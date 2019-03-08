Sıla: Zor sınavların kadınıyım

Ahmet Kural tarafından darp edilen ve dün söz konusu şiddet olayına ilişkin davanın ilk duruşmasına katılan Sıla Gençoğlu, "Zor bir sınavdı, ama ben zor sınavların kadınıyım. Sonuç ne olursa olsun, hakkımı yasalar çerçevesinde arama gücünü kendimde bulduğum için rahatım" dedi.

Sıla Gençoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hürriyet yazarı Ayşe Arman'a konuştu.

Birkaç ay önce sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilen ve olayı mahkemeye taşıyan Gençoğlu,"Dürüst olmalıyım ki başıma gelen malum olaydan sonra, ben de kendi içimde çok yol aldım. Ve bazı uyanışlar yaşadım. Açıkçası bu olay benim için alarm oldu" dedi.

Konuya ilişkin olarak Arman'ın yönelttiği sorular ve Gençoğlu'nun yanıtları şöyle:

- Dün senin için zor bir gündü…

Doğru. Zor bir sınavdı, ama ben zor sınavların kadınıyım. Sonuç ne olursa olsun, hakkımı yasalar çerçevesinde arama gücünü kendimde bulduğum için rahatım.

- Baştan beri çok sıkı bir duruş sergiledin, bir kere konuştun bir daha da konuşmadın…

Ben bu konunun bir magazin gündemi olmasından kaçındım hep. "Bu bir toplum yarası, hafife alınmamalı!" diye düşündüm. Gerçekliğinden saptırmak adına dünya kadar laf konuşuldu, oysa gerçek bir tane. Orada neler olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla konuşma ihtiyacım yok. Çünkü vicdanım rahat, suçlu olan ben değilim…