Ekrem İmamoğlu: Kentsel dönüşüm kabus olmaktan çıkacak

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31 Mart yerel seçim çalışmalarına Beyoğlu'nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantılarıyla devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Eyüpsultan'ın Yeşilpınar Mahallesi'nde bir panele katıldı. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı panelde vatandaşların tapu sorunlarını dinleyen İmamoğlu, çözüm önerilerini anlatarak seçimlerde destek istedi.

'BU İŞİN SİYASİ GÖRÜŞÜ VE SİYASİ PARTİSİ YOK'

Ekrem İmamoğlu, "Biz dünyada mekanını, meskenini, arazisini, yaşadığı alanı önemseyen bir kültürden geliyoruz. Biz evimizi barkımızı, komşuluğumuzu, sosyal çevremizi severiz. Yıllardır orada biriktirdiğimiz hayallerden kolay kolay vazgeçmeyiz. Duygusal bir toplumuz, duygularıyla hareket eden ve aynı zamanda vicdanı ve ahlakı en üst seviyede olan insanlarız. Bu işin siyasi görüşü yok, bu işin siyasi partisi de yok. Birçok mahallemizde ve ilçelerin diğer mahallerinde yaşanan soruna dönük ortak hareketle bir kentsel dönüşüm. Hangi konu mahalledeyse başlangıcından itibaren her konuda o mahallede örgütlü olsun olmasın, o toplumu sürecin içine katan ve her anında vatandaşı bilgi sahibi yapan, onun bilgisi olmadan biz yaptık kardeşim uygulayacaksınız demeden, insanların bilgisini alarak, onların ikna olmasını sağlayarak karşılıklı dayanışma ve bilgi paylaşma şeklinde süreç yönetmeye söz veriyorum. Ben yaptım oldu yok, öyle bir şey yok" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM KABUS OLMAKTAN ÇIKACAK'

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Kentsel dönüşümü kabus olmaktan çıkarmak için çalışacaklarını dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir kentsel planlama süreci varsa, orada durum netleşmişse vatandaş ne istiyor, müteahhide mi vermek istiyor, vatandaş kooperatifleşerek oradaki süreci yapmak mı istiyor, orada ona kolaylık sağlanacak. KİPTAŞ vatandaşın isteğini karşılıyorsa KİPTAŞ devrede olacak. Farklı kurumlarla yapılan sözleşmede belediye garantör olacak ve vatandaş asla yalnız bırakılmayacak. Kentsel dönüşüm kabus olmaktan çıkacak, kentsel dönüşüm sürecinde eğer o bölgede vatandaşın beklentisini karşıladıktan sonra rant elde ediliyorsa o bölgenin insanıyla o bölgenin çıkarları için harcanması konusuyla ilgili de vatandaşımıza söz veriyorum. Kentsel dönüşüm sadece bina yapmak değildir. Planlama yaparken o mahallenin düzenini yitirmemesine, komşulukların dağılıp gitmemesine dikkat edecek. İnsanların yerinde dönüşümle yaşadıkları yerde mülk sahibi olmaları sağlanacak. Yani sürgün mürgün yok kardeşim".