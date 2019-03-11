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19:21 11 Mart 2019
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    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

    Temelli: Hadi oradan ne beka sorunu

    © AA / Sezgin Pancar
    Türkiye
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    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde konuşan Temelli, ekonomiye ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla patateste gümrük vergisinin sıfırlandığını hatırlatan Temelli, "Bakın, bu sabah 200 bin ton patates ithalinde vergiyi sıfırladılar. Patates ithaline izin verdiler. Daha önce soğana ithal izni vermişlerdi vergiyi sıfırlayarak. Buradan diyorum ki bu patatesler gelirken bunların üstünü başını iyi arayın, bunlar da soğan gibi terörist çıkmasın" dedi.

    ‘HADİ ORADAN NE BEKA SORUNU'

    Ekonomik krizin büyüdüğünü belirten Temelli, "Ekonomi küçülmüş, cari açık büyümüş, borçlar artmış, işsizlik artmış, zamlar her gün peş peşe geliyor. Çıkmış diyor ki beka sorunu var. Hadi oradan ne beka sorunu. Beka sorunu falan yok bu ülkede; çok büyük sorunlar var. Bu sorunların hepsini siz yarattınız. O yüzden de siz gidiyorsunuz, bu sorunları çözecek olan HDP geliyor" diye konuştu.

    ‘TARIM POLİTİKASIYLA GIDA GÜVENLİĞİ BİTİRİLDİ'

    Hükümetin tarım politikasını eleştiren Sezai Temelli, "Uyguladıkları tarım politikası Türkiye halklarını sadece yoksulluğa sürüklemedi, gıda güvenliğini de bitirdi. Gıda yoksulluğuna yol açtı. Tanzim satışlarla bunu çözeceğini sanıyor. Bütün bu sorunları hep birlikte aşacağız. Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da bir otelde partisinin il ve ilçe teşkilatları toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Emrah Yorulmaz
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    ‘TECRİT DEVAM ETTİKÇE BARIŞ GELMEZ'

    "Düşmanlığa, nefrete, ayrımcılığa geçit vermeyeceğiz" diyen Temelli, "Bu adaletsizlik, bu hukuksuzluk bitsin. Bu tecrit son bulsun. Sayın Öcalan üzerindeki mutlak tecrit devam ettiği sürece bu ülkeye hukuk, adalet, barış, demokrasi gelmez. Talebimiz hukukidir, talebimiz meşrudur. Tüm hükümlüler gibi Sayın Öcalan da ailesi ve avukatlarıyla düzenli olarak görüşsün" dedi.

    ‘TÜRKLERİN BİLE KİMLİĞİNE İPOTEK KOYMUŞ'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Defol git oraya" açıklamasını hatırlatan Temelli, şunları söyledi:

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    © AA /
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    "Halklara tekçiliği dayatıyorlar, Kürtleri yok sayıyorlar. Bu ülkenin cumhurbaşkanı Kürtlere diyor ki ‘Defolun gidin'. Nereye gideceğiz? Burası bizim vatanımız. Sen kimin yurdundan kimi kovuyorsun. Bu ülkede Kürtleri, Süryanileri, Arapları yok sayıyor. Bu ülkede Türklerin bile kimliğine ipotek koymuş."

    Partililere müşahit olma çağrısı yapan Temelli, "Sandıklarımıza sahip çıkalım, müşahit olalım. Her oy bir devrimdir, her oy geleceğimize sahip çıkmaktır. Oylarımıza sahip çıkalım. Unutmayın, bizler umudun partisiyiz, Bizler yürüdükçe umut yürür, bizler yürüdükçe barışın yolu açılır. Bizler yürüdükçe tecrit de biter savaş da biter" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    gümrük vergisi, beka sorunu, Patates, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Recep Tayyip Erdoğan, Sezai Temelli, Mardin
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