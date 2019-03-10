Binali Yıldırım’dan Alevilere: Adımı, Alevi komşumuz koydu, adımda Ali var

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Partili Binali Yıldırım, yerel seçim kampanyası çerçevesinde bazı Alevi Bektaşi dernekleriyle 'Can’larla Buluşma' programına katılarak bir konuşma yaptı.
* Türkiye toprakları, sevginin, birlikte yaşama kültürünün yeşerdiği topraklardır. Bizler, Aleviler-Sünniler, Kürtler, Türkler, bin yılı aşkındır bu topraklarda ‘etle tırnak’ gibiyiz. Aynı çorbaya kaşık çaldık. Aynı tastan su içtik. Acımızda beraber ağladık, yasımızı beraber tuttuk. Düğünümüzde beraber eğlendik. Semahımızı da yaptık, halayımızı da çektik. Her fırsatta söylüyorum. Ben Alevi ve Sünnilerin birlikte yaşadıkları bir köyde doğdum. Adımı, Alevi komşumuz koydu. Adımda Ali var. Bin yıllık birlikteliğimizde, Horasan Erenleri, Alevi irfanını güzelleştirdi, ruhumuzu ve maneviyatımızı geliştirdi. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin, ‘yolumuz, irfan ve insanlık sevgisi üzerinedir’ sözü. Aslında yolumuzu en güzel şekilde ifade eder.
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AA / Hakan Göktepe
* Alevi-Bektaşi inancı ve irfanı, Osmanlı’nın üç kıtaya taşıdığı hoşgörünün kaynağıdır. Hünkar Hacı Bektaş’ın nefesidir bizi diri tutan, kardeş kılan. Farklılıklarımız yok mu? Elbette var. Farklı olmak insanın fıtratında olan bir şeydir. Biz farklılıklarımızı, insanlığın, medeniyetin her zaman zenginliği olarak gördük. Kavga, ayrıştırma nedeni olarak görmedik. Bu farklılıkları kaşıyıp bizi ancak ayrıştırarak, kavga ettirerek bölmeye çalışanlar, hep oldu. Bundan sonra da olacaktır. Aramızda ihtilaflar varsa, bunu canlar konuşarak birlikte çözeceğiz. Konuşarak, anlaşarak, birbirimizi ötekileştirmeden, dinleyerek anlayarak çözeceğiz. Bin yılı aşkın bir süredir nasıl beraber yaşadıysak kardeşlik bağlarımızı güçlendirerek yaşamaya devam edeceğiz.
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AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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