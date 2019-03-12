Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Kürtçe paylaşım

Me rê li ber rêxistina terorî PKK’ê girt ku dixwaze biratiya me xira bike. Ev çiya jî şahidên vê yekê ne. Em ê di bin heman asîmanê de, di bin siya heman alayê de, di nav aştî û ewlehiyê de bi hev re bijîn.

Silav li yekîtî û biratiyê.

Tu gelek XWEŞIK Î HAKKARİ. pic.twitter.com/dqt6EcqCXQ