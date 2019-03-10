Selim Sadak'a HDP mitinginde gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı ve DTK Divan Kurulu Üyesi Selim Sadak’ın da bulunduğu 3 kişi, 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla gözaltına alındı.

© Fotoğraf : İHA HDP Diyarbakır il binasına polis baskını

HDP İlçe Viranşehir Başkanlığı tarafından Demirci yolundaki meydanda düzenlenen mitingde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile eski Siirt Belediye Başkanı ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi Selim Sadak birer konuşma yaptı.

Mitingin ardından polis ekipleri, Sadak'ı ve beraberindeki 2 kişiyi mitingde yaptıkları konuşmalar gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.