Millet İttifakı'ndan ikinci ortak miting: 'Milliyetçiliği ayaklar altına almıştın, o ayağını kaldırdın mı?'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın ikinci ortak mitingi için Aydın'da vatandaşların karşısına çıktı. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına almıştın, o ayağını kaldırdın mı?" diye seslendi.

Mitingde ilk konuşmayı yapan Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 milyon seçmene terörist dediği belirtirken "Cumhurbaşkanının terörist dediği efeler diyarı Aydınlılar nasılsınız, iyi misiniz?" ifadeleriyle konuşmasına başladı.

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"Çoluğu ile çocuğu ile 30 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına terörist dediği sözleri hatırlattığımız için bize çok kızmış" diyen Akşener, Erdoğan'a "Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına almıştın, o ayağını kaldırdın mı?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın "Milliyetçiliği ayaklar altına aldık" açıklamasını hatırlatarak "Kendi ordusunun silah fabrikalarını yabancı bir ülkeye satanlara milliyetçi denmez" dedi.

‘ERDOĞAN'IN TERÖRİST DEDİĞİ VATANDAŞLAR, NASILSINIZ?'

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Cumhurbaşkanının terörist dediği efeler diyarı Aydınlılar nasılsınız, iyi misiniz? Cumhurbaşkanının terörist dediği domates üreticileri nasılsınız? Saray'a takılan EYT'liler nasılsınız, iyi misiniz? Rahmetli Menderes'in, o kibar, nazik, zarif insanın hemşehrileri nasılsınız, iyi misiniz? Dün Denizli'de böyle bir soru sordum Sayın Cumhurbaşkanı çok kızmış. Şimdi size Bay Kemal diyor ya, bana da ‘bu kadın' demiş. Biz bir yerel seçime gidiyoruz, inşallah Özlem Başkanı ve bütün ilçelerdeki başkanlarımızı seçeceğiz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı önceleri kendileri yaptılar iki parti bir ittifak. Biz bir ittifak yaptık biz olduk terörist çete, bize oy verenler terörist çete oldu. 11 milyon oy almış CHP'ye oy veren seçmen var. İYİ Parti'ye oy vermiş 1 milyon Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye oy vermiş 1 milyon kişi. Çoluğu ile çocuğu ile 30 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına terörist dediği sözleri hatırlattığımız için bize çok kızmış.

'SEN BARZANİ'Yİ TANIDIN'

- Kimin dürüst kimin yalancı olduğunu bu aziz millet bilir elbet. ‘Türkiye'de Kürdistan Bölgesi var mıdır, Meral Hanım cevap versin' dedi. Böyle bir şey yoktur. Beri gel efendi. Bizim İçişleri Bakanlığı yaptığımız zamanda Irak'ın kuzeyi derdik. Bu arkadaşın İçişleri Bakanı'nın iki günde onayladığı Kürdistan Sosyalist Partisi var. Tarihi Fesli'den öğrenince böyle oluyor. Irak'ın Kuzeyindeki o bölgenin adı kadim Türkmeneli'dir, Türkmeneli. 2.5 milyon Türkmen yaşardı nereye gitti. Sen orada devlet kurulmasına olanak sağladın ve Barzani'yi tanıdın. Bir Cumhurbaşkanı vatandaşlara terörist dedi, yüzüne vurunca bozuldu. Bizler Cumhur İttifakı'na oy veren herkesi kardeşimiz görürüz. AKP'li de kardeşimizdir MHP'li de kardeşimizdir. Bana ‘bu kadın' dedi ama ben o ana ‘bu adam' demeyeceğim. Sayın Erdoğan'a kulak asmayın. O bir çukur kazıyor bizi o çukura düşürmek istiyor. Bu bir yerel seçim. Şehrinize kim hizmet veriyorsa ona oy vereceksiniz. Ama İstanbul gidiyor, Ankara gitmiş, Aydın gidiyor asabiyet ondan. Denizli'de de aynı böyle bir kalabalık vardı. Dün diyor ki televizyonda "Benim mitingimde 30 bin kişi vardı". Hadi oradan be 9 bin kişiyi zor topladın. Sayın Erdoğan'a bir sorum var: Beri bak efendi, Ülkücüler Fatiha bilmezdi. Ülkücüler Fatiha öğrendi mi? Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına almıştın, o ayağını kaldırdın mı?

KILIÇDAROĞLU: MÜCADELE EDECEĞİZ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları da şöyle:

— Hakkı, hukuku ve adaleti birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemiz, geleceğimiz, bayrağımız ve vatanımız için birlikte mücadele edeceğiz. Burası Aydın Efeler diyarı. Aydın aynı zamanda Kuvay-ı Milliye'nin olduğu yer. Sizlerin dedeleri güzel bir Türkiye için mücadele ettiler biz de onların torunlarına daha güzel bir Türkiye bırakmak için mücadele edeceğiz.

‘SANDIĞA GİDİP GEREKLİ DERSİ VERECEĞİZ'

— Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Birlikte mücadele edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak hizmet etmek istiyoruz. İnsana hizmet edeceğiz birilerine değil. Hep birlikte mücadele edeceksek; sandığa gideceğiz, sandıkta gerekli dersi vereceğiz. Bu bizim kültürümüzde var. Yanlış yapan insana oylarımızla yanlışlarını hatırlatacağız.

‘BAY KEMAL OLMAK ZOR İŞ'

- Bay Kemal olmak için mal varlığını kapı gibi millete açıklamak lazım. Bay Kemal olmak için kul hakkı yememek lazım. Bay Kemal olmak için oğluna telefon açıp oğlum paraları sıfırladın mı dememek lazım. Bay Kemal olmak için oğlunu bedelli askere göndermemek lazım. Fakir fukaranın oğlu nasıl gidiyorsa bizim çocuğumuz da öyle gitti askere. Dolayısıyla Bay Kemal olmak kolay değil, zor bir iştir.

— Bana söylediği zaman onu gülerek izliyorum. Bir komedi filmi izler gibi. Ve bunlar aklıma geliyor. Sizin de aklınıza gelsin.Bay Kemal dediği zaman kimsenin aşına işine göz koymayan adam, beyt-ül mal'e el uzatmayan adam, malı götürmeyen bir adam gelsin.

— Bana 'Bay Kemal' diyerek kendine muhatap etmek istiyor, benimle muhatap olmak için namuslu olmak lazım.

‘VARLIK KUYRUĞU OLSA SEN GİRERSİN, BİLMİYOR MUYUM SENİ'

17 yıldır tek başına yönetiyorsun sonunda milleti soğan kuyruğuna muhtaç ediyorsun. Bir de adına varlık kuyruğu diyor. O varlık kuyruğu olsa sen millete bırakır mısın? Önce sen girersin, senin yakınların girer o kuyruğa.

‘KÜRKTEN VERGİYİ SARAY SOSYETESİ İÇİN SIFIRLADILAR'

- Beyler, 2 hafta önce bakanlar kürkten alınan vergiyi sıfırladılar, gözünüz aydın. Artık hanımlarınıza birer kürk alabilirsiniz, vergisiz. Kürkten vergiyi saray sosyetesi için sıfırladılar.

MİLLİYETÇİLİK TEPKİSİ

— Bana kalkmış milliyetçilik dersi vermeye kalkıyor, sen kim milliyetçilik kim? düne kadar her türlü milliyetçiliğini ayaklar altına alıyordun. Kendi ordusunun silah fabrikalarını yabancı bir ülkeye satanlara milliyetçi denmez.

— Bir uçak için devasa bir fabrika Katar ordusuna peşkeş çekilir mi? Rahmetli Ecevit ‘Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarına yazdık' derdi. Milliyetçilik budur!