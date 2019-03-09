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12:44 09 Mart 2019
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    Ordu Çevre Yolu

    Ordu Çevre Yolu Türkiye’nin en pahalı yatırımlarından biri oldu

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli etabı olan, 3 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 10 km'lik Ordu Çevre Yolu'nun maliyetinin 1 milyar lira olduğu öğrenildi. Yol, maliyetiyle Türkiye'nin en pahalı yatırımlarından biri oldu.

    Söz konusu yolda 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'nin altından 3 bin 300 metre, hemen yanındaki 300 metre yüksekliğindeki Öceli Tepesi'nin altından 2 bin 30 metre uzunluğunda olmak üzere toplam 5 bin 330 metre uzunluğunda iki tünel bulunuyor. 

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Ünye çevre yolunun temelini attıktan sonra 21 km'den oluşan Ordu Çevre Yolu'nun çalışmasını yapan, 2009 yılında hazırlanan projenin 2011 yılında ihaleye çıkmasını sağlayan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, Çevre Yolu'nun Ordu'nun 4. aort damarı olduğunu söyledi. Ordu'nun yüzyılın başından bu yana ulaşım alanında büyük sorunlar yaşadığını, bu sorunları çözmek için 2002 yılından başlayarak kolları sıvadıklarını belirten Güler, şöyle konuştu: 

    "Ordu, yüzyılın başından bu yana ulaşım alanında büyük sorunlar yaşayan bir ildi. Yol olmayışı sebebiyle gurbet ve göç olayları yaşandı, hasret yüklü, kederli nesiller geçti. Biz bunun önüne geçmek için 2002 yılından başlayan bir çalışma yaptık. Önce 1990'yı yıllardan kalan ama yapılmayan Karadeniz Sahil Yolu Ordu ili geçişini genişleterek ulaşımı rahatlattık. Ardından 140 yıllık bir efsane olan ve Ordu'yu İç Anadolu'ya bağlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nu açtırdık. Bunun ardından dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci denize havaalanını yaptık. Şimdi de sahil yolunun trafiğini rahatlatan ve tüm Karadeniz'in beklediği bu çevre yolunu açtık. Bu 4 yatırımla Ordu iline 4 adet aort damarı açtık. Bu yol aynı zamanda Ünye çevre yolu ile Karadeniz Sahil Yolu'nun 2. aort damarıdır. Bu yatırımların altına imza attığımız yatırımlar olması beni oldukça mutlu ediyor."

    'İLK ETABI BİR MİLYAR LİRAYA MAL OLDU'

    Çevre yolunun büyük mücadele sonrası hizmete açıldığını belirten Güler, "Ordu'da yıllardır söylenegelen ‘Boztepe'ye çıkmalı, şu Ordu'ya bakmalı' türküsündeki o muhteşem Boztepe'nin altından 5 km'yi aşan tünel geçirdik. Türk mühendisleri burada tabiatla tatlı bir mücadeleye girdiler. Bu ortak güzel ilişkiden harika bir çevre yolu çıktı. Bu 8 yıllık bir çalışmaydı. Bu yatırımlarla Ordulu hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırmayı hedefledik. Şimdilik ilk etabı 1 milyar liraya mal olan, ikinci etabını da yeni dönemde başlatacağımız bu yatırım Ordululara ve Karadenizli hemşehrilerimize hayırlı olsun. Attığımız bir imza ile başlayıp, bir eserle sonuçlanan, hayatımızı rahatlatan bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

    Etiketler:
    ordu çevre yolu, Ordu
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