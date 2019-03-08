AK Partili Yavuz: Tank Palet Fabrikası özelleşmedi

© AA / Ahmet Dumanlı Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması söz konusu değil

Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Alper Yüksel, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuz Yiğit, AK Parti Karasu Belediye Başkan Adayı İshak Sarı ve partililerle Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de hasta ziyaretinde bulundu.

Daha sonra esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Yavuz, yerel seçimlerde destek istedi.

Yavuz, Karasu Su Ürünleri Kooperatifi üyeleriyle de bir araya geldi, balıkçı barınağı ile ilgili taleplerini ve sorunlarını dinledi.

'250 TANK, TSK'YA TESLİM EDİLECEK'

Liman, demir yolu ve bağlantı yolları bittiği zaman Karasu'nun çok daha cazibe merkezi haline geleceğini aktaran Yavuz, "En son temelini attığımız BMC var değil mi burada? 'Tank Palet Fabrikası da özelleşti' diyorlar. Bunları paylaşalım ki soru işareti kalmasın. Tank Palet Fabrikası özelleşmedi. Bir an önce önce tanka ihtiyacımız var, tankı yapmaya başlamamız lazım ama bu fabrika kurulana kadar epey bir zaman geçecek. Şimdilik hızlı bir şekilde fabrikanın içinde tank üretelim. BMC, 24 ay içerisinde 40 tankı üretip devlete teslim edecek, 41'inci tankta yerli motoru üstüne koyacak, büyük bir şey bu" Ondan sonra 250 tankı çok hızlı bir şekilde yapıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek. Sonra 100 tane tankın siparişini vermiş Katar. Bekliyor, yapacağız, onlara vereceğiz ve parasını alacağız. Müthiş bir şey." ifadelerini kullandı.

'KARASU, SAVUNMA SANAYİSİ ANLAMINDA CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ'

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Yavuz, Karasu'nun savunma sanayisi anlamında cazibe merkezine dönüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sonra burası yapıldığında oradan çıkacak, burada üretmeye başlayacak, 5-10 bin kişinin çalıştığı alana dönüşecek. Tankın dışında başka büyük stratejik ehemmiyeti olan işler yapılacak. Bize ne diyorlar, 'Peşkeş çektiler Katarlılara, Tank Paleti sattı' diyorlar, bunların hepsi yanlış bilgi. BMC'ye ortak olmuştur Katarlılar. Ne kadarına? Yüzde 49'una. Yönetim kimin elinde? Türk firmasının elinde. Katar parasını koymuştur ama yönetim elimizde. Pazar bulduk, hem fabrikayı kuruyoruz, hem yerli motoru yapıyoruz, tankın üstüne koyuyoruz hem de onlara bir daha satacağız. Ne var bunda? Hiç yapmasa mıydık bu işi? Tank Palet Fabrikası, tesisler devletin. Tank Palet'in yaptığı bütün işleri şimdi bu firma orada yapacak. Yanında bir de tank üretecek. Sonunda da yine devletin olan yer yine devlete kalacak, gelip buradaki fabrikayı devam ettirecek. Bunun anormal tarafı neresi?".