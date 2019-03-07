Cem Yılmaz'dan Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne: En yakın zamanda uğrayacağım

Komedyen Cem Yılmaz, 70 milyon TL'lik yılbaşı ikramiyesini kazanan kişinin hala ortaya çıkmadığı yönündeki haberleri tiye aldı. Yılmaz, "İş yoğunluğu yüzünden ilgilenemedim. En yakın zamanda uğrayacağım" ifadesini kullandı.

Komedyen Cem Yılmaz, 70 milyon TL'lik yılbaşı ikramiyesini kazanan kişinin hala ortaya çıkmadığı yönündeki haberleri tiye aldı.

Kişisel Twitter hesabında bu haberlerden birini alıntılayan Yılmaz, Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne hitaben yaptığı paylaşımda "İş yoğunluğu yüzünden ilgilenemedim. En yakın zamanda uğrayacağım" ifadesini kullandı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çocuklar eğlence amaçlı almışlar, piyangoya karşı olduğum için de çekingen davrandım. Bu kadar olayın büyüyeceğini bilemedim. Pardon."

İş yoğunluğu yüzünden ilgilenemedim…en yakın zamanda uğriicam…Cocuklar eğlence amaçlı almışlar piyangoya karşı olduğum için de çekingen davrandım bu kadar olayın büyüceğini bilemedim pardon. https://t.co/u8NSu2lIgV — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) March 6, 2019

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