
    kalabalık
    © REUTERS /
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    - Ankaralıların size olan ilgisini nasıl görüyorsunuz? 

    Her gittiğimiz yerde büyük bir coşku ile karşılanıyoruz. Ankaralı artık bir zihniyet değişimi istiyor, bu çok net görülüyor. Ülkedeki ekonomik krizi de göz önünüze aldığınızda, belediye başkanlarına çok büyük görevler düşüyor. Bir belediye başkanı şehrini kalkındırmak zorundadır. Bir belediye başkanı, kendi şehrinin vatandaşlarından aldığı vergiyi o şehir için kullanmak zorundadır. Bu krizde çılgın projelere yer yok. Biz insan odaklı bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Bunları her gittiğimiz yerde de dile getiriyoruz. Hemşerilerimizin de buna ihtiyacı var. Öyle görünüyor ki Ankaralı bu sefer bizlere bir beş yıl hizmet etme hakkı verecek. Biz de bu görevi alnımızın akı ile yerine getireceğiz.

    - Ankaralı seçmenler projelerinizi nasıl karşılıyor?

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf: Twitter
    Mansur Yavaş: Ben izin almadan televizyona çıkarım
    Adaylığım açıklandıktan sonra bir anket yaptırdık. Ankara'nın sorunlarını Ankaralılara sorduk. Evet, Ankara'nın en büyük sorunları ulaşım, trafik ve su çıktı. Ancak o ankette çıkan bir diğer sonuç, işsizlik ve ekonomik kriz oldu. İnsanlar işsiz kalıyor. Bizim en büyük projemiz Ankara'da aç ve açıkta hiçbir vatandaş bırakmamak. Bundan daha büyük bir proje olabilir mi? Belediyenin sudan ettiği kârı dile getirdik. Yüzde 30 indirim yapıldı. Daha göreve gelmeden bir projemizi yapmış sayıldık. Şimdi çıkmışlar buna proje değil diyorlar. Bizim sayemizde insanlarımızın cebinden 50 lira daha az para çıkıyor. Ama onlar için 50 liranın önemi yok. Maddi durumu olmayan bir aile için 50 liranın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Halktan koptular. Bizim 60 kilometreye yakın metro hattı projemiz var. Ancak ekonomik kriz devam ederse biz bu metro hatlarından birkaç tanesi erteleyip, vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmayız. Bizim için Ankara'da aç ve açıkta insan bırakmamak en büyük projedir, bundan başkasını proje olarak tanımıyoruz. İnsan odaklı projelerimiz olduğu için haliyle de vatandaşlarımızda bunun karşılığı var.

    - Anketlerde önde çıkıyorsunuz. Bizimle paylaşabileceğiniz bir anket sonucu var mı?

    Mansur Yavaş
    © AA / Arşiv
    Üç anket firması: Mansur Yavaş önde
    Farklı farklı araştırma şirketleri, yeni anketler açıklıyor. Bizim şu anda yeni yaptırdığımız bir anket yok. Ancak, yapılan anketlerde bizim önde olduğumuz görülüyor. Alandan gelen sonuçlarda da görüyoruz ki fark açılıyor. İnşallah 1 Nisan sabahı, Ankaralının Ankara'yı ortak akılla ve hep beraber yöneteceği bir yönetime uyanacağız.

    - Sandık başına gidecek başkentlilere vermek istediğiniz mesajlar var mı?

    Bu seçim "Kim bizi kışın çamursuz, yazın tozsuz sokaklarda gezdirecek, kim bize musluktan içilebilir su sağlayacak, kim bize daha temiz bir ulaşım sağlayacak?" seçimidir. Vatandaşlarımız bunun seçimini yapacaklar. Ankara'da 17 yıldır hükümette olan partinin 25 yıldır belediye başkanı vardı. Bu zamana kadar neler yaptılar, onlara baksınlar. Bir de bizim projelerimize baksınlar. Oylarını ona göre versinler.

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Metin Aktas
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    'ÇAMUR KENDİ ELLERİNE BULAŞIYOR'

    - AKP ve MHP ittifakı bu süreçte daha sert bir söylem kullanmayı tercih ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Kötü söz sahibinindir. Biz onların üslubunu kullanmayacağız. Bir belediye başkanı hizmet verirken gözünü kör eder. Vatandaşlarının siyasi kimliğine bakmaz. Biz de kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden bir seçim projesi yürütüyoruz. Ancak çeşitli iftiralar atıyorlar. Yok 20 bin PKK'lıyı işe alacakmışız, yok 25 bin belediye çalışanını işten çıkartacakmışız. Attıkları çamur bizim üstümüzde durmuyor. Benim geleneğim belli, geçmişim belli. Attıkları çamur kendi ellerine bulaşıyor. Allah kimseye kendi videosunu yasaklatmayı nasip etmesin. Sayın Özhaseki, bize PKK'lıları işe alacaklar diyor, ardından kendi konuştuğu videoyu yasaklatıyor. Takdir halkındır. Ben onların üslubunu asla kullanmayacağım. Onları da kirli siyaseti bırakmaya davet ediyorum. Hizmetlerimiz, projelerimiz yarışsın. Ben rakibimle projelerimizi tartışmak isterim ancak onlar kirli siyasete devam ediyor.

    Ankapark
    © Fotoğraf : Twitter
    'Ankapark'ın giriş kapısına 19 milyon TL harcandı'
    - Ankapark'ın maliyeti konusunda birtakım bilgilerinizin olduğunu söylediniz. Bunu bizimle paylaşır mısınız?

    Sayın Mustafa Tuna göreve geldiğinde Ankapark'a harcanan parayı 400 milyon dolar açıklamıştı. Sayın Özhaseki ise 250 milyon dolar dedi. Çekinmese dolarcık diyecek. Ankapark'taki bir kapının 19 milyona ihale edildiğini öğrendim. Daha sonra biri bana 19 milyon değil, 60 milyon olduğunu söyledi. Sayıştay raporlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun bilinmediği yazıyor. Benim Ostim'de bu konuyla ilgili yetkililerden aldığım bilgiye göre 2.5 milyar lira ile 5 milyar lira arası bir para ödendi Ankapark'a. Allah'ın izni ile seçildiğimde oraya ne kadar para harcandığını bütün Ankaralı'ya duyuracağım.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (496)
    Etiketler:
    yerel seçim, rekabet, eleştiri, belediye, para, anket, dolar, TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Türkiye, Ankara
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