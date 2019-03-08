Temelli: Terörist değiliz HDP'liyiz

© AA / Metin Aktas Erdoğan: Hiçbir yerde HDP seçmenine 'terörist' demedim

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Bingöl'de düzenlediği halk buluşmasına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada 'beka sorunu' tartışmasına değinen Temelli, "İşsizlik ve enflasyonla baş edemediği için tutturmuş beka sorunu var" ifadelerini kullandı.

Temelli, "Herkes onun gözünde terörist. Herkese terörist diyor sonra çıkıp inkar ediyor; "Ben nerede demişim" diyor. Alanlarda dedin, televizyonlarda dedin. Her gün televizyonlardasın. Bu ülkede tarım sorunu ortaya çıkıyor, gıda fiyatları artıyor kalkıp diyor ki "tarım teröristleri var". Bakın diyor, "Bu çiftçiler var ya, bakın bu hal esnafı var ya terörist". ("Patates soğan güle güle Erdoğan" sloganı duyuluyor) Patates patates olalı, soğan soğan olalı böyle zulüm görmedi. Herkese terörist diyor, halkı birbirinin karşısına getiriyor, sonra da ben demedim" dedi.

Temelli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

— Merhaba, İdris Baluken'in yoldaşları, merhaba kadınlar, gençler, yoldaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Regaip Kandili, kandiliniz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. İnanıyoruz ki bu üç aylar barışa vesile olacak. Ve bu üç aylardan sonra hep birlikte barış bayramını da kutlayacağız.

— Barış için, demokrasi için uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Diyoruz ki, bu ülkeye barış, adalet, hukuk gelmeli ve onun için mücadele edilmeli. Biz dün olduğu gibi bugün de barış ve demokrasi mücadelesini yükseltmeye devam ediyoruz. Hukuk için, adalet için, bir arada huzur içinde yaşamak için, Kürdüyle,Türküyle, Lazıyla, Çerkesiyle, 72 milletle beraber mücadele ediyoruz. Bir arada yaşamak için mücadele ediyoruz. Kürt halkı bu onurlu mücadelenin en önünde yürüyor.

© Fotoğraf : Twitter/HDP HDP'den Soylu'ya yanıt: Hakaret ve küfürlerin cevabı önce 31 Mart’ta sandıklarda verilecektir

— Leyla Güven, bu onurlu mücadelenin en önünde yürüyor. Selam olsun Leyla'ya! 120 gündür Leyla Güven açlık grevinde. Onunla birlikte, Türkiye cezaevlerinde 300'den fazla arkadaşımız, Strazburg'da yoldaşlarımız, Sebahat Tuncel, Selma Irmak, Nasır Yağız… Çünkü bu ülkede adalet istiyorlar, hukuk istiyorlar. Herkes için hukuk istiyorlar. Adaletin, hukukun yasaların herkese eşit uygulanmasını istiyorlar. Bu yüzden de İmralı tecridinin son bulmasını istiyorlar. Sayın Öcalan'a uygulanan tecridin son bulmasını, avukatları ve ailesiyle düzenli görüşebilmesini istiyorlar. Bu haklı bir taleptir, meşrudur.

‘AYM KARARI ORTADA, ADALET BAKANI HUKUKUN GEREĞİNİ YAPMALI'

— Bakın bugün Anayasa Mahkemesi bile İmralı tecridi ile ilgili hukuksuzluğa dair karar aldı. Devleti tazminat ödemeye mahkum etti. Bu karar bütün çıplaklığı ile ortadayken buradan Adalet Bakanı'na çağrıda bulunuyoruz. Hukukun gereği neyse onu yapın, yasaları uygulayın. Bu konu siyaset meselesi değildir, bu konu seçim meselesi değildir. Bu hukuk meselesidir, hukukun gereğini de yapın.

‘BU ÜLKENİN BOŞ LAFA DEĞİL ADALETE İHTİYACI VAR'

— Bu ülkenin adalete ihtiyacı var, bu ülkenin hukuka ihtiyacı var. Bu ülkenin boş lafa ihtiyacı yok. Buna artık son verin. Faşizme karşı omuz omuza, buradan tüm Türkiye halklarına söz veriyoruz: Faşizme geçit vermeyeceğiz! Onlar istedikleri kadar halkları bölmeye çalışsınlar, insanları birbirine düşman etmeye çalışsınlar, nefret tohumu ekmeye çalışsınlar. Biz, tüm halklar omuz omuza vereceğiz. Faşizme karşı mücadelemizi omuz omuza yürüteceğiz.

© AA / Evren Atalay Çavuşoğlu: CHP listelerindeki HDP'li adayların tamamını PKK yerleştirmiş

— Bu dayanışmadan korktukları için sabah akşam HDP'lilere saldırıyor, nefret söylemiyle, düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. Biz HDP'yiz, biz erdemli bir halkın partisiyiz, bizde nefret yok, ötekileştirme yok, düşmanlaştırma yok. O onların mezhebidir, onların ahlakıdır. Bize bu yakışmaz. Biz siyaset yapacağız. Hakkımızı arayacağız. Hep birlikte bizden çalınanı geri alacağız.

‘HERKESE TERÖRİST DİYOR SONRA DA "BEN DEMEDİM" DİYOR'

— Herkes onun gözünde terörist. Herkese terörist diyor sonra çıkıp inkar ediyor; "Ben nerede demişim" diyor. Alanlarda dedin, televizyonlarda dedin. Her gün televizyonlardasın. Bu ülkede tarım sorunu ortaya çıkıyor, gıda fiyatları artıyor kalkıp diyor ki "tarım teröristleri var". Bakın diyor, "Bu çiftçiler var ya, bakın bu hal esnafı var ya terörist". ("Patates soğan güle güle Erdoğan" sloganı duyuluyor) Patates patates olalı, soğan soğan olalı böyle zulüm görmedi. Herkese terörist diyor, halkı birbirinin karşısına getiriyor, sonra da ben demedim.

‘KONUŞTUĞUN HER ŞEYİN KAYDI VAR'

— Siyasete başladığın günden bugüne kadar konuştuğun her şeyin kaydı var sosyal medyada. Her şeyi demişsin, sonra inkar etmişsin. Artık senin yalanlarına doyduk. Millet televizyondan soğudu yahu! Televizyonu açmıyor senin yüzünden. Hala konuşuyor. Dedim ki birkaç gün sus. Birkaç gün insanlar dinlensin.

‘HİÇ OLMAZSA 3 GÜN SUS DEDİM, O HER GÜN 3 DEFA KONUŞUYOR'

— Artık bu şiddet dilinden herkes yoruldu. Bu nefret söyleminden herkes yoruldu. Hiç olmazsa 3 gün sus dedim, o her gün 3 defa konuşuyor. Ne söylüyor? Şiddet. Ne söylüyor? Zulüm. Ne söylüyor? Nefret. Yıkım, baskı, nefret, şiddet. İşte 4 tane şey sayıyor ya, yeni dörtlüsü bu, başka bir şey yok. Direne direne kazanacağız.

‘SEN KİMİ KİMİN ÜLKESİNDEN KOVUYORSUN?'

— Kalktı bize "Defolun gidin" dedi. Sen kimi kimin ülkesinden kovuyorsun? Biz bir yere gitmiyoruz. Biz buradayız. Yurdumuzdayız, ortak vatanımızdayız, geleceğimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. 31 Mart'ta sandığa gidiyoruz.

© Fotoğraf : DHA CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

— Bugün demiş ki "Uzaya gidiyoruz". Biz seni 31 Mart'ta siyaseten emekli edeceğiz. Ondan sonra bence uzaya git, hatta Mars'a git, daha da gelme!

— İnsanlara bu yaptıkları zulümdür. İnsanlara bu yaptıkları şiddettir, yıkımdır. Bu ülkeye yaptıkları, kötülüktür. Bu kötülüğe her beraber karşı çıkacağız. Nasıl ki bu kötülüğe karşı çıktık; Sebahat Tuncel'le, Figen Yüksekdağ'la, Selahattin Demirtaş'la karşı çıktık. Bugün de yarın da karşı çıkacağız. Bizim hafızamızı yok edemezler. Heykelleri, anıtları yıkarak, isimleri değiştirerek bizim hafızamızı silemezler. Her şeyi hatırlıyoruz, hiçbir şeyi unutmadık, unutmayacağız. Ne Roboski'yi unuttuk ne de kayyımları unuttuk. Hepsinin hesabını soracağız.

‘UYDURMA BİR SİSTEMLE BU ÜLKEYİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

— Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmaz dedik. Bu ülkenin kültürüne, bu ülkenin siyasetine, bu ülkenin tarihine uyumsuz dedik. Bu ülkede halkların bir arada yaşama iradesine uygun rejim, çoğulcu parlamenter rejimdir dedik. O yüzden de yerel demokrasi güçlendirilmeli, parlamenter rejim temsiliyeti yükseltmeli dedik. Vesayet rejimi son bulmalı, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasa yapılmalı dedik. Gittiler tam tersini yaptılar. Uydurma bir sistemle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar.

‘BEKA SORUNU YOK İŞSİZLİK SORUNU VAR'

— Yönetemiyorlar, yönetemeyecekler. Çünkü böyle bir sistem bizim ülkemize uygun değil. O yüzden de 24 Haziran'dan bugüne dertler sorunlar büyüyor. Tüm bu sorunlara verdikleri cevap da şu; beka sorunu var. Beka sorunu var mı? Sizin beka sorununuz var mı? Sizin ne sorununuz var? İşsizlik sorununuz var, yoksulluk sorununuz var. Geçim sorununuz var. İşsizler el kaldırsın. Bunu görmüyor musunuz? Buna çözüm üretemediği için bu ülkede işsizlik ve enflasyonla baş edemediği için tutturmuş beka sorunu var.

‘SİZ İKTİDARDAN GİDERSENİZ BU ÜLKE SORUNLARINI ÇÖZER'

— "Biz iktidardan gidersek, bu ülke beka sorunu yaşar" diyor. Hadi oradan. Siz iktidardan giderseniz, bu ülke sorunlarını çözer. İşsizlik sorununu çözer, enflasyon sorununu çözer. Bu ülke yaşadığı bütün sorunlardan kurtulur. Çünkü siz, bu ülkenin kaynaklarını halk için insanlar için harcamıyorsunuz. Bu ülkenin kaynaklarını ya savaş ya da kendi haksız zenginliğiniz için harcıyorsunuz. Yolsuzluk için harcıyorsunuz. Bu halkın kaynaklarını çarçur ederek yandaş müteahhitlerinize peşkeş çekerek yok ettiniz. Sonra da dönüyorsunuz beka sorunu var. Bu ülkenin bir sorunu varsa o da AKP-MHP bloğu sorunu, ona da 31 Mart'ta son vereceğiz.

‘ÇEVRECİSİNİZ BİLİYORUZ, ÇEVRENİZDE BU YAĞMADAN TALANDAN PAYINI ALMAYAN KALMADI'

— Bu ülkenin başına kayyımları bela ettiler. Nasıl ki bu ülkenin bütçesini, müteahhitlere mermiye silahla harcadılarsa, kayyımlar da geldi kentlerin bütçelerini yandaş müteahhitlere harcadı. Gereksiz harcamalar yaptılar. Neden? Yandaş müteahhitler zengin olsun. Çevreleri zengin olsun. Çevrelerini zengin ediyorlar. Sonra da çevreciyiz diyorlar. Çevrecisiniz, biliyoruz. Çevrenizde bu yağmadan talandan payını almayan kalmadı. Buna son vermek için 31 Mart'ta tüm kayyımları süpürüp atacağız. Ama sadece onları süpürüp atmayacağız Bingöl'ü de kazanacağız, Kars'ı da kazanacağız. Tüm yerellerde iktidara geleceğiz. Bingöl Ya Me Ye, Çewlig Ya Me Ye.

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— Bu tekçi anlayıştan, bu tekçilikten kurtulacağız. Ondan sonra da yerellerde iktidara gelerek bu bahsettiğimiz bütün sorunlara hep birlikte çözüm olacağız. Ne diyoruz? Üreten biziz, yöneten de biz olacağız. Bu ülkede yoksulluk var. Gelir dağılımı en bozuk ülkelerden biri. Bingöl'ün işsizlik oranı yüzde 40. İş bulanlar da geçinemiyor. Asgari ücretle iş bulmak bile mümkün değil. Yoksulluk bu denli yüksek ama Bingöl'de iş yok.

‘YANİ SEN HANGİ NEOLİTİK DÖNEMDE YAŞIYORSUN?'

— Şimdi ne öneriyorlar Türkiye'ye biliyor musunuz? Önerdikleri proje, Kanal İstanbul. İstanbul adayı Binali Bey. Hiçbir yerde fazla kalamadı zaten biliyorsunuz, Meclis Başkanı oldu, konuşamadan gitti. Şimdi hiç bu işe kalkışmadan gidecek. Sadece adaylık görecek. O da kendini kaptırmış. Diyor ki ‘Biliyor musunuz kanal projesi bir güvenlik projesi'. Neyin güvenliği? Boğazların güvenliğiymiş, Boğaza bir şey olursaymış. Yani sen hangi Neolitik dönemde yaşıyorsun? Boğazlar oluşalı milyonlarca yıl oldu, daha ne olacak boğazlara? Kanal İstanbul yapacakmış: 25 milyar dolar. S400 alıyorlarmış: 10 yılda 25 milyar dolar.

‘HALKIN KAYNAĞI HALKA'

— Ama hiç akıllarına Bingöl'e yatırım yapmak gelmiyor, akıllarına hiç buralar gelmiyor. Çünkü buranın kaynaklarını alıp o yatırımlarla yandaş müteahhitlerini zengin etmek geliyor akıllarına. Biz de diyoruz ki halkın kaynağı halka. Yatırım yapacaksak kendi kaynağımızı yönetmeliyiz. O yüzden de yerellerde iktidara gelmeliyiz. İşsizliğe son vermek için kooperatifler kuracağız, belediye iktisadi teşekkülleri kuracağız.

‘MARDİN HAVASI İYİ GELİR DEDİK AMA GELMEMİŞ'

— Bugün Mardin'de diyor ki "Size hızlı tren yapacağım". Mardinli hızlı treni ne yapacak? Nereye gidecek? Mardin'in ekilebilir arazilerinin yüzde 30'u kurumuş. Mardinli çiftçi arazisini kaybetmiş, ekemiyor geçinemiyor, enerji sorunu var, sulayamıyor. Hızlı tren yapacağım diyor. İşte akıl bu?

— Onun derdi Mardin değil, onun derdi hızlı tren yapan müteahhit arkadaşı. Başka da bir derdi yok. Kendi sorunumuzu kendimiz çözeceğiz, kentimizi biz yöneteceğiz. Doğduğumuz yerde doymak istiyoruz. Göç etmek istemiyoruz. Gidip İstanbul'un inşaatlarında ölmek istemiyoruz. Mevsimlik işçi olmak istemiyoruz. Yerimizde yurdumuzda hakça adaletçe bir düzen istiyoruz. Onu da hep birlikte var edeceğiz.

‘TÜM KADINLAR HDP'DE BİRLEŞECEK, HDP İKTİDARA GELECEK'

— Demin çok güzel bir slogan attınız, dediniz ki "Jin jiyan azadi". Kentlerimizi kadınların kenti yapacağız. Eşit temsiliyetle birlikte yöneteceğiz. Kadınlar kentlerimizde iktidara gelecek. Sosyal yaşamda da çalışma yaşamında da kadınlar var olacak, kadınların sözü olacak, kadınların gücü olacak. Kentlerimiz kadınların kentleri olacak. O yüzden de diyoruz ki şimdi söz yetki karar kadınlara, kadınlar iktidara! Bu 8 Mart'ta tüm kadınlar, bu erkek egemen anlayışa bu faşist zihniyete karşı sesini yükseltecek. Tüm kadınlar HDP'de birleşecek, HDP iktidara gelecek.

© AA / Aytaç Ünal Destici: HDP’ye verilen seçim yardımı Kandil’e gidiyor

— AKP döneminde, binlerce kadın yaşamını yitirdi, AKP döneminde, kadına şiddet olağanlaştı kadın cinayetleri sıradanlaştı. Sırf ocak ayında 43 kadın, sırf şubat ayında 30'dan fazla kadın yaşamını yitirdi. Ve hala bu konuda bir çözüm yok. Neyin peşindeler biliyor musunuz? Küçük yaşta evlendirilenlerle evlenenlere af çıkarma peşindeler. Bunların zihniyeti bu. Bu zihniyete son vermek için diyoruz ki eşit temsiliyet.

— İşte her yerde eşbaşkanlarımız, her yerde eşit temsiliyet. Bir de diğer partilerin haline bakın, ya yüzde 2 ya yüzde 5. Ayıptır! Bu ülkenin yarısı kadın, hiç mi sayma bilmiyorsunuz? O yüzden de tüm partilere sesleniyoruz. Eşit temsiliyet demokrasinin vazgeçilmez bir koşuludur. Bunun gereğini yapmak için tüm partilerdeki kadınlar şimdi hakkını aramaya bu mücadeleyi yükseltmeye!

— Yoksullukla mücadele için tüm esnaf ve çiftçi arkadaşlarıma sesleniyorum: Bu ortak kaderi birlikte var edebiliriz. Bu yaşadıklarımızı bizim kaderimiz değil. Kendi kaderimizi dayanışma ile güç birliği ile yaratabiliriz. Gelin, bu dayanışmaya omuz verin, gelin 31 Mart'ta sandıklara geleceğimize irademize hep birlikte sahip çıkalım. Gelin, Türkiye'nin önünü açalım. Gelin, demokrasinin, barışın önünü açalım. Şimdi demokrasi zamanıdır, barış zamanıdır, HDP zamanıdır.

— ("Terörist değiliz HDP'liyiz" sloganları duyuldu.) Çok güzel bir slogan, "Terörist değiliz, HDP'liyiz!".

‘HDP'NİN ADAYI YOKSA ORADA FEDAKARLIK VARDIR'

— Bütün bu yaşadığımız zorluklardan kurtulmak artık bizim elimizde. Stratejimiz çok net, çok açık, anlaşılmayacak bir tarafı yok. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, sandığa gittiğinizde nerede HDP'yi görüyorsanız oraya basın. Bilin ki o mührün karşılığı demokrasidir. O mührün karşılığı barıştır, yerel demokrasidir, Radikal demokrasidir. Orada HDP yoksa bilin ki büyük bir fedakarlık vardır, büyük bir cesaret vardır. Orada demokrasi güçlerinin önü açılmıştır. Orada Türkiye'ye bir seçenek sunulmuştur. Tıpkı İstanbul'da, Mersin'de olduğu gibi. Onun da kıymetini bilin, aritmetik bu kadar basittir, strateji bu kadar basittir. İşte siyaset budur. Bu siyaset umuttur. Bu siyaset barıştır, demokrasidir, gelecektir. Hepinizin yolu açık olsun. Unutmayın umudun yolcuları, sizler yürüdükçe demokrasinin yolu açılacak.