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05:54 10 Mart 2019
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'li yöneticiler istifa noktasına geldi

    © AA / Serkan Avcı
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (549)
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de adaylar belirlendikten sonra bütün tartışmaları nereye kilitlendi? 'CHP'nin yetkili kurulları çalışmıyor, tabanın sesine kulak verilmiyor' diye, 'Kemal Kılıçdaroğlu diktatörlük yapıyor' diye kendi partisinin içinde bir sürü genel başkan yardımcısı, bir sürü il başkanı istifa etme noktasına geldi" dedi.

    Çelik, Adana'da bir otelde düzenlenen toplantıda, merkez Seyhan ilçesinin kanaat önderleriyle bir araya geldi.

    Burada bir konuşma yapan Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin yaklaştığını belirterek, karşılarında kirli bir ittifak bulunduğunu söyledi.

    Ömer Çelik
    © AA / Murat Kaynak
    Çelik: Vatandaşa 'terörist' dediği iftirası, Cumhurbaşkanımıza bütün siyasi hayatı boyunca atılmış en büyük iftiralardan biri
    Çelik, karşılarındaki 4 partinin ittifak halinde olmasına rağmen çıkıp da "Biz ittifak yaptık" diyemediklerinin altını çizerek, "Vatandaşımızdan saklanan, perde arkasına gizlenen şey nedir? Bunun sebebini bilmek herkesin hakkı" diye konuştu.

    Karşılarındaki kirli ittifakın mimarlarından birinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir iftiraya başvurduğunu dile getiren Çelik, şunları belirtti:

    "İYİ Parti Genel Başkanı başvurduğu bu iftirada, Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibisinden ahlak dışı ve siyasette kesinlikle olmaması gereken bir ifade söyledi. Bir kere bu ifadeyi en güçlü şekilde kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, cumhurun başkanıdır, devletimizin ve milletimizin birliğinin sembolüdür, ordularımızın başkomutanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanıdır, bugüne kadar vatandaşlarla birlikte yürümüştür, bundan sonra da yürüyecektir. Kirli ittifakın mimarlarına söylediği sözü çarpıtarak vatandaşlarımıza söylenmiş gibi sunmak ancak bir acziyet ifadesidir, vatandaşla beraber yürümekten korkmanın ifadesidir."

    'BUNLARIN ELEŞTİRİSİNDEN DEĞİL, ÖVGÜSÜNDEN ŞÜPHE ETMEK LAZIM'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'a karşı 'diktatör' ifadesini kullandığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin güçlenmesi için 13 madde halinde çözüm önerdik, diktatör rahatsız oldu
    "Bu ifadeyi kendisi bulmadı. Kendisinin bunu bulacak bir siyasi kapasitesi yok. Yurt dışında Türkiye karşıtları, milletimiz adına devletimizin yürüttüğü bağımsız politikalardan rahatsız olanlar tuttular bu ifadeyi kullandılar. Bu ifade zamanında Atatürk için de rahmetli Özal için de kullanılmıştı. Türkiye ayakları üzerinde durduğu zaman, bağımsız bir politika izlediği zaman 'diktatör' ifadesine başvururlar. Fakat aziz milletimiz şunu biliyor, bu odaklar birisine 'diktatör' diyorsa o kişiler, o liderler milletiyle beraber yürüdüğü için diyordur. O sebeple bunların eleştirisinden değil, bunların övgüsünden şüphe etmek lazım. O yüzden yurt dışındaki bazı odakların Cumhurbaşkanımızı eleştirmesi, Cumhurbaşkanımın milletiyle yürüme iradesini gösteren en net mesajlardan bir tanesidir."

    'ALLAH BUNLARA FIRSAT VERMESİN'

    Çelik, dünyanın her yerinde diktatörlerin kendi vatandaşlarından korkarak tankın, topun, tüfeğin arkasına saklandığını anlatarak, şunları belirtti:

    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman
    © AA /
    MHP’den 'Ülkücüler CHP’ye oy verecek' diyen Kılıçdaroğlu’na tepki
    "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız vatandaşlarıyla beraber, halkıyla beraber tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür. O gece tankların kime yol verdiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla kim diktatör buradan çıkarabilirsiniz. CHP'de adaylar belirlendikten sonra bütün tartışmaları nereye kilitlendi? 'CHP'nin yetkili kurulları çalışmıyor, tabanın sesine kulak verilmiyor, Kemal Kılıçdaroğlu diktatörlük yapıyor.' diye kendi partisinin içinde bir sürü genel başkan yardımcısı, bir sürü il başkanı istifa etme noktasına geldi. O yüzden aziz milletimiz, siz değerli kardeşlerimiz bunun farkındasınız. Allah bunlara fırsat vermesin."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (549)

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    Etiketler:
    diktatör, Cumhur İttifakı, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, Seyhan, Adana
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