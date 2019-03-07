Albayrak: Süreç başladı, ciddi revizyonlara gidiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Finans Merkezi Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, yaptığı konuşmada "Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız" ifadelerini kullandı.

© AA / İsa Terli Albayrak: Konkordato azaldı, krediler büyüdü

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— İstanbul'u güçlü bir küresel finans merkezine dönüştürmek için İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini başlattık. Türkiye küresel ölçekte en rekabetçi ülkelerdendir. Başarılı performansıyla Türkiye bu krizi fırsata çevrilmiş. 2018 yılında artan istikrarsızlık ve kriz eş anlamlı olarak fırsatı da beraberinde getiriyor. Öldürmeyen acı güçlendirir. Doğru politikaları hayata geçirerek Türkiye olarak son 5 yılda her birimden bağışıklık sistemini güçlendiren bir ekonomiye döndük. Son 6 ayda her manada, artık hükümet ajandası 15 Temmuz'a rağmen ekonomi 1. sırada.

— Türkiye'deki reel sektörün küresel rekabet içinde daha faal hale gelebileceği bir süreç başladı.

'İFM PROJESİNİ 2023 YILINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

— İFM kümelenme programı hazırlandı. Türev araçların çeşitliliğini artırarak sermaye piyasamızı daha da derinleştireceğiz. Küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı hale geleceğimiz bir çalışma başlattık. Üç tane tuğla dikerek küresel finans merkezi olunmaz. Türkiye, İstanbul Finans Merkezi projesini 2023 yılından önce hayata geçirmelidir. İstanbul finans merkezinin arzu edilir şekilde hayata geçirilmesi için adımlar atıyoruz.

— Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız.