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12:44 09 Mart 2019
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

    Yıldırım: Paris’te Louvre varsa İstanbul’da Yenikapı olacak

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın göreve geldiğinde, 22 milyon turist hedefi için İstanbul'a Marmaray kazılarında çıkan eşsiz eserlerin sergileneceği Yenikapı Müzesi'ni hayata geçireceği bildirildi.

    AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 22 milyon turist hedefi için İstanbul'a Marmaray kazılarında çıkan eserlerin sergileneceği Yenikapı Müzesi'ni kazandıracağını söyledi. Yıldırım, " Paris'te Louvre varsa İstanbul'da Yenikapı olacak" dedi.

    MARMARAY İÇİN KAZARKEN TARİH ÇIKTI

    Yıldırım'ın ulaştırma bakanlığı yaptığı dönemdeki Marmaray kazılarında Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemi, Bizans dönemi, Roma dönemi, Helenistik dönem, Klasik dönem, Arkaik dönem ve Neolitik dönemi kapsayan kültür tabakaları ortaya çıkarıldı. İstanbul'un tarihi hakkında önemli bilgiler toplandı.

    İstanbul boğazı
    © AA / Şebnem Coşkun
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    YENİKAPI ARKEOLOJİ MÜZESİ

    Yıldırım, bakanlığı döneminde çıkan bu eserleri şimdi belediye başkanlığında görkemli bir müzeye dönüştürmeyi amaçladığını belirterek, "Yenikapı Arkeoloji Müzesi, İstanbul'un dünya çapında bir tarih müzesine ev sahipliği yapması ihtiyacını giderecek önemli bir proje olacak. Marmaray-metro kesişim hattında 1600 yıllık Theodosius limanına ait kalıntılar, Grek, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 45 bin parça tarihi eser ile dünyanın en geniş antik tekne koleksiyonunu barındıracak projede 32 bin metrekarelik sergi alanları, çocuk müzesi, araştırma merkezi ve açık kamusal alanlar düzenlenecek" diye konuştu.

    37 GEMİ 5 BİN ESER OLACAK

    Tarihi kazı alanı içerisinde kurulacak müze 37 antik gemi, 5 binden fazla tarihi esere ev sahipliği yapacak. Gemilerin sergilenebilmesi için özel 20 metrelik platform alanı oluşturulacak. Gemi sergi alanının dışında 5 arkeopark alanı olacak. Kazılarda ortaya çıkarılan Theodosius Limanı etrafındaki şehir için de kazı yapılacak ve burası 500 bin metrekare büyüklüğünde bir arkeopark alanı olacak.

    Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı
    © Fotoğraf : DHA
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    MİMARI ÇOK BÜYÜK BİR İSİM

    Yenikapı Müzesi'nin projesi, mimari konusunda teorisyen olarak kabul edilen ABD'li Peter Eisenman tarafından çizildi. Eisenman, formların parçalanıp yeniden birleştirilmesiyle ortaya koyduğu tasarımlarla dekonstrüktivizm akımının önde gelen temsilcilerinden biri dünyada. Peter Eisenman'ın eserlerinde felsefeci Jacques Derrida'nın görüşlerinin de oldukça önemli etkileri oldu. Hakkında yazılmış Tracing Eisenman (Rizzoli, 2006) ve Peter Eisenman, Tutte le opere. (Electa, 2007) isimli kitaplar bulunuyor.

    Eisenman halen İspanya'da Santiago de Compostela kentinde müze, kütüphane ve sanat merkezleri barından dev bir kültür merkezi projesi üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda İtalya'da Pompeiiİstasyonu'nun yeni tasarımı da kendisine ait. İtalya Pozzuoli kenti için şehir master planı hazırlıyor. Tasarımını yaptığı ABD'deki Phoenix Stadyumu ise hizmete girdi.

    Üsküdar - Kadıköy
    © Flickr / Mehmet Bilgin
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    ‘YENİKAPI 12' BATIĞININ DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

    Theodosius Limanı ve içinde barındırdığı 37 batık dünyanın en büyük Orta Çağ gemi buluntu topluluğu. Yenikapı batıklarının her biri, İstanbul Üniversitesi tarafından Yenikapı'da kurulan ve içinde konservasyon kimyasalı ilaç bulunan 45 havuzda en az 5 yıl koruma altına alınarak, ilk aşamada deniz tuzundan arındırılıyor. Dijital belgeleme çalışması için her batığın her bir ahşap parçası, 3 boyutlu dijital ortama aktarılıyor. Bu sırada ahşap malzemenin üzerindeki her ayrıntı kayda geçiyor. Ardından batık ahşaplar, daha uzun ömürlü hale getirilmesi için dondurularak kurutma (freezedryer) cihazına yerleştiriliyor. Buradaki işlem ise en az 6 ay sürüyor.

    Projenin en meşhur batığı 1100 yıllık "Yenikapı 12"nin parçalarının korunmasına 2009'da başlandı. 9 yıl sonunda parçalar sergilenecek hale geldi. Bir araya getirildikten sonra bir bütün halinde ziyaretçiler batığı müzede görebilecek. Yenikapı 12 gemisinin nasıl bir görüntüsü olduğu bilgisayar ortamında çıkarıldı. Ardından da kopya modeli inşa edildi.

    Haydarpaşa Garı
    © Fotoğraf : DHA
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    PARİS REKOR KIRMIŞTI

    Paris, geçen yıl 50 milyon turiste ulaşarak rekora imza attı. Louvre Müzesi de 10.2 milyon ziyaretçi ile kendi tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak rekor kırdı. Yani Paris'i ziyaret eden her 5 turistten 1'inin Louvre Müzesi'ne uğramadan şehri terk etmedi. Buna kıyasla İstanbul'da 36'sı özel 92 müze bulunuyor. Hepsinin toplamı için ziyaretçi sayısı geçen yıl 13.2 milyondu. 6 milyonu Ayasofya ve Topkapı Sarayı ziyaretlerinden geliyor.

    Etiketler:
    Yenikapı Müzesi, Louvre Müzesi, Binali Yıldırım, Yenikapı, İstanbul, Paris
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