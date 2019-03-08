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14:54 08 Mart 2019
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    Tamer Osmanağaoğlu

    MHP'li Osmanağaoğlu: 31 Mart İzmir için yeniden doğuş günü olacak

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (522)
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    İzmir'de partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, 31 Mart'ın İzmir için yeniden doğuş günü olacağını söyledi.

    MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : Twitter
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    CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer'i eleştiren Osmanağaoğlu, "İzmir'e hizmetkar değil, hükümdar olmaya alışmış CHP zihniyeti bu kez ağır bir yenilgiye uğrayacak. Çünkü bu şehrin sakinleri, denize akan lağımlardan, her an patlamaya hazır bekleyen çöp dağlarından, kriz geçirten trafik keşmekeşinden bıkmış, usanmıştır" dedi.

    Osmanoğlu, sözlerine "Üstelik bu yenilgi sadece CHP'yi yanlış politik okumalarıyla kirleten kadronun mağlubiyeti olmayacak. 31 Mart seçimleri, PKK'nın siyasi şubesi, politik oyuncağı HDP ile kol kola yürüyen zillet ittifakının bütün ortakları için bozgun olacak" diye devam etti.

    '31 MART SEÇİMİ DOĞRUDAN BEKA İLE ALAKALI'

    Konuşmasında İzmir için reva görülen adayın da herkesin malumu olduğunu savunan Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

    "Sosyal demokrat olduğunu iddia edenler, demokrasi aşığı İzmir'e, 12 Eylül'cü babasıyla gurur duyan Tunç Soyer'i layık görmüşlerdir. Faşist bir cuntanın oyuncağı olan babası, nasıl ülkücülerin bedenlerine kapanması imkansız yaralar açtıysa, Tunç Soyer de babasının hukuk dışı uygulamalarını müdafaa ederek yüreklerde iyileşmesi mümkün olmayan yaralar açtı. Üstelik Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK çizgisine el sallayan yeni CHP'sine çok uygun bir figürdür."

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    © Fotoğraf : DHA
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    Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci'nin önemli projeleri hayata geçireceğine inandığını vurguladı ve "İzmirli kendisine takılan prangayı er geç kıracak, bunu şehrine reva görenlerden de hesap soracaktır. İzmirlinin artık asfalyaları attı. 31 Mart, İzmir için yeniden doğuş günüdür" ifadesini kullandı.

    MİTİNGE DAVET VAR

    Tamer Osmanağaoğlu, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde alacağı olası bir kötü sonucun erken genel seçime yol açıp açmayacağı sorusuna Osmanağaoğlu, "Öyle bir şeyin Türkiye gündeminde olması düşünülemez. Türkiye artık seçimlerden yorulmuştur. Vatandaşlarımızın müreffeh yaşaması için seçim sürecini atlatıp 4,5 senelik zamanda ülkenin geleceğiyle ilgili çalışmalara başlanacaktır. Hepimiz son derece yorulduk" görüşünü dile getirdi.

    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan
    Erdoğan ile Bahçeli'nin ilk ortak mitingi İzmir'de yapılacak
    Osmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mart'ta gerçekleştireceği ortak mitinge de katılım çağrısı yaptı:

    "Genel başkanımız İzmir ile buluşacak. Bütün İzmir halkını davet ediyoruz. İl başkanlığımız duyuruları yapıyor. 17 Mart'ta bir şölen coşkusuyla bir miting gerçekleştirilecek. Bütün dava arkadaşlarımızı, gönül verenleri davet ediyoruz."

    '20 İLÇEYİ KAZANACAĞIZ'

    Dün akşam AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç'ın projelerini tanıttığı programda toplu fotoğraf çekildiği sırada, bazı MHP'lilerin sahneye çıkmamasının nedeninin sorulduğu İl Başkanı Veysel Şahin ise şöyle dedi:

    "Münferit bir olay, konuşulacak yazılacak bir şey değildi. Gecede müdahale edildi. Bir sorun yok, ufak tefek kırgınlıktı. 4 milyonluk şehirde bir çalışma yürütüyoruz."

    Şahin ayrıca İzmir'de 20 ilçeyi kazanacaklarını ileri sürerek, "20 ilçeyi kazanacağız. Kınık, Kiraz, Çeşme buraların alayını alacağız" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (522)
    Etiketler:
    lağım, miting, beka sorunu, doğum, anket, belediye, yerel seçim, CHP, AK Parti, MHP, Nihat Zeybekci, Tunç Soyer, Tamer Osmanağaoğlu, İzmir, Türkiye
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