Akreditasyon alamayan Alman gazeteciler Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı

Basın kartlarının süresi uzatılmayan Alman gazetecilerden Jörg Brase ve Thomas Seibert Türkiye’den ayrıldı. Seibert, akreditasyon alamamalarının 'Batılı basın mensuplarına verilen bir mesaj' olduğunu söyledi.

Türkiye'de görev yapan ama basın kartlarının uzatılması için yaptıkları başvuru reddedilen üç Alman gazetecinin ikisi, bugün Türkiye'den ayrıldı.

Deutsche Welle Türkçe, Türkiye'de 22 yıldır görev yapan Tagesspiegel gazetesinin muhabiri Thomas Seibert ile ZDF televizyonun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase'nin bugün Türkiye’den ayrıldığını duyurdu.

We came to Turkey the year we were married https://t.co/ThEh1WBEq1 — Susanne Güsten (@SusanneIstanbul) 10 Mart 2019

"Schwerer Eingriff in die Pressefreiheit": Der @tagesspiegel-Korrespondent Thomas Seibert @BosphorusNews und der ZDF-Kollege Jörg Brase mussten heute die Türkei verlassen. Zuvor hatte ihnen die Regierung die Arbeitserlaubnis entzogen. https://t.co/BySbbVjx0d — Claudia von Salzen (@claudi) 10 Mart 2019

​Alman gazeteciler Jörg Brase ile Thomas Seibert’in 2019 yılı için basın kartlarının süresinin uzatılması için yaptıkları başvuru Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından kabul edilmemişti. Seibert ve Brase’ye 1 Mart’ta gönderilen elektronik postada, akreditasyonlarının uzatılmadığı bildirilmişti. İletişim Başkanlığı tarafından yıllık olarak verilen basın kartları, yabancı basın mensuplarının Türkiye’de çalışabilmesinin yanı sıra oturma izni alabilmeleri için gereken şartlar arasında bulunuyor.

'NEDENİNİ BİLMİYORUM'

Ocak 2018’den beri ZDF İstanbul bürosunun şefliğini yürüten Jörg Brase, İstanbul’dan ayrılmadan önce DW’ye yaptığı açıklamada, basın kartının süresinin neden uzatılmadığını bilmediğini dile getirdi.

"Basın kartımın süresinin uzatılması için yaptığım başvurunun neden reddedildiği konusunda bugüne kadar hiçbir neden gösterilmedi" diyen Brase, aldığı ret yanıtı konusunda 'geçerli bir neden' göremediğini belirtti.

'MAHKEMEYE BAŞVURABİLİRİM'

"En azından adli inceleme gerektirecek bir neden yok. Benim bildiğim kadarıyla, Türkiye’deki mevcut basın yasasını da ihlal etmedim" diye konuşan Brase, aldığı ret yanıtına ilişkin mahkemeye başvurmak istediğini sözlerine ekledi.

1997'DEN BERİ TÜRKİYE'YDİ

Tagesspiegel gazetesinin İstanbul muhabiri Thomas Seibert ise 1997 yılından beri Türkiye’de görev yapıyordu. Seibert, İstanbul’dan ayrılmadan önce DW’ye yaptığı açıklamada, basın kartının süresinin uzatılmamasının “yaptığı haberlerle bağlantılı olduğuna inanmadığını” söyledi. “Bunun Batılı basın mensuplarına verilen bir mesaj olduğunu” düşünüyorum diyen Seibert, “Burada bir, iki veya üç günah keçisine ihtiyaç vardı. Ve ben de şanssızdım ki, onlardan biri oldum” sözlerini kaydetti.

Türkiye’de görev yapan yabancı basın mensuplarından yaklaşık 80’inin 2019 yılı için yaptığı akreditasyon başvurusuna henüz yanıt alamadığı belirtiliyor. Alman gazeteci Jörg Brase, yeni basın kartı başvurusuna aldığı olumsuz yanıtın “diğer meslektaşları için de belirsizlik anlamına geldiği” görüşünde. “Belki de yapılan haberleri etkileme isteğiyle böyle bir hedef izleniyor” diyen Brase, “Ancak bunun işe yaramayacağından yola çıkıyorum. Ulusal medyada bu etkili olmuştu. Artık neredeyse hiç eleştirel haber yapılmıyor, en azından devlet medyasında. Görünüşe göre, şimdi de uluslararası medyada aynı şey yapılmaya çalışılıyor. Fakat bu planın işe yarayacağını düşünemiyorum” şeklinde konuştu.

Basın kartının süresi uzatılmadığı için Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan Thomas Seibert ise Türk gazetecilerin durumunun daha zor olduğuna dikkat çekti. Alman gazeteci, bu konudaki görüşlerini "Türk meslektaşlarımızın burada yaşadıkları ile karşılaştırıldığında bizim durumumuz bir lüks aslında. 130’dan fazla meslektaşımız yazdıkları veya paylaşımları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Jörg ve ben ise bugün uçağa biniyoruz. Arada çok büyük bir fark var, bunu açıkça söylemek gerekiyor. Ancak Türk hükümetinin ülke sınırlarının ötesinde de açıkça baskı oluşturmaya çalışması endişe verici" sözleriyle ifade etti.

Alman hükümetinin çaba gösterdiğini bildiklerini belirten ZDF televizyonunun İstanbul büro şefi Jörg Brase taleplerini şu sözlerle dile getirdi: “Elbette, siyasi baskının sürdürülmesini umuyoruz. Hatta daha da artırılmasını. Çünkü bu kararın yanlış olduğuna inanıyoruz. Bu kararın Türkiye’ye de zarar vereceğine inanıyoruz. Bu kararın geri alınacağını, yani basın kartımı alabileceğimi ve işime devam edebileceğimi umuyoruz.”

Jörg Brase ve Thomas Seibert’in yanı sıra NDR televizyonu için çalışan Halil Gülbeyaz da, basın kartının süresinin uzatılması için yaptığı başvuruya ret yanıtı almıştı.