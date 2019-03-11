Temelli: Hadi oradan ne beka sorunu

‘HADİ ORADAN NE BEKA SORUNU'
Ekonomik krizin büyüdüğünü belirten Temelli, "Ekonomi küçülmüş, cari açık büyümüş, borçlar artmış, işsizlik artmış, zamlar her gün peş peşe geliyor. Çıkmış diyor ki beka sorunu var. Hadi oradan ne beka sorunu. Beka sorunu falan yok bu ülkede; çok büyük sorunlar var. Bu sorunların hepsini siz yarattınız. O yüzden de siz gidiyorsunuz, bu sorunları çözecek olan HDP geliyor" diye konuştu.
‘TARIM POLİTİKASIYLA GIDA GÜVENLİĞİ BİTİRİLDİ'
Hükümetin tarım politikasını eleştiren Sezai Temelli, "Uyguladıkları tarım politikası Türkiye halklarını sadece yoksulluğa sürüklemedi, gıda güvenliğini de bitirdi. Gıda yoksulluğuna yol açtı. Tanzim satışlarla bunu çözeceğini sanıyor. Bütün bu sorunları hep birlikte aşacağız. Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız" ifadelerini kullandı.
"Düşmanlığa, nefrete, ayrımcılığa geçit vermeyeceğiz" diyen Temelli, "Bu adaletsizlik, bu hukuksuzluk bitsin. Bu tecrit son bulsun. Sayın Öcalan üzerindeki mutlak tecrit devam ettiği sürece bu ülkeye hukuk, adalet, barış, demokrasi gelmez. Talebimiz hukukidir, talebimiz meşrudur. Tüm hükümlüler gibi Sayın Öcalan da ailesi ve avukatlarıyla düzenli olarak görüşsün" dedi.
‘TÜRKLERİN BİLE KİMLİĞİNE İPOTEK KOYMUŞ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Defol git oraya" açıklamasını hatırlatan Temelli, şunları söyledi:
Partililere müşahit olma çağrısı yapan Temelli, "Sandıklarımıza sahip çıkalım, müşahit olalım. Her oy bir devrimdir, her oy geleceğimize sahip çıkmaktır. Oylarımıza sahip çıkalım. Unutmayın, bizler umudun partisiyiz, Bizler yürüdükçe umut yürür, bizler yürüdükçe barışın yolu açılır. Bizler yürüdükçe tecrit de biter savaş da biter" şeklinde konuştu.
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