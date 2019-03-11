HDP'nin İzmir seçim ofisinde 'Öcalan posteri', Kocaeli bürosunun açılışında 'türkü' gözaltısı

AA'nın haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP'nin Kadifekale Semti Kosova mahallesinde açtığı seçim irtibat bürosunun duvarında PKK/KCK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğunun ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Öte yandan DHA'nın aktardığına göre, HDP Körfez İlçe Başkanlığı tarafından dün akşam saatlerinde Yukarı Hereke mahallesinde seçim bürosu açılışı yapıldı.
Açılışta, R.B. adlı müzisyen örgüt aleyhinde türkü söylerken, E.Ç. orgla eşlik etti. Bu sırada bazı kişiler halay çekip, türküye eşlik etti.
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri müdahalede bulunarak türküyü söyleyen R.B., müzisyen E.Ç. ile halay çekip, türküye eşlik eden H.K., D.A., C.T., İ.B., H.B., F.T. ve Ö.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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