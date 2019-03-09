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16:37 09 Mart 2019
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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: CHP üzerinden kanallar açarak şehirlerimize yerleşmeye çalışıyorlar

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar dağlarda başaramadı. Şehirlerde de çukur eylemleriyle başaramadılar. Şimdi CHP üzerinden kanallar açarak şehirlerimize yerleşmeye çalışıyorlar" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu: PKK, şehirlere, büyükşehirlere sızmaya çalışıyor
    Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, Bucaklıların bu seçimde de gerekeni yapacağına inandığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    "Burdur'da CHP zihniyeti var. Beş yıldır Burdur'a bir hizmet yapıldı mı? 40 proje taahhüdünde bulunmuş sadece, 4'ünü gerçekleştirmiş. Bu zihniyetlere Bucak'ı teslim eder misiniz? Bu zihniyetlere bir şehrimizi teslim ederseniz oraya karanlık gelir. CHP zihniyeti Antalya'yı bir dönem yönetti. O beş yılda Antalya'da bir proje gördünüz mü? Son beş yılda Menderes Türel'in yaptıklarını görüyorsunuz değil mi? Bucaklılar sürekli Antalya'ya gider, gelir. Her yerde görüyorsunuz. İki zihniyet arasındaki fark bu. CHP zihniyetinde ve onun ittifakı içinde olanlarda memlekete hizmet etme derdi diye bir şey yoktur. Burdur'da gördük. Bakın Denizli'ye. Denizli bugün Muğla ve Aydın'ın bile özendiği bir kenttir. Denizli'de güzel hizmetin olduğu kadar Burdur ve Aydın'da hiçbir şey yok belediyecilik namına."

    'PKK ADAMLARINI YERLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu: Hiçbir belediyeyi engellememiz söz konusu değil
    Bodrum'da, İzmir'de kanalizasyon suyunun denize aktığını anlatan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Geçen İzmir'de asansörün orada biz bir toplantı yaptık. Oradaki farklı dinlere mensup vakıfların, cemaatlerin temsilcileriyle bir aya geldik. Onlar da bizim vatandaşımız. Hafif yukarıda orası. Denizin o pis kokusu oradan hissediliyor. Bunu söyleyince İzmirliler diyor ki 'Efendim siz bize pis dediniz.' Biz İzmirli vatandaşlarımıza pis demiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'deki çöpleri toplamıyor. Kanalizasyon yapmadığı için 'sel bastı' diyorlar. Aslında esasen şehri kanalizasyon basıyor. Tüm suları kanalizasyona vermişler. Hafif yağmurda tüm şehri kanalizasyon basıyor. Büyükşehir belediye hizmetleri açısından Türkiye'nin en geri kalmış şehri. Aslında dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bodrum'a da gittim geçen. Her yerde çöp var. Bu utanılacak bir şey. Bodrum ve Muğla gibi bir şehirde aylarca su kesiliyor. Bu söylediklerim size neyi hatırlatıyor. 'İstanbul'un eski halini' dedi bir kardeşimiz. 1994 öncesi İstanbul'u hatırlatıyor. O yıl Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olduktan sonra bu sorunları bir yılda halletmişti. O zaman bu kadar teknoloji de imkan da yoktu."

    Bakan Çavuşoğlu, belediyecilik anlamında hiçbir iş yapmayanların kendileriyle aynı zihniyette olan HDP ve PKK ile ittifak kurduğunu belirterek, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

    "Zillet ittifakının içindeki partilerin hepsi terörist' demiyorum. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de ne kadar terörist varsa, terör örgütü varsa bu ittifakın içinde. Doğru mu? Türkiye'de ne kadar hain varsa ne kadar bölücü varsa bu ittifakın içinde. Dağdaki Kandil bunlara destek veriyor mu? Bunlar için kampanya yapıyor mu? Yapıyor. Bunu söyleyince niye alınıyorsunuz kardeşim. İzmir'de ya da başka yerlerde HDP kontenjanından giren kimse belediye başkan adayı. İzmir'de beraber belirlediler adayı. Çünkü o çukur eylemlerinde var ya o zaman onlara İzmir'den en büyük dayanışmayı gösteren adamdır şu anda İzmir'de o zillet ittifakının adayı. Diğer yerlerde de HDP kontenjanından kim nereye girdiyse istisnasız hepsini PKK belirlemiştir. Bunlar dağlarda başaramadı. Şehirlerde de çukur eylemleriyle başaramadılar. Şimdi CHP üzerinden kanallar açarak şehirlerimize yerleşmeye çalışıyorlar. PKK adamlarını yerleştirmeye çalışıyor. Bu millet buna müsaade etmeyecek. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da, Bursa'da CHP'liler de bunu görüyor. Ankara'da 20 sene önce en gözde yer Çankaya'ydı. Şimdi ise Ankara'nın en geri kalmış yeri Çankaya. Neden hep aynı zihniyet. Karanlık zihniyet."

     

     

    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, CHP, PKK, Ak Parti, Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur
    Topluluk kurallarıTartışma
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