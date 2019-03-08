Flormar'da anlaşma sağlandı

Flormar yönetimi 6 Mart günü Petrol-İş Sendikası'na teklif gönderdi. 7 Mart'ta eylemdeki işçilerle teklifi değerlendiren sendika yönetimi, burada bir oylama yaptı.
İşçiler, oy çokluğuyla teklifin kabul edilmesine karar verdi.
Soranlara.— Erhan Kaplan (@ErhanKapplan) March 7, 2019
Flormar Direnişi, karda çamurda sıcakta soğukta direnen işçilerin oylaması sonucunda, işçilerin çoğunu tatmin edecek bir kazanımla sonuçlandı.
Muhasebe ve bilanço tüm Flormar direnişçilerinin dostlarına aittir.
Bugün itibarıyla Flormar işçileri fabrika önündeki eylemini sonlandırdı. Kabul edilen teklife göre; işçiler; kıdem ve ihbar tazminatlarını alacak. İşçilere 4+12 maaş bekleme ve sendikal tazminat ödenecek. İş Kanununun 25/2 maddesinden çıkartılan işçiler başta olmak üzere çıkarılma maddeleri 18. madde olarak değiştirilecek ve işçiler çalışmadıkları 10 ay boyunda işsizlik maaşı alabilecek.
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