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10:32 07 Mart 2019
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    İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olan tiyatro sanatçısı Emre Kınay

    İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Kınay: Hizmetimizi engelleyeni ilan ederiz

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    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (500)
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    İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olan tiyatro sanatçısı Emre Kınay, “İmzaladığımız Şeffaflık Bildirisi ile kamu yararına yapmak istediklerimizi engelleyen kim varsa ilan edeceğiz" dedi.

    Uzun yıllardır devam eden sanat hayatına ara vermeye hazırlanan tiyatro sanatçısı Emre Kınay, 31 İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkan adayı olma serüvenini ve projelerini anlattı. İlçede yaşanan trafik sorununa, kentsel dönüşümün mağdur ettiği yoksul halka ve yeşil alan eksikliğine değinen oyuncu, Şeffaflık Bildirisi imzalayan ilk ilçe belediye başkan adayı olduğunu belirtti.

    Emre Kınay
    DHA
    Oyuncu Emre Kınay belediye başkan adayı oldu
    Kınay, "İmzaladığımız Şeffaflık Bildirisi ile kamu yararına yapmak istediklerimizi engelleyen kim varsa ilan edeceğiz. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ni kuracağız ve ring ulaşımları yapacağız. 5 noktada yapacak olduğumuz teleferiklerle ulaşımı rahatlatacağız. Şükrü Saraçoğlu Stadı'na 2 kilometre kala otoparklar açılacak ve taraftarlar elektrikli faytonları kullanarak maça ulaşacak. Ana arterler büyükşehire ait ama bize ait ara sokaklarda işleyebilecek akülü şehir faytonları kullanacağız. Avrupa'nın en büyük hayvan hastanelerinden birini kamu binası tahsis ederek yapacağız. Evcil hayvanlar için sigorta sistemi kuracağız" dedi.

    Kendisini "laik, demokratik, çağdaş cumhuriyete inanan bir vatandaş" olarak tanımlayan Emre Kınay, Gazete Duvar'dan Anıl Mert Özsoy'a konuştu.

    Neden aday oldunuz?

    İstanbul'da partilerin referandum standları
    © REUTERS / Murad Sezer
    Oyuncu Emre Kınay'dan referandum tepkisi
    Yaşadığım yeri güzelleştirmek için… İmkânların daha iyi olduğunu ve bunun da Kadıköy için yeterince kullanılmadığı kanaatindeyim. Bu yüzden aday oldum.

    ‘ÇAĞDAŞ BİR KADIKÖY YARATMA SEVDASINDAYIM'

    Sizi uzun zamandır sanatçı kimliğinizle tanıyan insanlar ilk defa siyasi bir organizasyonun içerisinde görüyor. Neden sizi seçmeli Kadıköylüler?

    O kadar çok neden var ki… Çalışan ve yönetici olarak 17 yıllık belediye tecrübem var. Dolayısıyla belediyedeki müdürlüklerin nasıl çalıştığıyla ilgili son derece önemli gözlerim oldu. Belediyede neyin nasıl yapılması gerektiğini bilen insanlardan biriyim. Özel sektöre geçtiğimde de sıfırdan bir şey yaratmanın tek şartının ekonomi olmadığını, vizyon gerektirdiğini gördüm. Kadıköy halkının hassasiyetleri yüksek. Onların bütün hassasiyetlerine karşılık bulabileceği aday benim. Laik, demokratik, çağdaş cumhuriyete inanıyorum. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını ışığında çağdaş bir Kadıköy yaratma sevdasındayım.

    Levent Üzümcü
    © Fotoğraf : Twitter
    CHP'den Şişli Belediye Meclis Üyesi adayı olan Levent Üzümcü: Sosyalist insanlar topluma faydalı şeylerin peşinde koşar
    Kızımla beraber yaşadığım bir ilçe burası aynı zamanda… Herkesin güvenli, huzurlu ve mutlu olacağı ve artık kimsenin yurtdışındaki şehirleri kıskanmasına gerek kalmayacağı bir Kadıköy yaratmak için bu işe soyundum.

    Tiyatrom burada ve sokakların hepsini biliyorum. Kültür kent diyoruz ama belediyenin iki tane çalışan salonu var. Bir tanesi alışveriş merkezinin içinde, bir tanesi de CKM… Beş yüz bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyoruz ama müzesi yok. Kongre merkezine ve turizmine çok uygun bir coğrafyası var ama bir tane kongre merkezi yok. Atatürk Kültür Merkezi'ni kaybettik. Yerine yenisi yapılıyor ancak biz de bir tane Atatük Kültür Merkezi yapma hayalindeyiz; 2500 kongre merkezi ve tiyatro salonlarıyla… Onun dışında aydınlık bir kent istiyoruz. Çocukların, kadınların kendilerini daha güvenli hissedebileceği, güvenlik önlemlerinin tamamının yöneticiler tarafından alındığı, ışıl ışıl sokaklarıyla bir ilçe istiyorum.

    ‘İYİ PARTİ, SEÇİLMİŞİN YERİNE ATANMIŞI KOYAN BİR PARTİ DEĞİL'

    İYİ Parti'nin, siyasi yelpazedeki yeri ‘merkez sağ' olarak tanımlanıyor. İdeolojik olarak siz kendinizi nasıl tarif edersiniz?

    Biz ilçe belediyesine talibiz. İYİ Parti demokrasi kurallarına göre merkezde bir parti ve eğilimlere açık. Her eğilimin toplanabileceği, içine dahil olabileceği, kanaatimce bana hayal ettiğimi gerçekleştirme fırsatı verme metodu bakımından en demokratik parti… Her şeyden önce seçilmişin yerine atanmışı koyan bir parti değil… Bu çok önemli. Kısaca adaylık hikâyemi anlatayım: Bir gün Meral hanım ve ilçe teşkilatı oyuna gelmek istediklerini belirtti. Biz davetiye verdik, onlar bilet aldılar ve ekipçe oyuna geldiler. Oyundan sonra tanıştık ve hayallerimi, kültür hayatını ve Kadıköy'e dair fikirlerimi sordu. Çok meraklı, bir siyasetçide olması gereken ve geldiği yerde vatandaşın ne istediğini öğrenmek isteyen bir tavrı vardı ve bu çok etkileyiciydi. Sonrasında adaylık teklifinde bulundular. Meral hanım, "Hayallerini gerçekleştirmek ister misin?" diye sorunca, "Evet, isterim" dedim.

    ‘SEÇİLİRSEM OYUNCULUĞU BIRAKACAĞIM'

    Seçilme durumunuzda kültür sanat faaliyetleri dışında ne gibi projeleriniz var?

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
    Kılıçdaroğlu ile Akşener Denizli'de ortak mitingde: 'Yetti gari' diyeceksiniz
    Seçilmem halinde mesleğe ara vereceğim. Oyunculuğu bırakıp sadece belediye yöneticisi olacağım. 5 yılda 106 projemiz var. İlk proje olarak belediyenin çevresindeki duvar ve plakaları kaldırıp belediye ile vatandaş arasında sınır çizen duvarı kaldıracağız. 23 Nisan'da, o bölge '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Meydanı' olarak halka açılacak. Park, ayrıca deprem toplanma alanı olacak. Hemen akabinde, dönüştürülebilir enerji ile ulaşımı artıracağız.
    Ekonomik olarak bu mümkün mü?

    Büyükşehir ile birlikte yapacağız. Büyükşehir buna itiraz ettiğinde de imzaladığımız Şeffaflık Bildirisi ile kamu faydasına yapmak istediklerimizi engelleyen kim varsa ilan edeceğiz. Dolayısıyla işbirliği içerisinde yapmaya çalışacağız ama kamu faydası olacak bir yerde sadece teamül gereği ve siyaseten bir engel çıkarıldığında da vatandaşla şeffaf ve açık bir şekilde paylaşacağız. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ni kuracağız ve ring ulaşımları yapacağız. 5 noktada yapacak olduğumuz teleferiklerle ulaşımı rahatlatacağız. Stada 2 kilometre kala otoparklar açılacak ve özellikle maç günlerinde taraftarlar elektrikli faytonları kullanarak stada ulaşacak. Ana arterler büyükşehire ait ama bize ait ara sokaklarda işleyebilecek akülü şehir faytonları kullanacağız. Avrupa'nın en büyük hayvan hastanelerinden birini kamu binası tahsis ederek yapacağız. Evcil hayvanlar için sigorta sistemi kuracağız. Hayvanseverler cüzi bir aylık prim ödeyerek Kadıköy ilçesinde hayvanlarının bakımını sağlayabilecek. Kadıköy'ün dışındaki alanlarda da hayvanlar için ‘şefkat yuvaları' kuracağız.

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA / Raşit Aydoğan
    DSP lideri Aksakal: Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Avcılar ve Silivri'yi alacağız
    Kentsel dönüşümde atılmış çok imza ve Büyükşehir'in de taraf olduğu çok alan var. Bu konuda yapabileceğimiz en büyük fayda hukuki çıkmazı engelleyebilecek, belediyeyi hakem konumuna getirebilecek bir formül yaratmak… Hem kentsel dönüşümden kaynaklı yaşamsal faaliyeti zor duruma düşmüş insanlara yardımcı olmak hem de inşaat sektörünün zorlandığı bürokratik izinlere bağlı süreci hızlandırmak… Bu faaliyetlerin tamamını şeffaf belediyecilik anlayışıyla yapacağız.

    ‘BÜTÇELER AÇIK OLACAK, KAPALI ZARFLAR OLMAYACAK'

    Dünya Şeffaflık Örgütü tarafından hazırlanan Şeffaflık Bildirisi'nin kamu için ne gibi bir yararı var?

    Şeffaf Belediyecilik bildirisini imzalayan ilk ilçe belediye adayıyım. Benden önce de sayın Mansur Yavaş imzaladı. Kadıköy seçmeni çok profesyonel bir seçmen… Yıllardan beri sandığa seçim için değil; kendilerini korumak için gidiyorlar. İlk defa ittifakın iki üyesi merkezde sayın Ekrem İmamoğlu'nu desteklerken, Kadıköy'de de demokrasi örneği sergileyecek. Kadıköy halkı seçme hakkını kullanıyor. Biz adaylar da seçilme hakkımızı… Şeffaflık meselesi de uluslararası bir deklarasyonla imza altına almak manasında önem arz ediyor. Türkiye'de belediyelerde başlayan hizmet eş, dost, akraba çevresinde ve liyakata uygun olmayan usüllerle işliyor. Şeffaflık Bildirisi tüm bu saydıklarımı yapmayacağıma dair bir taahhütname… Bütçeler açık olacak. STK'lar ve kent konseylerinden her toplantıda görüşler alınacak. Kapalı zarf usülü olmayacak. Vatandaş, ihalelerin nasıl yapıldığını, bütçeyi bilecek.

    HDP mitingi
    © REUTERS / Sertaç Kayar
    HDP'li yönetici: Seçmenimiz stratejimize uyacak, İstanbul ve Kadıköy'de CHP'ye oy verecektir
    Bu bildiriyi diğer adayların da imzalayacağını düşünüyorum. İmzalayamayanlarla ilgili durum kamuoyunun takdirindedir.

    ‘KADIKÖY'ÜN YILLAR SONRA İLK KEZ SEÇME HAKKI VAR'

    Millet İttifakı, Kadıköy'de demokrasi örneği veriyor, diyorsunuz. Sayın Şerdıl Dara Odabaşı da CHP'nin Kadıköy adayı… Kamuoyunda oyların bölüneceğine dair eleştiriler var. Siz ne düşünüyorsunuz?

    Matematiksel olarak mümkün değil. İttifakın karşısında olan paktın toplam oyu yüzde 16 ile yüzde 19 aralığında… Kazanmak için gerekli oy yüzde 35'in üzerinde… Kadıköy halkının çekindiği yapının bu denli oy oranı alması söz konusu bile değil. Bunu kamuoyu araştırmalarından da biliyoruz. (Cumhur İttifakı'nı kastederek) Yüzde 36 oy alabilmeleri imkansız. Yüzde 1o barajını bu bölgede geçemeyebilirler. Çarşı-pazarda, anket sonuçlarında bunu görüyorum. Kadıköylünün yıllar sonra ilk kez seçme hakkı var! Kadıköy'ü kıskanılan bir ilçe haline getireceğiz.

    ‘İTTİFAK OLARAK İŞ BİRLİĞİNDE OLACAĞIZ'

    Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, Şişli Belediyesi CHP Meclis Üyesi adayı. Kendisiyle yaptığımız söyleşide birlikte yapılacak projelerin yararlı olacağından bahsetti. Siz ne düşünüyorsunuz?

    CHP mitingi
    © AFP 2018 /
    'CHP'de Kadıköy için geriye tek güçlü aday kaldı'
    Levent'in de, kendimin de seçileceğini düşünüyorum. Kültür sanat alanlarında iş birliği yapmak çok doğal… İttifakın iki partisi olarak iş birliğinde olacağız. Umarım tüm boğaz çevresini ittifak adayları alır. Boğaz o zaman tadından yenmez, herkesin kıskanacağı bir hale gelir!

    ‘ALANINDA UZMANLARI BİR ARAYA GETİRECEĞİZ'

    Son olarak seçilmeniz halinde ekibinizde kimler yer alacak?

    Ben aktörüm, her şeyi tek başıma yapamam. Bu ülkenin başına ne geldiyse bir gecede karar verip karşımıza, ‘Budur senin adayın' diye çıkaranlardan ya da ülkede hepimiz adına karar alanlardan geldi. Çevremizde uzman hekimler, akademisyenler, sosyologlar, mimarlar, mühendisler, şehir planlama uzmanları arkadaşlarımız bizimle birlikte olacak. Alanında uzmanları bir araya getireceğiz. Tüm sevdamız yaşadığımız yeri güzelleştirmek adına…

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (500)

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    Etiketler:
    laik, demokratik, Şeffaflık Bildirisi, sanatçı, Tiyatro, Cumhur İttifakı, Atatük Kültür Merkezi, İYİ Parti, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Emre Kınay, Levent, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Ülker Arena Stadı, İstanbul, Kadıköy
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