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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Bir ülke üretiyorsa o ülkenin beka sorunu olmaz

    © AA / Ali Ballı
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (547)
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir ülke üretiyorsa o ülkenin beka sorunu olmaz. Bir ülke çalışıyorsa o ülkenin beka sorunu olmaz. Bir ülkede herkesin işi, gücü, aşı varsa o ülkede beka sorunu olmaz. Bir ülkede üniversiteler bilgi üretiyorsa o ülkede beka sorunu olmaz. Kendilerinin koltuk bekası sorunu var. Başka bir sorun yok" dedi.

    Kılıçdaroğlu, Torba Meydanı'nda Bodrum Otogarı temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Bodrum'un su sorununun öteden beri tartışıldığını söyledi. Suyu Devlet Su İşleri'nin (DSİ) getireceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "DSİ getiriyor ama öyle bir isale hattı yapıyor ki bin kez patlıyor. Başkana diyorlar, 'Gel teslim al.' O da 'Ben bu patlak isale hattını nasıl teslim alayım?' diyor.' 'Bırakın ben yapayım.' diyor ama 'Hayır sen yapmayacaksın.' diyorlar. 'Biz yaptık' diyorlar ama sen yaptın işe yaramıyor ki" ifadelerini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Rıza Akkır
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    İsale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle sorunlar yaşandığına değinen Kılıçdaroğlu, "İsale hattı kime yaptırılmış, malı götürenlere yaptırılmış. Kim bu adam? Milyonlarca paraya yazık, günah değil mi? Biz bir şeyi yaptığımız zaman oturur insan gibi yaparız. Doğru, dürüst yapar, işi ehline teslim ederiz. Bu işler vatandaşın ödediği vergilerle yapılıyor" diye konuştu.

    İlçenin var olan sorunlarının ilçe kaynaklarının verimli kullanılarak çözülmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Çözecek kişi belediye başkanlarımız. Bu alanın istimlaki bile başlı başına bir sorun. Bu otogarın alanıyla ilgili de birçok sorunla karşılaşıldı ama çözüldü. Şimdi uzun süre Bodrum'a yetecek en azından trafik sorununu hafifletecek bir otogar inşa edilecek. Burada da güneş enerjisi kullanılacak. Otogarın elektriği da güneş enerjisinden sağlanacak" dedi.

    'NE DEMEK BEKA SORUNU?'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    İşsizlik sorununa ve tanzim satışlara değinen Kılıçdaroğlu, bin kişinin geçici olarak 6 aylık işe alınacağı yere 40 bin kişinin başvurduğunu belirterek şunları söyledi:

    "Eğer bunun adı varlık kuyruğuysa en büyük varlık kuyruğu geçimini sağlayamayan insanların oluşturduğu işsizlik kuyruğudur. Bütün bunlar aşılabilir. 'Türkiye'nin bir beka sorunu var.' diyorlar. 'Beka sorununu çözmek için gelin iktidar partisine oy verin.' diyorlar. Ne demek beka sorunu? Bir ülke üretiyorsa o ülkenin beka sorunu olmaz. Bir ülke çalışıyorsa o ülkenin beka sorunu olmaz. Bir ülkede herkesin işi, gücü, aşı varsa o ülkede beka sorunu olmaz. Bir ülkede üniversiteler bilgi üretiyorsa o ülkede beka sorunu olmaz. Kendilerinin koltuk bekası sorunu var. Başka bir sorun yok. Martın sonu bahar. Baharı beraber yaşayacağız."

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
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    Çiftçinin, hal esnafının ve pek çok vatandaşın terörist ilan edildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    'TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇ BİR SORUNU YOK'

    "Gelen turistlerin içerisinde de terörist olabilir diyorlar. Şimdi sıra turistlere geldi. Allah bunlara akıl fikir versin. Memleketi yönettiğini zannediyorlar. Her sorunu rahatlıkla çözebiliriz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Akılla, mantıkla, bilgi birikim, dayanışma ve sevgiyle çözeceğiz. Çözmenin ilk yolu herkesi kucaklamak. İkinci yolu ise toplanan vergilerin hesabını millete vermek. Bizim belediye başkanlarımız ranta değil, halka hizmet ediyor. Bir kentte yaşayan insanlar varsa orada rant da vardır. Şehir planını yaptığınız andan itibaren rant alanları yaratırsınız. Sorun ranttan kimin yaralanacağı. Ranttan beş kişi mi yararlanacak? Yoksa o kentte yaşayan insanların tamamı mı yararlanacak? Rant halkça mı paylaşılacak? Yoksa birilerine mi tahsis edilecek? Biz halkça paylaşımdan yanayız. Biz bunu arzu ediyoruz ve yapacağız."

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından seçildikleri andan itibaren bulundukları şehrin belediye başkanlarını, halk arasında ayrım yapmamalarını, herkese eşit hizmet götürmelerini, fakire ve yoksula pozitif ayrımcılık yaparak sahip çıkmalarını istediğini ifade etti.

    Belediye başkanlarından yaptıkları harcamaların, yatırımların hesabını vatandaşa vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, o zaman gerçek hizmetin doğru yerde yapılacağını dile getirdi.

    Kılıçdaroğlu, ülkenin coğrafyasında, toprağında, denizlerinde binlerce şehidin kanı olduğuna işaret ederek "Binlerce şehidimiz var. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Cumhuriyet uzun mücadelelerin sonunda kuruldu. Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarının kurdukları ilk siyasal partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir şeyi unutmayın, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kuvayımilliye'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu ilkeleri 21. yüzyılda da aynen devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

    'HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ'

    Hiç kimseyi ötekileştirmeden, doğudan batıya, kuzeyden güneye 82 milyon vatandaşın tamamını kucakladıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız. Eğer bayrağımızı ve vatanımızı bir kabul ediyorsak, herkesi kucaklayacağız. A partisine oy verdi veya B partisine oy verdi diye hiçbir vatandaşımızı suçlamadık. Her siyasi partiye saygı duyduk ama yeter ki ülke güzel yönetilsin. Doğru dürüst yönetilsin" diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu, tek dertlerinin ülkenin güzel yönetilip, hesabı verilerek tüyü bitmemiş yetimin hakkının korunması olduğunu vurguladı.

    31 Mart'ta sandığa gideceklerini hatırlatarak vatandaşlardan oy isteyen Kılıçdaroğlu, "Onun için ayın 31'inde sandığa giderken sizden sadece bir şey istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, vicdanınızın sesini dinleyin, vicdanınız 'Evet' diyorsa 6 okun altına rahatlıkla 'Evet' mührünü basın. Bizim milliyetçilik anlayışımız vatanseverliktir. Vatanını seven herkes bizim için milliyetçidir. Rahmetli Ecevit ne diyordu? 'Biz milliyetçiliği sokak duvarlarına yazmadık.' diyordu. Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına, Akdeniz'in sularına yazdık' diyordu. Milliyetçilik budur" dedi.

    Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman belediye başkanlığı makamının bir kişinin şahsında ömür boyu sürmeyeceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Balıkçı
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    "Gelirsiniz, belediye başkanlığı yaparsınız bir dönem, iki dönem, üç dönem neyse… Takdir olur genel merkez der ki 'Tamam kardeşim sen çekil, başka bir arkadaş belediye başkanı olsun.' Yanlış mı yaptık yani? 'Ben istifa ediyorum, başka partiden giriyorum' ne demek. Bu bir hizmet yarışıdır. Ömür boyu bir kişiye bir gruba verilmiş bir şey değildir."

    Konuşmaların ardından yöresel kıyafet giyen kadınlar tarafından Kılıçdaroğlu'na sepet içerisinde bölgeye özgü ürünler hediye edildi.

    Ayrıca Kılıçdaroğlu'na üzerinde isminin yazıldığı Bodrumspor forması ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile çektirdiği bir fotoğraf verildi.

    Kılıçdaroğlu, daha sonra Bodrum Otogarı'nın temelini atmak için butona bastı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (547)

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    Etiketler:
    işsizlik, beka sorunu, DSİ, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Bodrum Otogarı, Bodrum, Torba Meydanı
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