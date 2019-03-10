Taksim'de toplanan bir grup, 'Ezana uzanan eller kırılsın' sloganı attı

İstanbul'daki 8 Mart Gece Yürüyüşü sırasında ezana saygısızlık yapıldığı iddiasıyla “Ezana uzanan eller kırılsın” sloganları atan bir grup Taksim’de toplanarak İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.
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Yürüyüşün ardından Tarlabaşı’na doğru ilerleyen gruba polisler izin vermedi. Polisler grubu dağıtmak için plastik mermi ve biber gazı kullanırken grup ara sokaklara dağıldı.
8 Mart Gece Yürüyüşü'ne katılan bir grup kadının ezanı ıslıklayarak saygısızlık yaptığı iddia edilmişti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da yaptığı konuşmada, 8 Mart yürüyüşünde kadınların ezanı ıslıkladığı iddiasının ardından İstanbul'da bir grup "Ezana uzanan eller kırılsın" diyerek Mis Sokak'ta eylem yaptı.— dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 10, 2019
video: @gazeteyolculuk pic.twitter.com/FlNxE2FBgy
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