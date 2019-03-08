AK Partili Karaman: Seçime 15 gün kala, kış ortasında eleman nasıl çıkarılır, bunu soracağız

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, işçi çıkartan çimento fabrikasına tepki gösterdi. Karaman, "Seçime 15 gün kala, kış ortasında eleman nasıl çıkarılır. Bunu gidip onlarla mücadele ederek değil, başka vasıtalar kullanarak onların niye bunu yaptığını biz soracağız" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçim öncesi düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Oda TV'de yer alan habere göre, burada vatandaşlara seslenen Karaman, Erzurum Çimento fabrikasını Erzincan'a kendilerinin getirdiğini ifade etti.

Karaman şöyle devam etti:

"Sayın Binali Yıldırım oraya bir fabrika kurun dedi kurdular. Şu an bunlarda bekliyorlar. Hesabını soracağım. Bir bir soracağım. Seçime 15 gün kala, kış ortasında eleman nasıl çıkarılır. Bunu gidip onlarla mücadele ederek değil, başka vasıtalar kullanarak onların niye bunu yaptığını biz soracağız. Eğer seçimde oylarımızla ilgili bir sorun çıkarsa göreceksiniz, bunlar gibi çok adam belirecek. Ben özel gidip görüşeceğim."

AK Partili Karaman: Seçime 15 gün kala, kış ortasında eleman nasıl çıkarılır? Bunu gidip onlarla mücadele ederek değil, başka vasıtalar kullanarak soracağız. Eğer seçimde oylarımızla ilgili bir sorun çıkarsa göreceksiniz, bunlar gibi çok adam belirecekhttps://t.co/P9dQMzHyQV pic.twitter.com/irbbdKBZq7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2019

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