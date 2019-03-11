Yavaş hakkında hapis istemi

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'ın 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan da 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sabah'ta yayımlanan habere göre, CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş hakkında yediemin olarak teslim aldığı 600 bin dolarlık senedi tahsil etmeye kalkışmak suçundan dava açıldı.

Ceza alması durumunda, seçilse bile Yavaş'ın başkanlığı düşecek.

Fatih Ulaş imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:

© AA / Ali Balıkçı Yavaş: Geçmişimiz devleti savunmakla geçti

"İş takipçiliği yaparak, sahte senet nedeniyle 'kötü niyet' tazminat cezasına çarptırılan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ağır cezalık oldu.

Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin, 'sahte senetle' 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışan Mansur Yavaş'a 329 bin 736 lira 'kötü niyet' tazminatı, 164 bin 768 lira da para cezası verdiğini Sabah, belgeleriyle birlikte ortaya koymuştu.

İş adamı Necmettin Kesgin'in, kendisi adına düzenlenmiş 600 bin dolarlık sahte seneti zorla tahsil etmeye çalışan Yavaş hakkında Aralık 2017'de 'karşılıksız senedi işleme koyma', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından savcılığa da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat olması nedeniyle Yavaş hakkında soruşturma yürütebilmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Bakanlık, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak, Yavaş hakkında soruşturma izni veren fezlekeyi geçen ay Başsavcılığa gönderdi. Savcılık da soruşturmasını tamamlayarak Yavaş hakkında iddianamesini yazdı. 7 Mart'ta Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin 8 Mart'ta mahkeme heyetince kabul edilmesiyle birlikte Yavaş'a dava açılmış oldu. Savcılığın iddianamesinde, Yavaş'ın 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan da 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi."