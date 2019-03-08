Türk siyasetinde kadınlar aday değil seçmen: 6 partinin gösterdiği 3646 adaydan yalnızca 245'i kadın

Türkiye'de siyasi partilerin yerel seçimlerdeki kadın adaylarının sayısı yine erkeklere oranla çok düşük. AK Parti CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin gösterdiği 3646 adaydan yalnızca 245'i kadın.

Resmi verilere göre Türkiye'de nüfusun yüzde 49.8'i kadın. Fakat iş siyasete geldiğinde durum değişiyor.

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin AK Parti CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin adaylardan derlediği verilere göre, 6 partinin gösterdiği 3646 adaydan yalnızca 245'i kadın. Bu rakam yüzde 7'nin altında bir orana tekabül ediyor.

DW Türkçe'den Neyran Elden'in haberine göre, Türkiye'de daha önce gerçekleşen seçimlerde olduğu gibi 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde de siyasi partilerin kadın aday oranları düşük bir seviyede.

Çeşitli yaş ve meslek grubundan kadınlar 'Peki neden kadınlar siyasette daha az temsil ediliyor?' sorusuna yanıt verdi.

Mehtap Kaba'ya göre, bunun nedeni siyasi parti başkanlarının seçimlerinde yatıyor. Siyasette yaratılan atmosferin kadınlar açısından dışlayıcı olduğu görüşünde olan Şevval Köybaşı, "Daha çok kadınların özgüvenini kırıcı, onları küçük düşürücü söylemler sürüyor. Ve bu kadını ister istemez özgüveni de yok oluyor, bir konuşma hakkı bulamıyoruz" ifadesini kullanıyor.

'SİYASETİN CİNSİYETİ YOK AMA CİNSİYETLENDİRİLMİŞ BİR YAPISI VAR'

Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Nuray Karaoğlu, 2014'te kadınların yerel seçimlerde temsil oranı yüzde 2.8 iken bu seçimlerde çok daha karamsar bir tablo göründüğünü belirtiyor. Siyasetin erkekler tarafından tanımlandığını ve bunun kadının önüne birçok engel çıkarıldığını söylüyor.

Karaoğlu açıklamasında "Siyasetin cinsiyeti yok. Ama cinsiyetlendirilmiş bir yapısı var. Yani birileri tarafından böyle hale getirilmiş bir yapısı var. O birileri: Erkekler" diyor.

Uluslararası Parlementolar Birliği'nin 'Siyasette Kadın' 2017 raporuna göre Türkiye, bakanlıklar düzeyinde siyasette kadın temsilinde 193 ülke arasından 168'inci. Mecliste kadın temsilindeyse 131. sırada. Peki kadınlar yerel yönetimlerde ve siyasette neleri değiştirebilirler?

Şevval Köybaşı'na göre, "Kadınlar daha detaycı oldukları için daha iyi yönetebilirler. En azından şehire ya da ilçeye ile göre orasının daha düzenli güzel planlarla daha iyi bir yer haline getirebilirler."

'KADIN ADAYLARIN DESTEKLENECEĞİ SÖYLEMİ HAYATA GEÇMEDİ'

© AFP 2018 / CHP’deki kadın aday sayısı beklenenin altında kaldı

KADER'in verilerine Türkiye genelinde belirlenen adaylar arasından kadınların temsil oranı yüzde 1 ile yüzde 6 arasında değişiyor. Eş başkanlık sisteminin kabul edildiği HDP'de de bu oran yüzde 50.

Nuray Karaoğlu her seçimde olduğu gibi önümüzdeki yerel seçimlerde de kadın adayların destekleneceği söyleminin hayata geçmediğini söylüyor. Üstelik siyasi partilerin kadın kollarının kadınları daha da arka plana ittiğini vurguluyor.

31 Mart'tan sonra Türkiye'nin karşılaşacağı tablo şimdilik belirsiz. Kadınlarınsa seçen ve seçtiren konumdan seçilen konumuna nasıl geleceğini zaman gösterecek.