THY yolcularını uyardı: Büyük taşınma başlıyor

THY, Atatürk Havalimanı'ndaki faaliyetlerini 29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan'da taşıyacağını duyurdu. THY, bu nedenle yolcularına uyarıda bulunarak "İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere" mesajı yayınladı.

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

© Fotoğraf : DHA İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik

THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere."