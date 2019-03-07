Kayıt
16:51 07 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener

    Millet İttifakı'ndan ikinci ortak miting: 'Milliyetçiliği ayaklar altına almıştın, o ayağını kaldırdın mı?'

    © AA / Ferdi Uzun
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (502)
    0 42

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın ikinci ortak mitingi için Aydın'da vatandaşların karşısına çıktı. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına almıştın, o ayağını kaldırdın mı?" diye seslendi.

    Mitingde ilk konuşmayı yapan Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 milyon seçmene terörist dediği belirtirken "Cumhurbaşkanının terörist dediği efeler diyarı Aydınlılar nasılsınız, iyi misiniz?" ifadeleriyle konuşmasına başladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
    Kılıçdaroğlu ile Akşener Denizli'de ortak mitingde: 'Yetti gari' diyeceksiniz
    "Çoluğu ile çocuğu ile 30 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına terörist dediği sözleri hatırlattığımız için bize çok kızmış" diyen Akşener, Erdoğan'a "Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına almıştın, o ayağını kaldırdın mı?" sorusunu yöneltti.

    Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın "Milliyetçiliği ayaklar altına aldık" açıklamasını hatırlatarak "Kendi ordusunun silah fabrikalarını yabancı bir ülkeye satanlara milliyetçi denmez" dedi.

    ‘ERDOĞAN'IN TERÖRİST DEDİĞİ VATANDAŞLAR, NASILSINIZ?'
    Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA /
    Kılıçdaroğlu ile Akşener'den 3 ortak miting
    - Cumhurbaşkanının terörist dediği efeler diyarı Aydınlılar nasılsınız, iyi misiniz? Cumhurbaşkanının terörist dediği domates üreticileri nasılsınız? Saray'a takılan EYT'liler nasılsınız, iyi misiniz? Rahmetli Menderes'in, o kibar, nazik, zarif insanın hemşehrileri nasılsınız, iyi misiniz? Dün Denizli'de böyle bir soru sordum Sayın Cumhurbaşkanı çok kızmış. Şimdi size Bay Kemal diyor ya, bana da ‘bu kadın' demiş. Biz bir yerel seçime gidiyoruz, inşallah Özlem Başkanı ve bütün ilçelerdeki başkanlarımızı seçeceğiz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı önceleri kendileri yaptılar iki parti bir ittifak. Biz bir ittifak yaptık biz olduk terörist çete, bize oy verenler terörist çete oldu. 11 milyon oy almış CHP'ye oy veren seçmen var. İYİ Parti'ye oy vermiş 1 milyon Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye oy vermiş 1 milyon kişi. Çoluğu ile çocuğu ile 30 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına terörist dediği sözleri hatırlattığımız için bize çok kızmış.

    'SEN BARZANİ'Yİ TANIDIN'

    24 Haziran, oy, seçim
    © REUTERS / Sertac Kayar
    Piar Araştırma: Adana, Antalya ve Hatay'da Millet İttifakı önde
    - Kimin dürüst kimin yalancı olduğunu bu aziz millet bilir elbet. ‘Türkiye'de Kürdistan Bölgesi var mıdır, Meral Hanım cevap versin' dedi. Böyle bir şey yoktur. Beri gel efendi. Bizim İçişleri Bakanlığı yaptığımız zamanda Irak'ın kuzeyi derdik. Bu arkadaşın İçişleri Bakanı'nın iki günde onayladığı Kürdistan Sosyalist Partisi var. Tarihi Fesli'den öğrenince böyle oluyor. Irak'ın Kuzeyindeki o bölgenin adı kadim Türkmeneli'dir, Türkmeneli. 2.5 milyon Türkmen yaşardı nereye gitti. Sen orada devlet kurulmasına olanak sağladın ve Barzani'yi tanıdın. Bir Cumhurbaşkanı vatandaşlara terörist dedi, yüzüne vurunca bozuldu. Bizler Cumhur İttifakı'na oy veren herkesi kardeşimiz görürüz. AKP'li de kardeşimizdir MHP'li de kardeşimizdir. Bana ‘bu kadın' dedi ama ben o ana ‘bu adam' demeyeceğim. Sayın Erdoğan'a kulak asmayın. O bir çukur kazıyor bizi o çukura düşürmek istiyor. Bu bir yerel seçim. Şehrinize kim hizmet veriyorsa ona oy vereceksiniz. Ama İstanbul gidiyor, Ankara gitmiş, Aydın gidiyor asabiyet ondan. Denizli'de de aynı böyle bir kalabalık vardı. Dün diyor ki televizyonda "Benim mitingimde 30 bin kişi vardı". Hadi oradan be 9 bin kişiyi zor topladın. Sayın Erdoğan'a bir sorum var: Beri bak efendi, Ülkücüler Fatiha bilmezdi. Ülkücüler Fatiha öğrendi mi? Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına almıştın, o ayağını kaldırdın mı?

    KILIÇDAROĞLU: MÜCADELE EDECEĞİZ

    Hıncal Uluç
    © AA /
    Hıncal Uluç: Millet İttifakı Beşiktaş'ta cart diye paramparça oldu
    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları da şöyle:

    — Hakkı, hukuku ve adaleti birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemiz, geleceğimiz, bayrağımız ve vatanımız için birlikte mücadele edeceğiz. Burası Aydın Efeler diyarı. Aydın aynı zamanda Kuvay-ı Milliye'nin olduğu yer. Sizlerin dedeleri güzel bir Türkiye için mücadele ettiler biz de onların torunlarına daha güzel bir Türkiye bırakmak için mücadele edeceğiz.

    ‘SANDIĞA GİDİP GEREKLİ DERSİ VERECEĞİZ'

    — Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Birlikte mücadele edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak hizmet etmek istiyoruz. İnsana hizmet edeceğiz birilerine değil. Hep birlikte mücadele edeceksek; sandığa gideceğiz, sandıkta gerekli dersi vereceğiz. Bu bizim kültürümüzde var. Yanlış yapan insana oylarımızla yanlışlarını hatırlatacağız.

    ‘BAY KEMAL OLMAK ZOR İŞ'

    Google Trends
    Google
    Yerel seçim öncesi Google Trends verileri yayınlandı: İzmir ve Ankara'da Millet İttifakı önde, İstanbul'un en popüler adayı ise Yıldırım
    - Bay Kemal olmak için mal varlığını kapı gibi millete açıklamak lazım. Bay Kemal olmak için kul hakkı yememek lazım. Bay Kemal olmak için oğluna telefon açıp oğlum paraları sıfırladın mı dememek lazım. Bay Kemal olmak için oğlunu bedelli askere göndermemek lazım. Fakir fukaranın oğlu nasıl gidiyorsa bizim çocuğumuz da öyle gitti askere. Dolayısıyla Bay Kemal olmak kolay değil, zor bir iştir.

    — Bana söylediği zaman onu gülerek izliyorum. Bir komedi filmi izler gibi. Ve bunlar aklıma geliyor. Sizin de aklınıza gelsin.Bay Kemal dediği zaman kimsenin aşına işine göz koymayan adam, beyt-ül mal'e el uzatmayan adam, malı götürmeyen bir adam gelsin.

    — Bana 'Bay Kemal' diyerek kendine muhatap etmek istiyor, benimle muhatap olmak için namuslu olmak lazım.

    ‘VARLIK KUYRUĞU OLSA SEN GİRERSİN, BİLMİYOR MUYUM SENİ'
    17 yıldır tek başına yönetiyorsun sonunda milleti soğan kuyruğuna muhtaç ediyorsun. Bir de adına varlık kuyruğu diyor. O varlık kuyruğu olsa sen millete bırakır mısın? Önce sen girersin, senin yakınların girer o kuyruğa.

    ‘KÜRKTEN VERGİYİ SARAY SOSYETESİ İÇİN SIFIRLADILAR'

    Yusuf Halaçoğlu (ortada), Özcan Yeniçeri (sağda) ve Nevzat Bor (solda)
    © AA / Evrim Aydın
    İYİ Parti'de üç kurucu üye istifa etti: 'Akşener haberimiz olmadan Millet İttifakı'na katıldı'
    - Beyler, 2 hafta önce bakanlar kürkten alınan vergiyi sıfırladılar, gözünüz aydın. Artık hanımlarınıza birer kürk alabilirsiniz, vergisiz. Kürkten vergiyi saray sosyetesi için sıfırladılar.

    MİLLİYETÇİLİK TEPKİSİ

    — Bana kalkmış milliyetçilik dersi vermeye kalkıyor, sen kim milliyetçilik kim? düne kadar her türlü milliyetçiliğini ayaklar altına alıyordun. Kendi ordusunun silah fabrikalarını yabancı bir ülkeye satanlara milliyetçi denmez.

    — Bir uçak için devasa bir fabrika Katar ordusuna peşkeş çekilir mi? Rahmetli Ecevit ‘Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarına yazdık' derdi. Milliyetçilik budur!

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (502)

    İlgili konular:

    Mediar: Millet İttifakı, Meclis'te çoğunluğu alır
    Millet İttifakı için YSK'ya itiraz
    Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması
    Etiketler:
    Milliyetçilik, Kürk, terörist, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, İYİ Parti, MHP, CHP, AK Parti, Bülent Ecevit, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkmeneli, Kürdistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Irak, Kıbrıs, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır’da, Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Jiyan Semt Pazarı - kadın - pazar
    Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı: Tüm zorluklara rağmen çalışıyorlar
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet