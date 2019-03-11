Kayıt
08:23 11 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Tunç Soyer

    Soyer: Zeybekci'yi misafirimiz olarak görüyorum, İzmir'i anladığını düşünmüyorum

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer, AK Partili rakibi Nihat Zeybekci için "Misafirimiz olarak görüyorum. Dolayısıyla ben saygısızlık etmek istemem. Ama Zeybekci'nin İzmir'i anlamadığını düşünüyorum" dedi.

    CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer, dün Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

    "İzmir CHP'lilik, AKP'lilik meselesi değil. İzmirlilik bir yaşam kültürü, yani o hayata güler yüzlü bakmayı birlikte yaşamayı mümkün kılan bir yaşam kültürü bu" diyen Soyer'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    Alparslan Türkeş
    © Flickr /
    Nurettin Soyer'in mesai arkadaşı: Türkeş'in sorgusuna birlikte girdik, saygıda kusur etmedi, hiçbir sanığa kötü davranmadı
    - Darbelerin hepsine çok net karşı durduğumu ve darbelerin hiçbirini onaylamadığımı net olarak söylemek isterim. Hatta benim siyasi anlayışımın omurgası bile demokrasi diye tarif edebileceğim bir şey. Babamla ilgili söylenenler doğrusu bugün siyasi yürütülen kutuplaştırma, ayrıştırma, ötekileştirme anlayışının bir sonucu olarak yerel seçimlere de enstrüman olarak sunma gayreti ama yerel seçimi yaşayacağız.

    'İZMİR HEP İLK 3'TE'

    — İzmir gibi bir şehrin imkanları, potansiyelleri o kadar fazla o kadar zengin ki; yani biz yokluklar içinde kısıklıklara rağmen Seferihisar gibi bir kasabayı bir dünya markası yaptık. Uluslararası alanda tanınmayan bir ülkenin 4 kenti ilk defa uluslararası bir network tarafından kabul edildi. Kıbrıs'ı kast ediyorum. İlk defa Kıbrıs bayrağı 30 civarı ülkenin bayrağı ile beraber dalgalandı. Gerçekten İzmir gibi bir kentin sunduğu potansiyeller ve imkanlarla meslek odaları, her birbirinden uzman sivil toplum kuruluşları son derece donanımlı insanlardan oluşuyor. İzmir zaten olağanüstü bir coğrafya. Böyle bir kentte bize sunulan imkanlarla o kenti bir dünya markasına taşımak çok daha kolay.

    — İzmir'in geri kalması söz konusu değil. İzmir yabancı sermayeli yatırımcı şirketler sıralamasında 2. sırada. Türkiye'de en çok yabancı sermayeli şirketler bulunduran kentler arasında 2. sırada. İzmir aynı zamanda Türkiye'de en çok ihracat yapan kentler arasında 2. sırada. En çok üretim yapan kentler arasında 3. sırada. İzmir aslında hep ilk 3'te.

    'LİMAN ÇIKIŞ NOKTAMIZ'

    CHP'li Tunç Soyer, farkındalık için tekerlekli sandalye ile gezdi
    DHA
    CHP'li Soyer, farkındalık için tekerlekli sandalye ile gezdi
    - Liman çıkış noktamız. Limanla ilgili iki temel projemiz var. Bir tanesi sirkülasyon kanalı dediğimiz denize tekrar girilebilir gelmesini mümkün kılınabilecek çalışma olacak. 800 milyonluk bir bütçesi var. Büyükşehir belediyesinin bu kaynağı var. Dolayısıyla Körfez'deki su sirkülasyonunu sağlayarak girilebilir hale gelmesi için çok önemli bir adım atmış olacağız.

    İkincisi de navigasyon kanalı dediğimiz bir kanal var. Bunun da 200 milyon liralık bir bütçesi var. Bu kanal açılırsa 11-15 metreye kadar derin olan teknelerin büyük konteynır taşıyabilen teknelerin girebileceği bir liman olacak.

    Şimdi elektrik fabrikası satışa çıkıyor, biz büyükşehir belediyesi olarak orayı satın alacağız. Ve orayı kültür sanat vadisi haline getireceğiz. İzmir davet edecek. İstanbul film endüstrisini davet edecek. Bunlar İzmir'de soluk alacak. Daha rahat üretim yapacaklar ve daha mutlu yaşayacaklar.

    İZMİR'DE GÖÇ SORUNU

    24 Haziran, seçim, sandık, oy
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    ORC, 5 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı: İstanbul'da Yıldırım, İzmir'de Soyer önde, Eskişehir bıçak sırtı
    - Altı kentli Akdeniz Kentler Birliği kuruyoruz. İskenderiye, Beyrut, Atina, Roma, Marsilya ve Barselon'a belediye başkanlarına 1 Nisan sabahı yazacağımız mektup hazır. İzmir bu kentlerle beraber Akdeniz'i global dünyanın global bir aktörü haline getirecek ve onun önderliğini yapacak. İzmir'deki beyin göçü tersine dönecek.

    'SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEM'

    — Nihat Zeybekci Bey'i misafirimiz olarak görüyorum. Dolayısıyla ben saygısızlık etmek istemem. Ama Zeybekci'nin İzmir'i anlamadığını düşünüyorum. Yani İzmir'in Kordon'u ve Karşıyaka'sı var ya; Gültepe'den Mardinlisi de gelir, İstanbul'dan Beyaz yakalısı da gelir. O sahilde çimlere beraber yayılırlar ve sosyalleşirler. O Kordon bir buluşma mekanıdır.

    '500 BİN CİVARINDA TURİST ALIYOR OLMAMIZ ÇOK HAZİN BİR TABLO'

    — Büyükşehir olarak iki feribot alacağız. O körfezde tekneler gidip gelecek. Su oyunları yapacağız, körfez cıvıl cıvıl olacak. 139 yatlık marina projemiz var. Doğru konumlandırmaya çalışıyoruz. Turizm meselesi İzmir'de en çok büyütmek istediğimiz bir hikaye. Antalya 18 milyon turist alıyorken bizim 500 bin civarında turist alıyor olmamız çok hazin bir tablo.

    'İZMİR'İ TANITMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

    AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül
    DHA
    AK Partili Şengül: Soyer başkan seçilirse, Konak Meydanı'nı da satar
    - Bizim İzmir'i tanıtmakla işe başlamamız lazım. İzmir her türlü uluslararası organizasyona talip olabilecek bir şehir. Avrupa Kültür Başkentliği'ne, Avrupa Gençlik Başkentliği'ne tekrar EXPO'ya, uluslararası tüm siyasi buluşmalara hepsine talip olacağız. İzmir'in gücü arttıkça tanıtımı büyüyecek. İzmir marka olmuş 100 kentin arasına girecek.

    'İZMİR'İN EN BÜYÜK SORUNU TRAFİK'

    — İzmir'in en büyük sorunu trafik. İzmir'de insanlar trafikten şikayetçi. Bununla ilgili çok net çözümlerimiz var. Buca Metrosu; planı, projesi, bütçesi her şeyi hazır. İlk 100 gün içinde biz temelini atmayı planlıyoruz. Çiğli Metrosu, Halka Pınar Otogar Metrosu. Bunun dışında 111 noktada trafiği rahatlatacak akıllı trafik uygulamasını başlatacağız. Trafiği belli yerlerde yer altına alacağız. Deniz ulaşımını daha yoğun kullanacağız.

    Etiketler:
    göç, Misafir, aday, belediye, yerel seçim, İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Nihat Zeybekci, Tunç Soyer, İzmir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır’da düzenlediği mitinge katıldı - AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    Sputnik objektifinden Erdoğan’ın Diyarbakır mitingi
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet