Taksim'de toplanan bir grup, 'Ezana uzanan eller kırılsın' sloganı attı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da yaptığı konuşmada, 8 Mart yürüyüşünde kadınların ezanı ıslıkladığı iddiasının ardından İstanbul'da bir grup "Ezana uzanan eller kırılsın" diyerek Mis Sokak'ta eylem yaptı.

video: @gazeteyolculuk pic.twitter.com/FlNxE2FBgy