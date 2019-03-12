Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Kürtçe paylaşım

Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gittiği Hakkari'nin, karlı dağlarının yer aldığı görüntülere, sanatçı Züleyha'nın Kürtçe söylediği "Merhaba" şarkısının eşlik ettiği bir video paylaştı.
Me rê li ber rêxistina terorî PKK’ê girt ku dixwaze biratiya me xira bike. Ev çiya jî şahidên vê yekê ne. Em ê di bin heman asîmanê de, di bin siya heman alayê de, di nav aştî û ewlehiyê de bi hev re bijîn.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 11 Mart 2019
Silav li yekîtî û biratiyê.
Tu gelek XWEŞIK Î HAKKARİ. pic.twitter.com/dqt6EcqCXQ
Altun, Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba. Hakkari çok güzelsin" ifadelerini kullandı.
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