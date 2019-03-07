Yavaş: Özhaseki bize 'PKK'lıları işe alacaklar' diyor, ardından kendi konuştuğu videoyu yasaklatıyor

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın sorularını yanıtladı.
AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'nin seçim çalışmaları sırasında kullandığı söylemi eleştiren Yavaş, "Kötü söz sahibinindir. Biz onların üslubunu kullanmayacağız. Bir belediye başkanı hizmet verirken gözünü kör eder. Vatandaşlarının siyasi kimliğine bakmaz" dedi.
"Yok 20 bin PKK'lıyı işe alacakmışız, yok 25 bin belediye çalışanını işten çıkartacakmışız. Attıkları çamur bizim üstümüzde durmuyor. Benim geleneğim belli, geçmişim belli. Attıkları çamur kendi ellerine bulaşıyor. Allah kimseye kendi videosunu yasaklatmayı nasip etmesin. Sayın Özhaseki, bize 'PKK'lıları işe alacaklar' diyor, ardından kendi konuştuğu videoyu yasaklatıyor. Takdir halkındır. Ben onların üslubunu asla kullanmayacağım. Onları da kirli siyaseti bırakmaya davet ediyorum. Hizmetlerimiz, projelerimiz yarışsın. Ben rakibimle projelerimizi tartışmak isterim ancak onlar kirli siyasete devam ediyor."
Lıcalı'nın yönelttiği sorular ve Yavaş'ın yanıtları şöyle:
- Bize bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi kısaca anlatır mısınız?
Her gittiğimiz yerde büyük bir coşku ile karşılanıyoruz. Ankaralı artık bir zihniyet değişimi istiyor, bu çok net görülüyor. Ülkedeki ekonomik krizi de göz önünüze aldığınızda, belediye başkanlarına çok büyük görevler düşüyor. Bir belediye başkanı şehrini kalkındırmak zorundadır. Bir belediye başkanı, kendi şehrinin vatandaşlarından aldığı vergiyi o şehir için kullanmak zorundadır. Bu krizde çılgın projelere yer yok. Biz insan odaklı bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Bunları her gittiğimiz yerde de dile getiriyoruz. Hemşerilerimizin de buna ihtiyacı var. Öyle görünüyor ki Ankaralı bu sefer bizlere bir beş yıl hizmet etme hakkı verecek. Biz de bu görevi alnımızın akı ile yerine getireceğiz.
- Ankaralı seçmenler projelerinizi nasıl karşılıyor?
- Anketlerde önde çıkıyorsunuz. Bizimle paylaşabileceğiniz bir anket sonucu var mı?
- Sandık başına gidecek başkentlilere vermek istediğiniz mesajlar var mı?
Bu seçim "Kim bizi kışın çamursuz, yazın tozsuz sokaklarda gezdirecek, kim bize musluktan içilebilir su sağlayacak, kim bize daha temiz bir ulaşım sağlayacak?" seçimidir. Vatandaşlarımız bunun seçimini yapacaklar. Ankara'da 17 yıldır hükümette olan partinin 25 yıldır belediye başkanı vardı. Bu zamana kadar neler yaptılar, onlara baksınlar. Bir de bizim projelerimize baksınlar. Oylarını ona göre versinler.
- AKP ve MHP ittifakı bu süreçte daha sert bir söylem kullanmayı tercih ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kötü söz sahibinindir. Biz onların üslubunu kullanmayacağız. Bir belediye başkanı hizmet verirken gözünü kör eder. Vatandaşlarının siyasi kimliğine bakmaz. Biz de kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden bir seçim projesi yürütüyoruz. Ancak çeşitli iftiralar atıyorlar. Yok 20 bin PKK'lıyı işe alacakmışız, yok 25 bin belediye çalışanını işten çıkartacakmışız. Attıkları çamur bizim üstümüzde durmuyor. Benim geleneğim belli, geçmişim belli. Attıkları çamur kendi ellerine bulaşıyor. Allah kimseye kendi videosunu yasaklatmayı nasip etmesin. Sayın Özhaseki, bize PKK'lıları işe alacaklar diyor, ardından kendi konuştuğu videoyu yasaklatıyor. Takdir halkındır. Ben onların üslubunu asla kullanmayacağım. Onları da kirli siyaseti bırakmaya davet ediyorum. Hizmetlerimiz, projelerimiz yarışsın. Ben rakibimle projelerimizi tartışmak isterim ancak onlar kirli siyasete devam ediyor.
Sayın Mustafa Tuna göreve geldiğinde Ankapark'a harcanan parayı 400 milyon dolar açıklamıştı. Sayın Özhaseki ise 250 milyon dolar dedi. Çekinmese dolarcık diyecek. Ankapark'taki bir kapının 19 milyona ihale edildiğini öğrendim. Daha sonra biri bana 19 milyon değil, 60 milyon olduğunu söyledi. Sayıştay raporlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun bilinmediği yazıyor. Benim Ostim'de bu konuyla ilgili yetkililerden aldığım bilgiye göre 2.5 milyar lira ile 5 milyar lira arası bir para ödendi Ankapark'a. Allah'ın izni ile seçildiğimde oraya ne kadar para harcandığını bütün Ankaralı'ya duyuracağım.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)