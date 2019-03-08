8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü öncesi Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri alındı

Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı'nda bekletiliyor. Özel harekat polislerinin de bazı binaların çatılarında bekletildiği görüldü.

Bu arada, kadınlar Fransız Kültür Merkezi önünde toplanmaya devam ediyor.

Nun hat die Polizei in Istanbul doch erlaubt, dass sich einige hundert Frauen auf der abgesperrten Istiklal vor dem französischen Konsulat versammeln. #WomansDay pic.twitter.com/4UPG7frWEc — Ulrich von Schwerin (@schwerin_von) March 8, 2019 ​ Ve İstiklal'e girdik ✌️💃💜 #FeministGeceYürüyüşü pic.twitter.com/PZBoE8s7fQ — M. İrem Afşin (@iremafsin) 8 Mart 2019 ​​​

​Ayrıca, emniyet yetkilileri, İstiklal Caddesi'nde bu akşam herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği, etkinlik yapmak isteyenlerin İstiklal Caddesi'nin bir alt sokağına yönlendirileceğini bildirdi.