Hidayet Türkoğlu: Kanter bir terörist örgüt destekçisi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,ABD merkezli spor kanalı ESPN'de yayınlanan E: 60 programına katıldı.

Is @Enes_Kanter being unfairly persecuted and prosecuted by the Turkish government? pic.twitter.com/n39HDmtUgd — E:60 (@E60) March 9, 2019

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"Enes Kanter, bir terör örgütü elebaşını açıkça destekliyor." diyen Türkoğlu, "Terör örgütlerinin destekçilerine mesaj göndermem. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim, dikkatli olmaları. E: 60'a konuşuyorum çünkü Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Kanter ve FETÖ elebaşı konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Herkesin doğruları bilmesi için yüksek sesle ve açıkça konuşmak bizim görevimiz. Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir örgütün propagandası için kullanıyor." şeklinde konuştu.

© REUTERS / Lucas Jackson Başsavcılık'tan Enes Kanter hakkında iade talepnamesi ve kırmızı bülten başvurusu

Ocak ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan lig maçına, hayati tehlikesi olduğunu ileri sürerek gitmeyen Enes Kanter'in iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Türkoğlu ayrıca "Karalama kampanyasına devam ediyor. Vize problemlerinden dolayı Londra'ya gidememesine rağmen hayatından endişe ettiğini söylemesi akıl dışı" dedi.