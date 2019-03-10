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01:11 10 Mart 2019
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    24 Haziran, seçim, sandık

    PİAR'dan son anket: Mansur Yavaş 9 puan önde

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (542)
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    Piar Araştırmanın “İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi yerel seçim araştırması” raporuna göre Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin 9 puan önünde.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2018 / Adem Altan
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    Piar Araştırma’nın İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaptığı araştırma sonuçlandı. Buna göre Ankara, Eskişehir gibi illerde Millet İttifakı’nın, Doğu’da da HDP’nin adayları önde.

    Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre araştırma 1 Mart-6 Mart 2019 tarihleri arasında, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 12 ilde CATI yöntemi ile yapıldı. Araştırmada yaş ve cinsiyet uygulanarak 8260 katılımcı ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı +/- yüzde 2.2 olarak hesaplandı.

    ANKARA VE ESKİŞEHİR’DE MİLLET İTTİFAKI ADAYLARI ÖNDE

    Anket şirketinin raporuna göre İç Anadolu bölgesinin kritik illerinden biri olan ve sonucu merakla beklenen Ankara’da Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 54.1 ile yarışı önde götürürken, Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 44.6 ile onu geriden izliyor.

    Rapora göre Eskişehir’de de Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Yılmaz Büyükerşen yüzde 57.2 ile önde görünürken, Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Burhan Sakallı’nın oy oranı yüzde 41.

    Malatya, Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Van, Erzurum, Kars'tan son anket sonuçları şöyle:

    MALATYA

    Cumhur İttifakı adayı Selahattin Gürkan: yüzde 62.3

    Millet İttifakı adayı Soner Gökçe: yüzde 30.5

    KARS

    HDP’li adaylar Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca: yüzde 28.2

    Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik: yüzde 25

    CHP’li aday Taner Toraman: yüzde 19.1

    İYİ Parti’li aday Settar Kaya: yüzde 12.6

    DSP’li aday Naif Alibeyoğlu: yüzde 10.8

    ERZURUM

    Cumhur İttifakı adayı Mehmet Sekmen: yüzde 72.4

    İYİ Parti’li aday Mahmut Uykusuz: yüzde 15.1

    CHP’li aday Mehmet Şimşek: yüzde 8

    VAN

    HDP’li adaylar Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı: yüzde 58.3

    Cumhur İttifakı adayı Necdet Takva: yüzde 34.5

    GAZİANTEP

    Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin: yüzde 46.1

    DSP’li aday Celal Doğan: yüzde 35.4

    Millet İttifakı adayı Ejder Demir: yüzde 14.2

    KAYSERİ

    Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç: yüzde 66.2

    Millet İttifakı adayı Dursun Ataş: yüzde 30.1

    KONYA

    Cumhur İttifakı adayı Uğur İbrahim Altay: yüzde 65.7

    Millet İttifakı adayı Oğuz Şimşek: yüzde 23.1

    Saadet Partisi adayı H. Hüseyin Uyar: yüzde 11.2

    DİYARBAKIR

    HDP’li adayı Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık: yüzde 63.5

    Cumhur İttifakı adayı Cumali Atila: yüzde 28.9

    MARDİN

    HDP’li adaylar Ahmet Türk ve Figen Altındağ: yüzde 57.2

    Cumhur İttifakı adayı Mehmet Vecdi Kahraman: yüzde 35

    ŞANLIURFA

    Saadet Partisi’nin adayı Sabahattin Cevheri: yüzde 50.8

    Cumhur İttifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 49

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (542)

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    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Piar Araştırma şirketi, Mansur Yavaş, Türkiye
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